Vous voulez réduire votre facture d’électricité mensuelle ? Tout d’abord, calculez votre utilisation

Payer sa facture d’électricité est une tâche mensuelle déprimante.

La frustration réside généralement dans l’incontrôlable – les tarifs énergétiques, les frais de services publics et les frais inévitables intégrés au coût de l’électricité. À moins que vous ne viviez dans un État déréglementé — où vous pouvez choisir votre fournisseur d’électricité et votre forfait d’électricité — il n’y a qu’un seul facteur que vous pouvez contrôler : votre consommation d’électricité.

Eric Mack de Crumpe a appris l’importance de surveiller la consommation d’énergie de sa maison à la dure lorsqu’il a complètement déconnecté sa famille du réseau en 2020. La famille Mack dépend de l’énergie solaire, ce qui les a aidés à devenir « avares en électricité » et à se concentrer sur la conservation.

« Je peux vous dire combien d’énergie chaque lumière ou gadget de ma maison utilise. Je sais combien de watts mon ordinateur portable utilise lorsque son ventilateur fonctionne ou lorsqu’il est branché et en mode veille », a déclaré Mack dans son compte personnel sur la vie. hors réseau.

L’électricité est indispensable à la survie. Il est crucial d’être conscient et efficace dans notre utilisation si vous voulez économiser de l’argent et optimiser la consommation d’énergie, dit Jacques Edieprofesseur associé à la Université de l’Illinois à Chicagoqui enseigne un cours sur l’énergie propre dans le réseau électrique.

Si vous voulez comprendre votre consommation d’énergie à un niveau plus profond, cela nécessite de connaître quelques termes (légèrement) techniques et de comprendre quelques mathématiques (de base). Nous avons tout cela – et un peu plus – ci-dessous. La connaissance et l’électricité sont synonymes de puissance : découvrez ce dont vous avez besoin pour que votre facture d’électricité ressemble à ce que vous souhaitez.

Glossaire des termes clés

Joule (J ): Une unité d’énergie égale au travail effectué par une force de 1 newton lors d’un déplacement sur une distance de 1 mètre

): Une unité d’énergie égale au travail effectué par une force de 1 newton lors d’un déplacement sur une distance de 1 mètre Watts (W) : Le flux de 1 joule d’énergie par seconde

: Le flux de 1 joule d’énergie par seconde Wattheure (Wh) : 1 watt de puissance sur 1 heure

: 1 watt de puissance sur 1 heure Kilowatt (kW ): 1 000 watts

): 1 000 watts Kilowattheures (kWh ): 1 kilowattheure (ou 1 000 watts) sur 1 heure

): 1 kilowattheure (ou 1 000 watts) sur 1 heure Mégawatts (MW): 1 million de watts d’électricité

Comprendre votre consommation d’électricité

Pour comprendre votre consommation d’électricité, vous devez connaître quelques termes clés.

Votre facture d’énergie sera probablement exprimée en kilowattheures, bien qu’il puisse être utile de comprendre d’abord les watts et les kilowatts.

« Les générateurs, les appareils et tous les appareils consommant de l’énergie sont évalués en termes de puissance, généralement exprimée en watts, kilowatts ou mégawatts », a déclaré Edie.

Un watt est la mesure d’une quantité spécifique d’énergie (un joule pour être exact) pendant un certain laps de temps. (« Un joule est l’énergie nécessaire pour soulever une pomme à un mètre dans les airs », a déclaré Edie.) Si vous utilisez un joule d’énergie en continu pendant une seconde, vous avez utilisé un watt. Si vous utilisez 1 000 watts, vous avez utilisé un kilowatt.

Watts pourrait être familier à cause des ampoules. Il faut 40 watts pour allumer une ampoule de 40 watts. Si vous faites fonctionner cette ampoule pendant une heure, vous avez utilisé 40 wattheures (ou 0,04 kilowattheure). Votre service public vous facture l’électricité mesurée en wattheures ou en kilowattheures. Si votre tarif électrique est de 15 cents par kilowattheure, vous paierez 6 cents pour allumer cette lumière pendant une heure.

Si un sèche-cheveux a une puissance nominale de 1,5 kilowatt, il utilise 1,5 kilowatt d’énergie lorsqu’il est en fonctionnement, mais la quantité d’énergie qu’il utilise dépend de la durée d’utilisation et de la quantité d’électricité utilisée. Il utilise 1,5 kilowattheures d’énergie s’il est utilisé pendant une heure. Cela vous coûtera 22,5 cents à notre tarif électrique imaginaire de quinze cents par kWh, mais s’il n’est utilisé que pendant 15 minutes, il utilise un quart de cette énergie et vous payez moins de 6 cents. Cette compréhension est essentielle lors du calcul de la consommation d’électricité.

Vous pouvez utiliser la même compréhension pour les équipements de production d’énergie tels que les panneaux solaires. Un panneau solaire d’une puissance nominale maximale de 500 watts générera, en une heure dans des conditions idéales, 500 wattheures d’énergie — ou 0,5 kilowattheure, s’il fonctionne pendant 2 heures, c’est 1 kilowattheure d’énergie produit.

Watts, kilowatts, wattheures et kilowattheures

Voici quelques formules pratiques pour comprendre la relation entre les unités d’énergie discutées ci-dessus.

Watts en kilowatts

watts / 1 000 = kilowatts

Un kilowatt équivaut à 1 000 watts, il suffit donc de diviser le nombre de watts par 1 000 pour obtenir le nombre de kilowatts. La puissance nominale d’un lave-vaisselle de 1 200 watts peut également s’écrire 1,2 kilowatts. Pour passer des kilowatts aux watts, il suffit de multiplier au lieu de diviser.

