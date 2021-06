Vous voulez gagner Love Island ? Déchaînez-vous, jouez salement et faites l’amour à la télé, dit Megan Barton-Hanson

Soyez sauvage, faites l’amour et soyez égoïste.

C’est le conseil de Megan Barton-Hanson, ancienne star de Love Island, pour le groupe de célibataires de cette année à la recherche de romance et de la chance de gagner 50 000 £.

L’ex-Love Islander Megan a levé le voile sur la vie dans la villa[/caption]

Megan, qui a atteint la finale en 2018, estime qu’après un an de rencontres Zoom, d’interdictions sexuelles occasionnelles et de peu de chances de passer des vacances à l’étranger, les nouveaux insulaires seront impatients de partir lorsque l’émission ITV2 reviendra sur nos écrans ce soir.

Elle a déclaré au Sun: « J’espère qu’ils ne se retiendront pas et qu’ils sortiront et s’amuseront.

« Le reste d’entre nous peut les vivre car il n’y a pas beaucoup de chances que nous obtenions des vacances. »

Les bookmakers estiment que la série sera la plus torride à ce jour, avec des chances de 2/1 sur un jeu au cours de la première semaine.

Et Megan espère qu’ils ont raison, ajoutant: « Cela ferait un excellent visionnage. »

La programmation complète a été annoncée la semaine dernière et comprend le mannequin aux seins nus Shannon Singh, 22 ans, qui exige des relations sexuelles huit fois par jour.

Les conseils de Megan aux insulaires sont les suivants : « Jouer salement et avoir des relations sexuelles à la télé »[/caption]

Megan, 27 ans, a déclaré: «C’est un casting très typique de Love Island. Je pense que nous serons dans une bonne série.

Cette année est la septième série, avec le retour de l’aliment de base de l’été après un an d’absence à cause de Covid.

En 2019, alors qu’il était animé par feu Caroline Flack, il a battu des records précédents en attirant six millions de téléspectateurs.

Megan, qui est célibataire et qui reviendrait « à 100 % » dans la série, a déclaré : « Je suis super excitée pour ça. Je l’ai tellement manqué.

« Cela fait partie de l’été de tout le monde. De votre grand-mère à l’homme marié qui insiste sur le fait qu’il ne le regarde que parce que sa femme le porte, tout le monde l’aime secrètement au fond.

Les 11 espoirs actuels étaient en quarantaine à Majorque, en Espagne.

Megan a décidé qu’elle voulait se mettre en couple avec Wes dans l’émission de 2018[/caption]

‘J’AI BAISÉ LA MOITIÉ DES GARÇONS AVANT DE SE DÉCIDER POUR WES’

Le plus gros conseil de Megan pour les débutants est d’oublier de faire appel aux téléspectateurs et de leur demander de s’en prendre à la personne qu’ils aiment – ​​même si cela signifie jouer sale et marcher sur les pieds.

Elle a déclaré: «Certaines personnes choisissent la voie facile et veulent être aimées de tout le monde.

« S’il y a quelqu’un qui lui plait mais que cette personne est déjà en couple, alors au lieu de suivre son cœur, elle rate sa chance parce qu’elle ne veut pas être considérée comme une mauvaise personne. Il faut être un peu égoïste.

Megan ne sait que trop bien ce que c’est que d’émerger de Love Island en tant que méchante après avoir ébouriffé quelques plumes dans sa quête pour se mettre en couple avec Wes Nelson.

Après être entrée dans la villa le huitième jour, elle s’est fâchée avec Eyal Booker avant d’attirer l’attention de Wes alors qu’il sortait avec la concurrente Laura Anderson.

Megan a déclaré: «Les gens avaient des opinions bien arrêtées sur moi parce que j’ai fait ce que je voulais. Je ne me suis pas retenu.

« J’ai probablement embrassé la moitié des garçons de la villa avant de décider que c’était avec Wes que je voulais être.

