Vous voulez juste que les gens aiment vous regarder: Ileana D’Cruz | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Ileana D’Cruz a eu une belle descente dans le sud et a également fait sa part de films de Bollywood. Elle dit que tout dépend des gens et, en tant qu’artiste, on veut juste que le public aime vous regarder.

La popularité, explique-t-elle, est la seule chose qui équilibre le fait que l’industrie cinématographique peut en fait être un endroit très cruel pour survivre.

« C’est (l’industrie cinématographique) est brutale, bien sûr, mais cela dépend des gens. S’ils (les gens) vous aiment, c’est tout ce dont vous avez besoin. Vous voulez juste que les gens aiment vous regarder », a-t-elle dit à IANS.

Ileana sent qu’au moment où un acteur n’est pas apprécié, il perd sa marque.

« C’est fondamentalement la même chose pour moi. Je ne voudrais pas regarder un film avec un acteur que je n’aime pas regarder. A la minute où vous n’êtes plus aimé, vous perdez en quelque sorte la marque. L’industrie est brutale dans un sens, mais il a aussi tellement d’avantages », dit-elle.

Acteur est un métier qui a ses avantages et ses inconvénients, note l’actrice, dans ce contexte.

« Vous ne pouvez pas avoir toutes les bonnes choses seulement, il y a toujours un peu d’arnaque. Je pense que cela le rend intéressant. Cela vous fait travailler plus dur. Cela vous incite à continuer à faire mieux », résume-t-elle.

Ileana sera ensuite vu dans « Unfair N Lovely », une bande dessinée sur l’obsession de l’Inde pour la peau claire. Le film se déroule sur fond de Haryana et la jette en face de Randeep Hooda.