Watts en wattheures

watts x temps en heures = wattheures

Le même lave-vaisselle évalué à 1 200 watts qui fonctionne pendant une heure utilisera 1 200 wattheures.

Kilowatts en kilowattheures

kilowatts x temps en heures = kilowattheures

Ce lave-vaisselle, qui est évalué à 1,2 kilowatts, qui fonctionne pendant 1 heure utilisera 1,2 kilowattheures. Après 2 heures, il utilisera 2,4 kilowattheures.

Comment calculer votre consommation d’électricité et votre coût

« Le moyen le plus simple de déterminer votre consommation quotidienne ou annuelle est de vous référer à votre facture d’électricité », explique Edie.

Pour localiser votre consommation d’énergie mensuelle sur votre facture d’électricité, recherchez une section intitulée « Utilisation » ou « Consommation d’électricité ». Il est généralement affiché en kilowattheures et est accompagné d’une ventilation de votre consommation pour chaque période de facturation.

Pour comprendre comment votre utilisation se décompose encore plus, Edie suggère de rechercher et d’enregistrer les puissances nominales de vos appareils. En utilisant ces puissances nominales, multipliez ces chiffres par les wattheures par jour que chaque appareil est utilisé quotidiennement et annuellement.

« En suivant ce processus d’audit, vous pouvez combler le fossé entre le concept abstrait de consommation d’énergie et son impact tangible sur votre foyer », a-t-il déclaré.

Pour obtenir une estimation des coûts annuels pour chaque appareil courant, vous pouvez utiliser ce calculateur d’énergie pour appareils électroménagers fourni par le département américain de l’énergie.

Il existe des outils sur le marché qui peuvent vous aider à mesurer l’utilisation de votre appareil à un niveau granulaire. « Un petit appareil appelé Kill-a-watt est devenu l’un de mes meilleurs amis », a écrit Mack dans cette histoire de CNET sur la vie hors réseau. « Il révèle précisément la quantité d’énergie consommée par n’importe quel appareil. »

Formule pour l’utilisation quotidienne de l’appareil

Puissance en kilowatts x heures utilisées par jour = consommation d’énergie quotidienne en kilowattheures

Pour calculer la consommation d’énergie quotidienne d’un appareil, multipliez la consommation électrique d’un appareil en kilowatts par le nombre d’heures d’utilisation par jour.

Un lave-vaisselle qui a utilisé 1,2 kilowatts pour fonctionner utilisera 1,2 kilowattheures par jour, s’il fonctionne pendant une heure. Au tarif de l’électricité de 15 cents le kilowattheure, cela vous coûtera 18 cents.

Formule pour l’utilisation annuelle de l’appareil

Consommation d’énergie quotidienne x nombre de jours d’utilisation par an = consommation d’énergie annuelle

Pour vérifier la consommation d’énergie annuelle d’un appareil, multipliez la consommation d’énergie quotidienne par le nombre de jours d’utilisation dans l’année.

Si ce lave-vaisselle est utilisé trois fois par semaine (ou 156 jours par an) au cours de l’année, nous utiliserons 187,2 kilowattheures, car 1,2 kilowattheures x 156 = 187,2. Si vous êtes facturé 15 cents par kilowattheure, l’électricité utilisée par votre lave-vaisselle coûte 28,08 $ par an.

Tous les appareils ont étiquettes du guide de l’énergie qui renseignent sur leur consommation d’énergie. Ces étiquettes se trouvent sur l’appareil lui-même ou dans la documentation du produit. De plus, l’étiquette du guide énergétique fournit des détails sur la consommation électrique annuelle estimée et le coût de l’appareil.

Vous pouvez vous référer au Site Web du Département américain de l’énergie pour connaître la consommation d’énergie de vos appareils et ce qu’ils vous coûtent annuellement. Voici quelques exemples d’appareils électroménagers courants et leur consommation électrique moyenne :

Réfrigérateur : 100 à 400 watts

Climatiseur : 500 à 3000 watts

Machine à laver : 500 à 1 500 watts

Ordinateur portable : 30 à 180 watts

Ampoule LED : 5 à 20 watts

Comment faire baisser sa facture d’électricité

Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à faire face à vos dépenses énergétiques et réduire votre facture d’électricité :

Débranchez les appareils inutilisés : Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, débranchez les appareils et les appareils qui consomment de l’énergie en mode veille, tels que les chargeurs, les appareils électroniques et les petits appareils. Ces appareils peuvent toujours consommer de l’énergie et contribuer à votre consommation d’énergie même en mode veille.

Passez à des appareils économes en énergie : Envisagez de remplacer vos appareils électroménagers par des modèles éconergétiques. Recherchez des appareils électroménagers portant les étiquettes Energy Star, qui consomment moins d’énergie sans compromettre la fonctionnalité.

Utilisez des lampes écoénergétiques : Passez aux ampoules LED écoénergétiques, qui consomment beaucoup moins d’énergie que les ampoules à incandescence traditionnelles. Éteignez les lumières lorsqu’elles ne sont pas utilisées et profitez au maximum de la lumière naturelle pendant la journée.

Isolez votre maison : Isolez votre maison et bloquez tous les coins et recoins qui permettent à l’air ou à la chaleur de s’échapper.

Réglez les paramètres du thermostat : Ajustez les paramètres de votre thermostat en été et en hiver pour économiser de l’énergie.

FAQ

Où puis-je trouver ma consommation d’énergie mensuelle sur ma facture ? Pour localiser votre consommation d’énergie mensuelle sur votre facture d’électricité, recherchez une section intitulée « Utilisation » ou « Consommation d’électricité ». Vous verrez une ventilation de votre utilisation pour chaque période de facturation affichée en kilowattheures.