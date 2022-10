Vous voulez réserver un vol mais le payer l’année prochaine ? Voici comment ça fonctionne

La demande de voyages continue d’augmenter, tout comme les prix des billets d’avion. La flambée des prix oblige certains à réduire leurs dépenses, mais d’autres trouvent de nouvelles façons de payer leurs projets de vacances. De plus en plus de compagnies aériennes s’associent à “achetez maintenant, payez plus tard” aux entreprises de donner aux clients la possibilité de payer leurs vols en plusieurs fois, au lieu d’un paiement forfaitaire. Certaines compagnies aériennes permettent même aux voyageurs de voler avant que le billet d’avion ne soit payé en totalité. “Les consommateurs se sont habitués à utiliser” achetez maintenant, payez plus tard “dans le commerce de détail et sont maintenant ravis de pouvoir l’utiliser dans les voyages”, a déclaré Tom Botts, directeur commercial de la société BNPL Uplift. Mais “il ne s’agit pas d’offrir aux consommateurs des voyages qu’ils ne peuvent pas se permettre ou de les encourager à faire des voyages qu’ils ne devraient pas”, a-t-il déclaré. “Il s’agit d’aider les consommateurs à budgétiser et à payer ces voyages de rêve.” Uplift s’est associé à plus de 30 compagnies aériennes, dont United Airlines, Lufthansa, Air Canada et AeroMexico. “La mise en œuvre de BNPL faisait partie de l’évolution des paiements d’AeroMexico pour offrir à nos clients des options de paiement plus complètes”, a déclaré Daniel Vega, directeur d’AeroMexico. “Les clients achèteront certainement leur billet d’avion pour les vacances s’ils ont des versements abordables par rapport à un gros paiement initial”, a-t-il déclaré à CNBC par e-mail. Uplift est “100% axé sur les voyages d’agrément”, a déclaré Botts. Il a ajouté que les consommateurs qui utilisent ses services ont tendance à se gâter lorsqu’ils peuvent payer en plusieurs fois.

“Nous les voyons acheter en classe économique supérieure ou même en première classe [tickets] alors qu’en général ils n’auraient pas acheté ça… Les consommateurs n’achètent plus les sièges les moins chers dans l’avion », a-t-il déclaré. “Il existe depuis longtemps des programmes de mise de côté de différentes saveurs dans le domaine des voyages. Mais ils étaient toujours fondés sur le fait que le consommateur devait effectuer le paiement avant de voyager”, a déclaré Botts. “Certaines personnes ne comprennent pas toujours qu’elles n’ont pas à effectuer tous les paiements avant de voyager.”

Comment ça fonctionne

Ces entreprises fonctionnent de plusieurs manières. Certains, comme Uplift, effectuent une vérification rapide du crédit du voyageur, qu’ils utilisent pour déterminer les taux d’intérêt et les échéanciers de paiement. Ce sont en fait des prêts à court terme, qui sont décidés “littéralement en un claquement de doigt”, a déclaré Botts. Botts a déclaré que la plupart des partenaires d’Uplift offrent un financement à 0 %. “Dans de nombreux cas, il n’y a même pas de coût pour le consommateur pour aller de l’avant et faire une croisière de sept jours et la payer au fil du temps”, a-t-il déclaré. Cependant, les tarifs varient en fonction de la santé financière du voyageur. Les pourcentages annuels d’Uplift varient de 0% à 36%, selon son site Web. Interrogé sur les voyageurs susceptibles d’annuler leur carte de crédit avant le remboursement du prêt, Botts a déclaré que cela “s’appelle une fraude et qu’il y a des conséquences”. “En extrayant des rapports de solvabilité, nous sommes en mesure de comprendre et de nous assurer que le consommateur a les moyens financiers de nous rembourser.” D’autres, comme une entreprise appelée Pay Later Travel, fonctionnent plus comme le plan de mise de côté classique. Il n’y a pas de vérification de crédit ni de conditions de financement, mais les voyageurs doivent garantir le vol avec un acompte et payer le plein tarif avant de voler.

L’algorithme d’approbation de l’entreprise est capable de comprendre la capacité du consommateur à payer pour des articles volumineux et à les approuver en conséquence.

D’autres encore, comme la société BNPL Splitit, autorisent le montant total du billet d’avion sur la carte de crédit d’un voyageur, mais divisent les paiements entre trois et 24 mensualités. À chaque versement effectué, la société réduit la retenue sur la ligne de crédit du même montant, selon son site Web. La plus grande compagnie aérienne australienne, Qantas, a lancé les services BNPL en mai 2022, ce qui permet aux passagers internationaux sur certains itinéraires de réserver un vol mais de payer le tarif plus tard. Cependant, le tarif n’est pas bloqué – il peut augmenter, avec les changements de taxes et de frais, selon le site Web. Qantas facture également des frais pour conserver les sièges, qui sont remboursés si le vol est acheté ou annulé, selon son site Web.

Pas seulement les compagnies aériennes

L’agence de voyages en ligne Booking.com travaille avec la société BNPL Zip, qui permet aux voyageurs de payer les hôtels, les croisières, les voitures et les expériences de voyage en plusieurs fois. “Les options flexibles sont essentielles pour les voyageurs … en particulier avec toute l’incertitude des deux dernières années et l’incertitude continue que nous voyons à l’échelle mondiale”, a déclaré Laura Houldsworth, directrice générale de Booking.com pour l’Asie-Pacifique.

Certaines entreprises exigent que les utilisateurs réservent via une application ou leurs propres sites Web. Mais d’autres sont disponibles directement via des sites Web exploités par des compagnies aériennes ou des entreprises, telles que Booking.com. D3sign | moment | Getty Images

Moins de prêts BNPL approuvés