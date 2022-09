Vous voulez obtenir plus d’argent pour votre maison ? Essayez de peindre votre porte de cette couleur

Cette histoire fait partie Conseils pour la maisonla collection de conseils pratiques de Crumpe pour tirer le meilleur parti de votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le marché immobilier américain actuel est le le plus chaud depuis des années, ce qui est une bonne nouvelle si vous vendez votre maison. Bien que les prix soient déjà en votre faveur, si vous souhaitez vendre votre maison au prix le plus élevé possible, la couleur de votre porte peut vous aider.

Peindre la porte d’entrée de votre maison en bleu ardoise ou en noir vous rapportera le prix de vente le plus élevé pour votre maison, selon rechercher de Zillow. Les portes d’entrée noires étaient associées aux prix d’offre les plus élevés : réels et acheteurs potentiels ont déclaré qu’ils seraient prêts à payer 6 449 $ de plus en moyenne pour une maison avec une porte d’entrée noire. Cependant, peindre votre porte d’entrée en noir est également plus risqué que certaines couleurs, car les personnes interrogées ont déclaré que le noir était associé à une sensation “imposante” et ne “donne pas du tout d’ambiance positive”.

Les maisons qui avaient des portes d’entrée bleu ardoise – définies comme une couleur “bleu-gris clair crayeux” – étaient les plus attrayantes pour les acheteurs réels et potentiels dans l’ensemble, les répondants affirmant qu’ils étaient plus susceptibles de vouloir acheter la maison et seraient disposés payer environ 1 537 $ de plus que les autres couleurs de porte.

Les couleurs de porte d’entrée les moins attrayantes pour les acheteurs potentiels ? Rose pâle et gris ciment, selon Zillow. Les portes rose pâle ont été décrites par certains acheteurs comme étant « minables » et peuvent en fait faire baisser le prix que les gens sont prêts à payer, les acheteurs réels et potentiels affirmant qu’ils paieraient en moyenne 6 516 $ de moins que prévu.

Le gris ciment ne s’est pas beaucoup mieux comporté que le rose pâle. La couleur gris clair était associée à la plus faible intention d’acheter une maison, les répondants ayant l’intention d’offrir 1 236 $ de moins en moyenne pour les maisons aux portes gris ciment.