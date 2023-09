Vous voulez que Fawad Khan et Mahira Khan reviennent à Bollywood ? Le directeur de Raees fait valoir son point de vue alors que l’équipe de cricket du Pakistan arrive en Inde

Coupe du monde de cricket masculin ICC cela arrive bientôt et nous l’attendons tous. Pour la coupe du monde, Équipe pakistanaise de cricket arrivé dedans. Ils sont arrivés en Inde après sept ans. Ils participeront désormais à la prochaine Coupe du monde de cricket masculin ICC. Auparavant, après les attentats terroristes du 26/11, l’Inde avait interdit aux joueurs de cricket pakistanais de participer à l’IPL et ils n’étaient pas autorisés à entrer en Inde. Mais l’interdiction a été levée et l’équipe a disputé la Coupe du monde T20 en Inde en 2016. Plus tard, après les attaques de Pulwama, elle a de nouveau été interdite.

Même les artistes pakistanais ont été interdits d’entrée en Inde après les attentats de Pulwana. Aucun d’entre eux n’a été autorisé à entrer en Inde après ces attaques. Cependant, après sept longues années, les portes se sont ouvertes pour l’équipe de cricket du Pakistan. Alors que les portes s’ouvraient pour l’équipe de cricket du Pakistan, Shah Rukh Khan Raees réalisateur, Rahul Dholakia a une question valable à poser.

Il s’est adressé à X (anciennement connu sous le nom de Twitter) pour lui demander s’il pouvait inviter des acteurs pakistanais en Inde pour travailler. Il a écrit : « Maintenant que les joueurs de cricket #pakistanais sont officiellement là, pouvons-nous également inviter des acteurs pakistanais à jouer dans nos films ? Ou des musiciens à se produire ? »

Jetez un œil au tweet de Rahul Dholakia ici :

Maintenant que #Pakistanais Les joueurs de cricket sont officiellement là, peut-on aussi inviter des acteurs pakistanais à jouer dans nos films ? Ou des musiciens à jouer ? Rahul Dholakia (@rahuldholakia) 28 septembre 2023

Pour les non-initiés, celui de Rahul Dholakia Raees était le premier film de Bollywood de l’actrice pakistanaise Mahira Khan. Elle a joué l’actrice principale du film mais n’a pas été autorisée à faire la promotion du film. Cela est dû à l’interdiction imposée aux artistes pakistanais après les attentats en Inde.

Outre Mahira, de nombreux acteurs pakistanais font partie de l’industrie du divertissement. Ali Zafar a travaillé dans des films comme Cher Zindagi, et Londres Paris New York et autres. Fawad Khan bénéficie toujours d’un énorme nombre de fans en Inde.

Regardez la vidéo de Shah Rukh Khan des célébrations de Ganpati à Ambani :

On l’a vu dans des films de Bollywood comme Khoobsurat, Kapoor & Fils et Ae Dil Hai Mushkil. Eh bien, il sera intéressant de voir si cette question de Rahul Dholakia obtient une réponse ou non.