Vous voulez savoir si vous vieillissez en bonne santé ? Essayez de vous tenir sur une jambe

Les scientifiques ont étudié la position unijambiste sur la jambe dominante et non dominante et ont découvert un changement rapide à mesure que les gens vieillissent. Photo de Getty Images

Contenu de l’article Le simple fait de se tenir debout sur une jambe peut révéler à quel point vous vieillissez, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de la Mayo Clinic aux États-Unis. En fait, l’étude a révélé que la durée pendant laquelle vous pouvez le faire est une mesure plus précise que la force ou la démarche, puisque l’équilibre diminue plus rapidement avec l’âge que ces autres indicateurs. L’étude a porté sur 40 personnes en bonne santé âgées de plus de 50 ans – dont la moitié avaient moins de 65 ans, l’autre moitié 65 ans et plus – qui ont subi des tests de marche, d’équilibre, de force de préhension et de force des genoux.

Contenu de l’article Pour les tests d’équilibre, les participants ont tenu plusieurs poses chacune pendant 30 secondes maximum à la fois : position bilatérale (sur les deux pieds) avec les yeux ouverts, position bilatérale avec les yeux fermés, ainsi que position unilatérale de la jambe dominante et de la jambe non dominante avec les yeux ouverts. Les chercheurs ont découvert que la marche à pied n’était pas significativement affectée par l’âge chez les participants étudiés, et que la force du genou et la force de préhension diminuaient toutes deux au cours de chaque décennie, bien que dans une mesure relativement faible.

Contenu de l’article Le plus grand changement qu’ils ont observé concerne la position sur une jambe. « La durée de l’équilibre unipédal a montré le changement le plus significatif par décennie », ont-ils écrit dans leur rapport. Changements liés à l’âge dans les paramètres de démarche, d’équilibre et de force : une étude transversale. Ils ont ajouté : «Les différences entre les sexes ont été observées exclusivement dans les paramètres de force, sans impact perceptible sur la baisse des paramètres d’équilibre. Recommandé par l’éditorial Geoffrey Hinton a donné l’argent Nobel à un groupe aidant les Premières Nations Du lait d’une valeur de 6,7 milliards de dollars a « disparu » des fermes laitières canadiennes Les chercheurs ont noté que le balancement en équilibre sur une jambe n’était pas lié à l’âge ou au sexe, donc le balancement n’est pas un bon prédicteur du vieillissement. Cependant, le temps debout sur une jambe a diminué au rythme de 2,2 secondes par décennie du côté non dominant et de 1,7 seconde par décennie du côté dominant. « Par conséquent, la durée pendant laquelle les sujets pouvaient rester en équilibre sur une jambe s’est détériorée avec l’âge. »

Contenu de l’article Ils ont ajouté : « L’importance de l’équilibre, en particulier dans la position unipédale, découle du fait qu’il nécessite de multiples entrées sensorielles et un contrôle neuromusculaire, en plus d’une force musculaire adéquate. C’est pourquoi l’équilibre sur une jambe… subit le déclin le plus rapide dans notre cohorte en bonne santé, reflétant le déclin de la force musculaire lié à l’âge, similaire à celui des études antérieures, ainsi que la coordination et l’intégration rapides des données par le système nerveux central. À notre connaissance, une telle comparaison est la première du genre au sein de la population âgée. L’importance d’un bon équilibre lorsqu’on vieillit est vitale, ont-ils souligné. « Les troubles de l’équilibre peuvent entraîner des chutes, aussi bien à l’arrêt qu’en mouvement », ont-ils écrit. « Les personnes âgées courent un risque accru de fractures osseuses avec de graves conséquences dues à l’ostéoporose, ce qui fait des chutes un risque grave pour la santé. » Ils ont également noté l’interaction complexe des fonctions corporelles en jeu dans une tâche aussi simple en apparence : « L’équilibre est une activité complexe qui intègre des informations provenant de la vision, du système vestibulaire et du système somatosensoriel pour détecter les positions, les vitesses et les accélérations… L’équilibre statique est nécessaire au maintien du contrôle postural en position debout et dans certaines activités physiques et l’équilibre dynamique est crucial pour contrôler le centre de masse du corps pendant la mobilité.

Contenu de l’article Selon le Canada Initiative nationale pour les soins aux personnes âgéesles chutes sont la principale cause d’hospitalisations et de décès par blessure chez les Canadiens âgés de 65 ans et plus. Le groupe note que les chutes sont à l’origine d’environ 80 pour cent des hospitalisations liées à des blessures chez les personnes âgées, de 90 pour cent des fractures de la hanche et de 2 milliards de dollars par an en coûts directs de soins de santé, avec plus d’un tiers des personnes âgées admises dans des soins de longue durée. suite à une hospitalisation pour chute. En 2021, le journaliste de la BBC Michael Mosley a consacré un épisode de son podcast Juste une chose au sujet des bienfaits pour la santé de se tenir debout sur une jambe. S’adressant au site Web SciTechDaily, Kenton Kaufman, PhD, auteur principal de l’étude et directeur du laboratoire d’analyse de mouvement à la clinique Mayo, a déclaré les gens peuvent prendre des mesures pour entraîner leur équilibre. Par exemple, en vous tenant debout sur une jambe, vous pouvez vous entraîner à coordonner vos réponses musculaires et vestibulaires pour maintenir un équilibre correct. Si vous pouvez rester debout sur une jambe pendant 30 secondes, tout va bien. « Si vous ne l’utilisez pas, vous le perdez. Si vous l’utilisez, vous l’entretenez », a déclaré Kaufman. « C’est facile à faire. Cela ne nécessite pas d’équipement spécial et vous pouvez le faire tous les jours. Les résultats ont été publiés dans la revue PLOS UN. Notre site Web est l’endroit idéal pour les dernières nouvelles, les scoops exclusifs, les lectures longues et les commentaires provocateurs. Veuillez ajouter nationalpost.com à vos favoris et vous inscrire à nos newsletters ici.

