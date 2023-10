Pommes iPhone 15 et Plus et le iPhone 15 Pro et Pro Max a été mis en vente le mois dernier. Si vous aimez changer d’iPhone à mesure que de nouveaux modèles apparaissent chaque année et que vous souhaitez effectuer une mise à niveau maintenant que le iPhone15 est tombé, Programme de mise à niveau iPhone d’Apple pourrait être bon pour vous.

Ce programme est essentiellement un plan « iPhone en tant que service ». Au lieu de payer la valeur totale à l’avance ou d’effectuer des paiements mensuels pour posséder votre téléphone après deux ans, le programme de mise à niveau iPhone vous permet d’échanger votre téléphone actuel contre un nouveau modèle après avoir effectué 12 paiements mensuels. Pour ce privilège, vous payez essentiellement des frais d’abonnement dans un avenir prévisible.

Maintenant que la série iPhone 15 est disponible à l’achat, c’est peut-être le bon moment pour se lancer dans l’action de mise à niveau. Pour vérifier votre éligibilité, il vous suffit de vous connecter avec votre identifiant Apple sur Le site d’Appleet vous saurez si votre téléphone actuel est éligible à une mise à niveau.

Comment fonctionne le programme de mise à niveau iPhone ?

Vous achetez un iPhone chez Apple – dans un Apple Store en personne, La boutique en ligne d’Apple ou la Application Apple Store — et acceptez de le rembourser sur 24 mois. Mais après avoir effectué la moitié de ces paiements, vous avez droit à une mise à niveau gratuite. Après 12 mois, vous pouvez échanger votre téléphone actuel contre un nouveau modèle. Le chronomètre recommence sur les 24 mois de paiements et d’éligibilité au surclassement après en avoir effectué 12.

En savoir plus: Obtenez l’iPhone 15 Pro et un forfait illimité pour seulement 60 $ par mois

Pourquoi acheter chez Apple plutôt que chez un opérateur ?

Apple adoucit l’offre en incluant sa couverture AppleCare Plus à un léger rabais avec le programme de mise à niveau iPhone. AppleCare Plus est le programme d’assurance et de garantie prolongée de l’entreprise qui coûterait autrement 8 $ par mois pour l’iPhone 15, 9 $ par mois pour l’iPhone 15 Plus ou 10 $ par mois pour l’iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max. Avec le programme de mise à niveau Apple, vous payez 6,21 $ par mois pour AppleCare Plus sur l’iPhone 15.

AppleCare Plus double la garantie standard d’un an à deux ans, mais c’est moins préoccupant si vous envisagez d’échanger votre téléphone après la première année. La véritable valeur d’AppleCare Plus réside dans la protection contre les dommages accidentels. Vous bénéficiez d’un nombre illimité de réclamations pour dommages accidentels pour réparer votre téléphone. Un écran fissuré vous coûtera 29 $ et tout autre dommage accidentel vous coûtera 99 $. L’assistance téléphonique est également étendue à deux ans avec AppleCare Plus, contre 90 jours standard.

Le programme de mise à niveau iPhone commence à 39,50 $ pour l’iPhone 15 de 128 Go. Apple/Capture d’écran par CNET

Combien ça coûte?

Les prix varient de 39,50 $ par mois pour l’iPhone 15 de 128 Go à 74,91 $ par mois pour l’iPhone 15 Pro Max de 1 To.

Qu’en est-il d’AppleCare Plus avec vol et perte ?

Si vous vous inquiétez moins de la chute ou de l’endommagement de votre téléphone que de sa perte ou de son vol, vous pouvez payer un peu plus par mois pour passer à AppleCare Plus avec couverture vol et perte. Avec AppleCare Plus avec vol et perte, vous couvrez deux incidents de vol et de perte par an, chaque remplacement vous coûtant 149 $, ce qui reste moins cher que l’achat d’un nouvel iPhone. La mise à niveau vers AppleCare Plus avec couverture vol et perte ajoute 4,16 $ à votre facture mensuelle du programme de mise à niveau et vous permet de payer une petite franchise pour remplacer un téléphone perdu ou volé plutôt que le coût total du remplacement.

Comment je paye?

Vous aurez besoin d’une carte de crédit ou de débit pour vous inscrire, du moins aux États-Unis. Aux États-Unis, Apple utilise Citizens Bank pour le prêt à tempérament et nécessite une carte de crédit valide émise aux États-Unis pour être éligible. Vous ne pouvez pas vous inscrire avec une carte prépayée.

Découvrez l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro d’Apple : découvrez à quoi ressemblent et fonctionnent les nouveaux iPhones

Voir toutes les photos

Est-ce qu’il y a une limite d’âge?



Oui. Désolé, les enfants, vous devez avoir 18 ans pour postuler. (Et vu les prix des nouveaux modèles Pro, j’espère que vous commencerez à être plus gentils avec vos parents.)

Comment puis-je échanger mon téléphone actuel ?

Vous pouvez l’apporter dans un Apple Store et y effectuer l’échange, mais vous pouvez également enregistrer le voyage et acheter sur la boutique en ligne d’Apple ou sur l’application Apple Store. Lorsque vous commandez un iPhone en ligne auprès d’Apple, il sera livré avec un kit d’échange afin que vous puissiez emballer votre téléphone soudainement obsolète et le renvoyer à Apple. Vous devez le renvoyer à Apple dans les 14 jours.

En savoir plus: Comment vendre votre ancien iPhone avant la mise à niveau

Et si mon iPhone actuel est endommagé ?

Selon Apple, votre iPhone actuel doit être en « bon état physique et opérationnel ». Cela signifie qu’il devrait :

Être capable de s’allumer et de maintenir une charge.

Avoir un écran intact et fonctionnel.

Ne pas avoir de cassures ni de fissures.

Je n’ai pas encore effectué 12 paiements sur mon téléphone actuel, puis-je quand même mettre à niveau ?

Oui, mais ça va vous coûter cher. Si vous avez effectué au moins six paiements mensuels sur votre téléphone actuel, vous pouvez payer la différence entre votre solde actuel et le total de 12 paiements pour avancer rapidement et obtenir un nouvel iPhone.

Dois-je effectuer une mise à niveau ?

Non, pas du tout ! Vous n’êtes pas obligé de mettre à niveau. Si vous êtes satisfait de votre téléphone actuel, vous pouvez continuer à l’utiliser et à le payer. Après 24 mois, vous l’aurez remboursé et pourrez continuer à l’utiliser sans le paiement mensuel, ou vous pourrez le vendre pour aider à financer le coût d’un nouveau téléphone lorsque vous serez prêt.

En quoi est-ce différent du programme Trade In d’Apple ?

Notez que le programme iPhone Upgrade n’est pas le même que Programme d’échange d’Apple. Pendant que vous échangez votre ancien iPhone contre un modèle plus récent dans les deux programmes, avec le programme iPhone Trade In, vous échangez simplement un ancien appareil contre une remise sur un plus récent.

Si vous faites partie du programme iPhone Upgrade, il vous est déconseillé de participer au programme Trade In, car vous ne possédez pas directement votre appareil dans le programme iPhone Upgrade. Si vous utilisez le programme d’échange, vous devrez payer le solde du téléphone que vous avez échangé et celui du nouveau téléphone.

Pour en savoir plus, voici tout ce qui a été annoncé lors de l’événement “Wonderlust” et ce que nous aimons dans iOS 17.