«Ce n’est pas agréable de lire les commentaires après.

«Mais si vous sortez avec quelqu’un dont vous pouvez vous voir tomber amoureux, cela n’a aucune importance.

« Vous êtes dans cette phase de lune de miel, dans votre petite bulle ensemble et cela compte moins si vous êtes détesté. Ça l’a fait avec moi, en tout cas.

Cette semaine, Wes a défendu le fait d’avoir des relations sexuelles dans la série – ou de « faire des morceaux », comme il dirait – et a insisté sur le fait que cela n’avait pas eu d’effet négatif sur sa carrière.

Alors que Megan était en demande, avec son travail lucratif d’OnlyFans et son podcast stimulant You Come First, elle pense que la réaction a été assez différente pour elle.

Liberty Poole, à gauche, et Sharon Gaffka arrivant à la villa hier[/caption]

Elle a déclaré: «Les hommes ont la tâche si facile. Il y a encore tellement de stigmatisation autour des femmes qui disent même qu’elles aiment le sexe, sans parler de le faire à la télévision nationale.

« J’espère que cela n’empêchera pas les filles là-bas cette année de vivre leur vie. Le sexe est une partie naturelle de la vie. Pourtant, nous voyons toujours le stéréotype dans les films selon lequel les hommes aiment le sexe et les femmes le font juste pour leur mari le jour de leur anniversaire.

« Quand Wes et moi avons été interviewés par la suite, on me demandait toujours si je regrettais d’avoir eu des relations sexuelles à la télévision et si mes parents étaient gênés. Ils n’ont pas demandé à Wes.

« C’est comme si les gens voulaient que j’aie honte, mais je ne vais pas avoir honte. »

Pour Megan, il aurait été impossible de se retenir.

Elle a déclaré: « Je me suis dit: » J’ai eu des relations sexuelles avec une personne dans la villa, peut-être que je ne devrais pas avoir de relations sexuelles avec quelqu’un d’autre « .

Toby Aromolaran, footballeur semi-professionnel, fait son entrée[/caption]

« Mais mes sentiments pour Wes étaient si sincères que je ne pouvais pas passer chaque moment éveillé avec lui sans le faire. »

Non pas qu’elle n’ait pas essayé de dissimuler leurs séances torrides.

Elle a déclaré : « Il y a des microphones dans les têtes de lit. J’essayais de les ranger pour que les producteurs n’entendent pas, mais ils ont des yeux d’aigle et crieraient par-dessus le tannoy : « Megan, ne touche pas les microphones ! ».

Les patrons de l’émission veulent s’assurer qu’ils captent tous les potins juteux, c’est pourquoi ils séparent les filles des garçons tous les jours sans tournage. Ils chaperonnent également pendant les heures de repas, qui ne sont pas filmées.

Megan a déclaré: « Nous avions l’habitude de plaisanter sur le fait que c’était de la merde uniquement au déjeuner »

Et si les téléspectateurs se sont déjà demandé pourquoi ils ne voyaient pas plus de couples s’amuser dans cette piscine luxuriante, c’est parce qu’ils doivent abandonner leurs microphones.

Megan a déclaré: « Vous pouvez entrer pour un baiser, mais si vous commencez à avoir une conversation, nous entendrions: » Megan et Wes, hors de la piscine maintenant « . » Si les candidats ne sont pas informés de ce qu’ils doivent dire ou comment agir, ils reçoivent parfois un petit coup de pouce dans la bonne direction. Megan a déclaré: « Ils voient tout, alors ils savaient que je me plaisais à Wes et ont dit: » Pourquoi ne lui dites-vous pas ce que vous ressentez?’. L’équipage agit comme votre femme d’aile.

Ces conversations romantiques entre couples peuvent sembler impromptues, mais il est possible que ce ne soit pas la première fois qu’ils prononcent ces mots.

Si l’équipage manque un moment tendre, il pourrait bien passer et demander au couple de répéter ce qui s’est passé.

