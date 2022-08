Vous voulez posséder une île ? L’île écossaise de Pladda avec phare et héliport est à vendre

Une île écossaise entière peut être à vous pour Rs 3 crore. Les îles Pladda sont situées au sud de la côte d’Arran, s’étendent sur 28 acres et comportent une gamme de bâtiments, rapporte The Sun. L’île est complétée par un immense phare et l’ancienne maison du gardien du phare. Bien que l’île offre beaucoup de beauté scénique, elle a besoin d’être rénovée.

La maison sur l’île dispose de cinq grandes chambres qui n’ont pas été utilisées depuis un certain temps et ne sont donc pas habitables actuellement. Parmi les autres caractéristiques de l’île, il y a un vaste jardin clos s’étendant sur 2,5 acres, un héliport et une jetée en pierre. Il y a un twoy avec une chambre double et un coin cuisine. Le phare est actuellement surveillé à distance depuis Édimbourg.

L’île a des vues sur différentes côtes et même sur l’Irlande du Nord. Tout cela peut être acheté pour moins que ce qu’il en coûte pour acheter un appartement dans le West End de Glasgow. C’est aussi un refuge pour les oiseaux et les animaux. Il était auparavant proche des dauphins, des phoques et des requins pèlerins. Plus de 100 espèces d’oiseaux ont été observées sur l’île au fil des ans.

Une autre propriété de ce type, mise en vente dans la région du nord du Pays de Galles au Royaume-Uni, est un moulin à vent. Situé dans une région déserte, le moulin à vent a attiré l’attention des internautes, pour toutes les bonnes raisons.

Dans l’image virale, bien que le moulin à vent ait l’air assez ordinaire de l’extérieur lorsqu’un acheteur se promène à l’intérieur, il ne semble pas moins qu’une maison somptueuse. Le moulin à vent entièrement rénové abrite des chambres spacieuses et le magnifique environnement entourant le moulin à vent est un bonus. Une fois que les gens entrent dans les locaux, cela ressemble à un hôtel de luxe. Après la décoration du moulin à vent, la propriété exclusive a été mise en vente.

Le moulin à vent isolé a été présenté pour la première fois sur la chaîne de télévision Ten TV l’année précédente.

Actuellement, le moulin à vent est devenu une destination de vacances préférée de beaucoup. La propriété est donnée en location aux touristes qui viennent dans la région isolée pour passer du temps avec leurs amis, leur famille ou un être cher à l’intérieur du moulin à vent.

