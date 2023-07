Vous voulez savoir où vont les batteries ? Regardez leurs ingrédients.

Ce n’est peut-être pas une surprise, car je parle presque constamment des batteries. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, nous avons beaucoup de choix sur le site. Vous pouvez commencer ici, ici ou ici.

Les batteries vont transformer les transports et pourraient également jouer un rôle clé dans le stockage des énergies renouvelables comme l’énergie éolienne ou solaire pendant les périodes où ces ressources ne sont pas disponibles. Il s’agit donc en quelque sorte d’une technologie centrale pour les deux secteurs responsables de la plus grande part des émissions : l’énergie et les transports.

Et si vous voulez comprendre ce qui arrive dans les batteries, vous devez regarder ce qui se passe actuellement dans les matériaux des batteries. L’Agence internationale de l’énergie vient de publier un nouveau rapport sur l’état des minéraux critiques dans l’énergie, qui contient des informations intéressantes sur les batteries. Donc, pour la newsletter de cette semaine, plongeons dans quelques données sur les matériaux de la batterie.

Alors quoi de neuf avec les matériaux de batterie?

Ce n’est probablement pas nouveau pour vous, mais les ventes de véhicules électriques augmentent rapidement – elles représentaient 14 % des ventes mondiales de véhicules neufs en 2022 et atteindront 18 % en 2023, selon l’AIE. Cette croissance mondiale est l’une des raisons pour lesquelles nous, ici au MIT Technology Review, avons mis « l’inévitable VE » sur notre liste de technologies révolutionnaires cette année.

Ajoutez à la croissance constante du marché le fait que partout dans le monde, les batteries de VE deviennent de plus en plus grosses. C’est vrai, pas seulement aux États-Unis, qui sont tristement célèbres pour leurs véhicules massifs. Les États-Unis prennent toujours le gâteau pour la plus grande capacité moyenne de batterie, mais l’inflation de la taille de la batterie est un phénomène mondial, l’Asie et l’Europe ayant connu un bond similaire, voire plus spectaculaire, ces dernières années.

Additionnez la demande croissante de véhicules électriques, la capacité croissante des batteries dans le monde, et ajoutez le rôle que les batteries pourraient jouer pour le stockage sur le réseau, et il devient clair que nous sommes sur le point de voir une énorme augmentation de la demande pour les matériaux dont nous avons besoin pour fabriquer des batteries.

Prenez le lithium, l’un des principaux matériaux utilisés dans les batteries lithium-ion aujourd’hui. Si nous construisons suffisamment de véhicules électriques pour atteindre zéro émission nette, la demande de lithium va être multipliée par dix d’ici 2040. Le lithium est l’un des exemples les plus dramatiques, mais d’autres métaux, comme le cuivre et le nickel, vont également être en forte demande dans les décennies à venir (vous pouvez jouer avec l’explorateur de données de l’AIE pour vous-même ici).

Nous n’allons pas manquer du matériel dont nous avons besoin pour générer l’énergie renouvelable, comme je l’ai écrit plus tôt cette année. Les batteries pourraient être un scénario plus serré, mais dans l’ensemble, les experts disent que nous avons suffisamment de ressources sur la planète pour fabriquer les batteries dont nous avons besoin. Et à mesure que le recyclage des batteries s’intensifie, nous devrions finalement arriver à un endroit où il y a un approvisionnement stable en matériaux provenant de vieilles batteries.