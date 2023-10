Vous voulez tous voir un déballage du Pixel 8 Pro ?

Certains d’entre vous ont eu la chance de recevoir vos précommandes de Pixel 8 ou Pixel 8 Pro un jour plus tôt, grâce à la situation d’expédition extrêmement imprévisible de Google. A toi je dis, saccades. Je plaisante bien sûr, mais pour ceux qui attendent encore, nous avons au moins quelque chose à faire pour gagner du temps. Vous voulez tous voir un déballage ?

Nous aurons des critiques pour vous dans les prochains jours, et oui, je sais que c’est aujourd’hui le jour de la révision du Pixel 8. Si vous nous connaissez, cependant, vous savez que nous aimons prendre notre temps avec les avis et que nous respectons rarement cette période d’embargo. Il n’est pas nécessaire de précipiter les choses, n’est-ce pas ? Nous sommes en plein test, moi avec le Pixel 8 Pro et Tim avec le Pixel 8.

Donc, pour aujourd’hui, nous avons ce petit déballage amusant du Pixel 8 dans lequel nous vous faisons visiter chaque appareil, discutons des spécifications et des prix, et donnons quelques premières impressions. Après avoir passé la majeure partie de la semaine dernière avec un Pixel 8 Pro, je peux vous dire que mes réflexions lors de ce déballage étaient justes. Le Pixel 8 Pro est le téléphone à privilégier cette année.

Quoi qu’il en soit, amusez-vous.