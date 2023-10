Vous voulez être un influenceur ? Il y a un diplôme pour ça

Le courant15h53Vous voulez être un influenceur ? Il y a un diplôme pour ça

Irene McCormick n’aurait jamais imaginé à quel point un diplôme d’influenceuse sur les réseaux sociaux pourrait être populaire.

Mais lorsque la chargée de cours à l’Université technologique du Sud-Est de Carlow, en Irlande, a créé un programme d’été sur le sujet, elle a été submergée par le nombre de personnes inscrites.

« En 20 minutes environ, j’avais des centaines, des centaines et des centaines de candidats », a déclaré McCormick à Matt Galloway. Le courant. « En fait, nous avons dû fermer [applications] ».

C’était il y a deux ans. Mais en raison de son immense popularité, l’université a décidé de créer un baccalauréat ès arts. programme d’études sur le sujet.

« Il n’était pas représenté dans les échelons supérieurs de l’enseignement supérieur, nous avons donc passé deux ans à développer le cours et maintenant nous y sommes », a déclaré McCormick.

L’influence est devenue une industrie lucrative qui vaut des milliards à travers le monde. L’année dernière, la Harvard Business Review a révélé que plus de 75 % des marques disposent d’un budget réservé au marketing d’influence.

McCormick a aidé à concevoir le programme. Elle dit que certaines parties sont très pratiques, notamment l’écriture, la création de vidéos créatives et le podcasting.

Irene McCormick est chargée de cours à la South East Technological University de Carlow, en Irlande et co-créatrice du programme d’influence de l’école. (Soumis par Irene McCormick)

Mais il y a aussi de la théorie en jeu.

« Nous pensons que si vous avez une formation derrière vous, faire des choses comme la psychologie, l’entrepreneuriat et faire des études sur les célébrités… aidera vraiment à isoler les gens dans cette industrie », a déclaré McCormick.

C’est un vrai travail

Kaya Marriott est une influenceuse à temps plein à Vancouver, qui a commencé par partager des conseils sur la façon de prendre soin des cheveux bouclés, basés sur ses propres expériences sur sa chaîne ComfyGirlCurls.

Aujourd’hui, elle compte environ 17 000 abonnés et publie sur YouTube, Instagram, TikTok et sur son blog. C’est un travail à temps plein qui paie les factures. Elle a gagné environ 75 000 $ l’année dernière et est en passe de gagner environ 100 000 $ cette année.

Elle n’a suivi aucune formation formelle dans le domaine, mais affirme qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme universitaire pour se lancer en tant qu’influenceuse, même si elle pense que certaines personnes pourraient en bénéficier.

« Il est intéressant que le monde universitaire semble vouloir une part du gâteau que les gens peuvent faire eux-mêmes depuis si longtemps. Je pense qu’une partie de la beauté de cet espace réside dans le fait qu’il est tellement autonome », a déclaré Marriott. , qui utilise également sa plateforme pour partager des conseils pour devenir influenceuse.

« Tous ceux qui l’ont fait l’ont appris eux-mêmes. »

Kaya Marriott dit qu’elle a gagné environ 75 000 $ l’année dernière et qu’elle est en passe de gagner environ 100 000 $ cette année en tant qu’influenceuse. (ComfyGirlCurls/YouTube)

Il lui a fallu environ cinq ans avant de commencer à gagner de l’argent grâce à ses comptes sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, elle a commencé à considérer son compte comme une entreprise.

« J’ai commencé à faire des recherches plus intentionnelles sur la manière de monétiser cela, de créer des feuilles de calcul de revenus et de dépenses et de me positionner réellement en tant que propriétaire d’entreprise. Et à ce moment-là, honnêtement, tout a commencé à changer », a déclaré Marriott.

Marriott dit que son travail est bien plus qu’une entreprise demandant à un influenceur de publier quelques photos sur Instagram. Marriott doit négocier non seulement ses tarifs pour une publication ou une vidéo, mais également les frais de licence, l’exclusivité et comment ou si l’entreprise avec laquelle elle s’associe peut utiliser le contenu qu’elle diffuse pour ses propres flux.

Au-delà de l’influence

Bien que certains, comme Marriott, gagnent gros en tant qu’influenceurs, certains disent que ce travail n’est pas un vrai travail.

« C’est une autre forme de marketing numérique. Et je pense que les gens ne regardent pas le marketing numérique en se disant que ce n’est pas un vrai travail », a déclaré Marriott.

McCormick dit que le mot « influenceur » peut remonter aux « mamans blogueuses », et c’est pourquoi de nombreuses personnes méprisent la profession.

« Tout ce qui concerne la maternité, le travail des femmes, tout ce qui concerne la maison n’est pas toujours considéré comme un travail ou quelque chose qui doit être récompensé financièrement », a déclaré McCormick.

« C’est vraiment injuste et cela devrait cesser parce que… l’influence, c’est bien plus que cela. »

McCormick affirme que les influenceurs doivent rester sur leurs gardes pour suivre les tendances et le paysage des médias sociaux en constante évolution, car le métier est en constante évolution. Et selon McCormick, le diplôme peut également conduire à d’autres emplois, comme le marketing numérique en travaillant directement pour les entreprises. ou travailler en tant qu’agent pour d’autres influenceurs.

« Il y a certainement une industrie là-bas et des emplois et des rôles pour les gens », a déclaré McCormick.