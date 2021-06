Vous voulez que vos ongles soient faits ? Laissez un robot le faire.

Pas facilement découragé, M. Moran, alors à la tête d’une start-up de géolocalisation, a persisté et a découvert la raison : son rendez-vous avait ruiné, et avait tenté en vain d’y remédier, la nouvelle manucure qu’elle s’était procurée en prévision de leur rencontre.

Au moment de la date en 2016, il ne l’a en fait pas compris, mais le moment a également fourni une sorte d’épiphanie. « Je fais partie de ces gens quand ils voient des choses qui sont mauvaises, je commence juste à penser à des solutions », a déclaré M. Moran. « Et je me demandais simplement pourquoi cela ne pouvait pas être automatisé. Et c’est un peu comme ça que nous avons démarré.

Il a envisagé une approche robotique de la manucure et a commencé à travailler sur son idée cette année-là, qui s’est transformée en entreprise Agile. Le concept, sur lequel travaillent séparément deux autres start-up, vise essentiellement à proposer un moyen simple de fournir un vernis à ongles infaillible. Les entreprises, Horlogerie et corail, en plus de M. Moran’s Nimble, ont développé des technologies distinctes et différents modèles commerciaux pour offrir aux clients un changement de couleur rapide.

Mais n’abandonnez pas tout de suite votre rendez-vous habituel. Bien que les trois sociétés aient obtenu un financement extérieur substantiel, les appareils sont toujours en cours de test et de modification avant leurs débuts sur le marché. Et aucun des trois n’offre une manucure complète de type salon avec mise en forme et polissage. Pourtant, ils pourraient finalement bouleverser le marché croissant des soins des ongles.

En tant que secteur de marché, la manucure est un objectif qui mérite d’être poursuivi. Les estimations fixent le marché des soins des ongles à près de 10 milliards de dollars, et il pourrait atteindre 11,6 milliards de dollars d’ici 2027. Bien que la taille du marché de la couleur seule n’ait pas été dévoilée, les investisseurs la trouvent séduisante. Comme Julie Bornstein, la fondatrice de l’appli shopping le oui, qui a investi dans Clockwork, a déclaré que l’idée a résonné parce que les manucures pouvaient prendre beaucoup de temps : « Personnellement, je n’aime pas passer 40 minutes à aller au salon de manucure.

La technologie intègre du matériel – comme un bras robotique dans certains cas – pour peindre les ongles, avec un logiciel qui s’appuie sur l’apprentissage automatique pour distinguer un ongle de la peau environnante. Chaque entreprise utilise une approche différente, mais repose essentiellement sur la numérisation de milliers de formes d’ongles pour créer une base de données. Les caméras à l’intérieur des appareils prennent des photos des ongles de l’utilisateur individuel, un processus répété chaque fois qu’une manucure est effectuée, même sur la même personne. Au cours du développement, tous les trois ont essayé de minimiser le nombre de pièces mobiles et de s’appuyer davantage sur des logiciels, car les pièces mobiles peuvent tomber en panne avec le temps.