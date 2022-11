Vous voulez rester en bonne santé pendant les vacances ?

Les experts de Harvard conseillent sur la vaccination, la ventilation et les soins supplémentaires pour ceux qui en ont le plus besoin.



Alors que nous nous réunissons pour les vacances cette année, il est sage de noter que le COVID-19, qui attire les projecteurs, n’est pas le seul virus en circulation : la grippe, le VRS et d’autres coupables sont bien capables de provoquer des maladies graves, ou pire, chez les jeunes et les moins jeunes. ressemblent. Nous avons demandé aux experts de Harvard de partager leurs conseils sur les moyens de garder tout le monde en bonne santé, et avons légèrement modifié leurs réponses pour plus de clarté.

Vaccination

Kristin Moffitt, M.D.

Spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques, Boston Children’s Hospital

Professeur adjoint de pédiatrie, Harvard Medical School

Commencez par les enfants : Il est si important que les nourrissons et les enfants soient à jour dans leurs vaccinations de routine. Les infections évitables par la vaccination telles que la rougeole et la poliomyélite ont pu réapparaître ces dernières années parce que les taux de vaccination sont tombés en dessous du seuil nécessaire pour empêcher ces infections de pouvoir circuler. Toute personne âgée de plus de 6 mois est éligible aux vaccins contre la grippe et le COVID, qui réduisent partiellement le risque d’être infecté et réduisent considérablement la probabilité de tomber gravement malade à cause de ces infections.

Aux États-Unis, les hôpitaux pour enfants, y compris les services d’urgence et les unités d’hospitalisation, sont actuellement soumis à des pressions importantes compte tenu du volume élevé d’infections respiratoires circulant dans nos communautés. Réduire les maladies graves grâce à la vaccination aiderait à préserver ces ressources pour les maladies qui ne peuvent être prévenues par les vaccins.

Impliquez les adultes : Les virus respiratoires – la grippe, le COVID et le VRS – peuvent se propager très efficacement au sein des ménages. Plus il y a de membres du ménage qui sont à jour sur les vaccins disponibles contre la grippe et le COVID, plus les chances d’introduire ces virus dans un ménage sont faibles.

Il en va de même pour les rassemblements de familles et d’amis. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les conditions médicales comme le diabète ou l’obésité qui les exposent à un risque accru d’infection grave, ou les nourrissons trop jeunes pour être vaccinés sont particulièrement sensibles à ces infections. La vaccination des personnes avec lesquelles ils entrent en contact étroit contribue à les protéger ainsi que la personne qui se fait vacciner.

Ventilation

Joseph Allen, DSc, MPH, DIH

Professeur agrégé, Département de santé environnementale, Harvard TH Chan School of Public Health

Directeur, Harvard Healthy Buildings Program

Améliorez la ventilation pour les rassemblements intérieurs : Tout commence par la reconnaissance du COVID-19 et d’autres maladies aéroportées comme la grippe qui se propagent à l’intérieur dans des endroits mal ventilés. Si nous commençons par là, il est plus facile de voir les étapes simples que nous pouvons suivre. Pensez ventilation, dilution et filtration. Par exemple, nous pouvons aider à diluer le virus par la ventilation en ouvrant simplement une fenêtre, et nous pouvons aider à filtrer les particules respiratoires de virus en utilisant un purificateur d’air portable avec un filtre HEPA.

La plupart des gens ne tomberont pas malades en avion : Vraiment. Lorsque les systèmes d’avion fonctionnent, ils offrent une excellente ventilation et filtration. Pensez-y : dans un bloc opératoire [where experts work to reduce the likelihood of infection], il y a environ 12 renouvellements d’air par heure ; dans un avion [with ventilation systems running]il y a 20 changements d’air par heure.

Pendant l’embarquement et après l’atterrissage, ce système ne fonctionne pas toujours. Donc, si vous craignez de tomber malade pendant un voyage en avion, portez un masque de haute qualité lors de l’embarquement et du débarquement. Tous les masques aident, mais tous les masques ne sont pas créés égaux : si vous craignez de tomber malade ou si vous êtes immunodéprimé, portez un masque de haute qualité comme un N95, KN95 ou KF94 qui s’adapte bien sur le pont de votre nez et est bien ajusté le long des joues et du menton. Personnellement, je me sens très à l’aise de retirer mon masque pendant le vol.

Une attention supplémentaire pour ceux qui en ont besoin

Suzanne E. Salamon, M.D.

Chef associé, médecine gériatrique, Beth Israel Deaconess Medical Center

Professeur adjoint de médecine, Harvard Medical School

Le COVID n’est pas encore terminé : Il y a beaucoup d’opinions là-bas, mais je pense que c’est une erreur de penser que nous avons terminé. Il y a encore 300 décès par COVID chaque jour dans ce pays. En tant que gériatre qui traite des patients plus âgés, j’ai reçu plus d’appels ces derniers mois de personnes qui se révèlent positives pour COVID que je ne me souviens jamais en avoir reçu.

Tant de gens me disent qu’ils en ont marre de tout ça, ils veulent juste reprendre la vie. Je comprends. Mais quand j’entends parler de se réunir avec 20 personnes venant de tout le pays, de la famille et des amis avec des statuts de vaccination différents et des règles de masque différentes, je pense qu’il y a de fortes chances que quelqu’un attrape le COVID.

Prenez des précautions, en particulier autour des personnes vulnérables : J’ai dans ma famille ma mère de 100 ans, qui vit avec nous, et une petite-fille de 4 mois que je vois souvent. Je suis donc extrêmement prudent et adopte une approche plus conservatrice que beaucoup. Faites-vous vacciner et comprenez qu’il faut quelques semaines pour que les vaccins atteignent leur plein potentiel. Faites un test COVID avant d’arriver à un rassemblement. Même les tests répétés ne sont pas fiables à 100%, bien sûr, donc si vous avez des symptômes de toux ou de rhume, il est plus sûr de les ignorer. Si vous décidez d’y aller quand même, portez un masque de haute qualité pour aider à protéger les autres. Asseyez-vous loin des personnes plus vulnérables et ne retirez votre masque que lorsque vous mangez.

Les câlins rapides sont acceptables, semble-t-il, tant que vous n’avez aucun symptôme. Bien que nous puissions profiter d’être ensemble, les petits rassemblements sont les meilleurs.