Megan a déclaré: « Cela a peut-être été un moment vraiment mignon la première fois, mais ensuite vous devez le répéter et c’est tellement gênant. »

Ce n’est qu’une partie du monde étrange de Love Island, dans lequel les téléphones et les horloges sont interdits et l’alcool est rationné. Megan a déclaré: « Vous pouvez imaginer les jours très stressants, si quelqu’un a été renvoyé chez lui et que tout le monde pleure, tout ce que vous voulez faire est de boire un verre. Vous obtenez un ou deux verres de vin par nuit.

« C’est quand même une bonne chose. Il y aurait beaucoup plus de larmes avec plus d’alcool.

Megan Barton-Hanson prédit que « nous serons dans une bonne série »[/caption]

La célébrité, les adeptes des réseaux sociaux et les grosses affaires pourraient suivre un passage réussi dans la villa.

Les champions de la deuxième série, Alex et Olivia Bowen, auraient gagné 4,4 millions de livres sterling depuis leur départ de la série en 2016.

Amber Gill, qui a remporté le chèque du gagnant de 50 000 £ en 2019, a obtenu un contrat de mode de 1 million de livres sterling, sa propre gamme de vêtements et peut commander 10 000 £ pour des publications Instagram sponsorisées. Mais Megan prévient qu’il est facile de repérer ceux qui sont dans la villa pour de mauvaises raisons.

Elle a déclaré: «Parfois, lorsque nous prenions des repas, qui étaient avec l’équipage, certains des candidats demandaient combien d’abonnés Instagram ils avaient.

» CE N’EST PAS COMME LE MONDE EXTERIEUR «

« Je me souviens avoir pensé : ‘C’est tellement évident pourquoi tu es ici’. Vous pouvez voir les véritables intentions des gens.

Quant à avoir un plan de match, oubliez-le. Megan a rencontré un concurrent qui avait écrit des instructions pour une routine de danse dans sa valise, préparée au cas où ils devraient organiser un spectacle de talents.

Megan prédit également que «le reste d’entre nous peut vivre» les insulaires[/caption]

Megan a déclaré: « Si vous y allez avec un plan de match, il n’y a que peu de temps pour que vous puissiez continuer avant que le vrai vous ne sorte. »

La « vraie » Megan est sortie dans des moments geek et maladroits.

Elle a été stupéfaite de découvrir, lorsqu’elle a quitté la villa, que sa demande effrontée d’un baiser de Wes avait été transformée en mèmes « grincer des dents ».

Elle a déclaré : « Je me suis dit : « Je ne vais jamais le vivre ».

« Vous devez accepter ces choses. Si vous trébuchez sur vos mots ou si vous êtes un peu geek, je pense que c’est attachant.

«Je suis un peu geek, mais je le possède. Je pense, ‘Peu importe’.

Megan pense que les espoirs de Love Island seront impatients d’aller après la pandémie[/caption]

« Le pire, c’est quand j’ai souri à Laura après avoir passé la nuit dehors avec Wes.

«Ça a dû sembler vraiment méchant et garce, mais je ne savais tout simplement pas quoi faire, j’étais en train de mourir à l’intérieur. Je me suis excusé par la suite et j’ai dit que j’aurais dû le gérer différemment.

« Vous devez surmonter ces choses parce que vous vivez ensemble, ce n’est pas comme le monde extérieur quand vous pouvez les éviter. »

Malgré les drames, Megan estime qu’être sur Love Island, c’est comme aller en retraite.

Elle a déclaré : « Il n’y a pas de téléphones, pas de réseaux sociaux, vous ne connaissez pas l’heure.





« Vous redevenez comme un enfant, tous vos repas sont préparés pour vous.

«Ce fut l’un des moments les plus heureux de ma vie.

« Je suis jaloux des nouvelles personnes. Après l’année que nous avons eue et le manque de vacances, je ferais ma valise en quelques secondes si on me demandait de rentrer.