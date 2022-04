Vous voulez monter dans un train virtuel ? Le métro de Hong Kong est prêt à entrer dans le métaverse

L’opérateur de transport public de Hong Kong, MTR Corporation, a annoncé l’acquisition d’un terrain dans le métaverse The Sandbox. Là, l’entreprise prévoit de construire une station de métro virtuelle, où il sera possible, entre autres, de conduire un train. Tous à bord du métro numérique ! Il peut être difficile d’imaginer que les utilisateurs s’enthousiasment pour les voyages en métro dans un monde numérique, mais le voici. L’opérateur du réseau Mass Transit Railway de Hong Kong est entré dans le métaverse The Sandbox dans le but de créer un espace virtuel axé sur les chemins de fer. Au programme, des « expériences uniques, ludiques et immersives » grâce à la gamification.

Selon le communiqué de presse de la société, cela en fait “le premier opérateur de transport mondial à rejoindre le métaverse The Sandbox”. Cette initiative s’inscrit dans la nouvelle campagne “Go Smart, Go Beyond” de MTR, qui utilise des technologies innovantes et avancées pour créer des expériences personnalisées. . Avec ces nouvelles initiatives, l’entreprise espère interagir davantage avec ses clients, en particulier la jeune génération qui est friande de nouvelles expériences.

L’intrigue récemment acquise dans le métaverse The Sandbox permettra à la firme de construire un environnement ferroviaire faisant écho au plus près de la réalité. De leur côté, les joueurs pourront profiter d’expériences immersives dans ce monde virtuel. L’entreprise parle d’expériences telles que conduire un train, gérer une gare, des aventures sur le thème du métro à débloquer et un musée ferroviaire. Parallèlement, l’entreprise souhaite faciliter l’enseignement de certaines matières de son univers numérique, comme les mathématiques, les sciences et l’ingénierie.

Cette station de métro virtuelle dans cet espace en constante évolution permettra également à MTR Corporation d’explorer de nouvelles idées pour améliorer ses opérations et ses services dans le monde réel. “Je suis impatient de voir MTR Corporation jouer ce rôle d’intégration des personnes dans les nouvelles opportunités offertes par le métaverse et de les connecter via des interactions numériques et une expression créative qui sont construites et détenues par la communauté”, a déclaré Sébastien Borget, COO and co -fondateur de The Sandbox.

