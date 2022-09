Vous voulez sonner et vous sentir plus en confiance ? Abandonnez ces 11 phrases de votre vocabulaire, disent les psychologues

Nous avons tous cette petite voix dans nos têtes qui pèse sur tout ce que nous faisons ou disons. Si nous le laissons faire, cela peut nous faire sentir démoralisés, rabaissés ou tout simplement moins capables. Le résultat final est que nous finissons par ne pas accomplir ce que nous voulons. Il n’est jamais facile de traverser des temps difficiles, mais en tant qu’experts en mots et animateurs du podcast primé de NPR “Vous le dites mal” nous avons trouvé des moyens de recadrer nos pensées et de changer notre attitude. Voici 11 phrases négatives à abandonner si vous voulez penser plus positivement et vous sentir plus confiant, selon spécialistes du comportement, chercheurs et psychologues.

1. “Je dois le faire.”

Que dire à la place : “Je dois faire ça.” Échanger ce petit mot changera considérablement votre attitude. Cela vous fait voir quelque chose comme une opportunité plutôt qu’une obligation. Même si la tâche est désagréable, elle peut vous apprendre de nouvelles leçons et vous ouvrir de nouvelles portes.

2. “Je ne peux pas faire ça.”

Que dire à la place : “Je peux essayer de faire ça.” Ne vous avouez pas vaincu avant d’avoir commencé ! Lorsque vous vous dites que vous pouvez essayer, non seulement vous vous donnez une chance d’accomplir quelque chose, mais vous ne fixez pas non plus d’attentes trop élevées, ce qui facilite la réussite.

3. “Je devrais faire ça.”

Que dire à la place : “Je le ferai.” (Ou “ne fera pas”, selon votre état d’esprit). “Devrait” est un mot de contrôle, et il met la pression sur nous. Alors reprenez-vous en main. Laissez tomber le « devrait » et faites de vous le décideur en choisissant de faire ou non quelque chose selon vos propres conditions.

4. « Pourquoi cela m’arrive-t-il ? »

Que dire à la place : “Qu’est-ce que j’apprends de ça?” Lorsque vous vous demandez ce que vous apprenez, vous transformez quelque chose qui vous dérange ou vous dérange en quelque chose qui peut vous mener à de meilleures choses. Vous ne vous plaignez pas; vous trouvez simplement le bien dans ce qui pourrait être une période difficile.

5. “Je n’aurais jamais dû.”

Que dire à la place : “Parce que j’ai fait ça, je sais maintenant [X].” Lorsque vous reformulez cette pensée, vous commencez à penser aux bonnes choses qui se sont produites parce que vous avez fait quelque chose que vous pensiez ne pas devoir faire. Peut-être avez-vous rencontré quelqu’un que vous n’auriez pas rencontré, ou avez-vous découvert quelque chose de merveilleux sur vous-même.

Que dire à la place : “Cette tentative n’a pas fonctionné.” Alors peut-être que quelque chose que vous avez essayé de faire ne s’est pas passé comme vous l’espériez. Vous n’avez pas eu ce nouveau client, ou vous n’avez pas eu la promotion que vous vouliez. Mais si vous vous dites que vous avez échoué, fin de l’histoire, vous êtes injuste envers vous-même. N’oubliez pas qu’il y aura d’autres opportunités.

sept . “Si seulement j’avais fait [X].”

Que dire à la place : Rien! Nous avons tous eu nos moments “si seulement”. “Si seulement j’avais parlé lors de cette réunion avec mon idée” ou “Si seulement je n’avais pas répondu à cette question d’entrevue de cette façon.” Mais c’est une pensée sans issue. Vous n’apprenez pas du passé, vous ne faites que vous lamenter et trouver des excuses.

8. “C’est trop compliqué.”

Que dire à la place : “Je ne comprends pas cela maintenant.” Lorsque vous faites face à un nouveau défi en vous disant immédiatement que vous n’y arriverez jamais, vous donnez l’impression que c’est un fait immuable. Cela signifie que vous vous dites subtilement que vous ne pouvez pas changer ou grandir, ce qui, bien sûr, est un non-sens. Nous sommes tous en travaux.

9. “Ce n’est pas juste.”

Que dire à la place : “Je peux m’en occuper quand même !” Bien sûr, la vie peut parfois sembler injuste, mais cela ne signifie pas que vous devez continuer à vous répéter ce mantra négatif et vous sentir abattu. Faites face à cette injustice perçue et cherchez des solutions qui vous mèneront là où vous voulez être.

10. “Ça ne changera jamais.”