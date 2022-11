Vous voulez être plus heureux ? Dors plus. 6 façons dont votre sommeil influence la santé mentale

La plupart d’entre nous ont ressenti la sensation d’énervement qui accompagne quelques nuits de mauvais sommeil. Ce n’est pas seulement la fatigue, cependant. La privation de sommeil peut avoir des répercussions importantes sur la santé mentale.

Pourquoi le sommeil est-il important pour le cerveau ?

Généralement, nous devrions tous avoir au moins sept heures de sommeil chaque nuit. Cependant, la vie peut être occupée et les nuits tardives, et les premières alarmes se font sentir. Selon la clinique de Cleveland, 70 millions d’Américains aux prises avec un trouble du sommeil comme l’insomnie.

Cela représente plus que de la fatigue. Les Centers for Disease Control and Prevention ont constaté que privation de sommeil vous rend 2,5 fois plus susceptible de faire face à la détresse mentale.

Comment le sommeil affecte-t-il la santé mentale de manière si significative ? Tout dépend de ce que votre le cerveau fait pendant que vous vous reposez (indice : c’est beaucoup). Pendant que vous dormez, votre cerveau :

Facilite la communication entre les cellules nerveuses

Élimine les toxines

Traite ce que vous avez appris pendant la journée

Sans assez de sommeil, vous perdez plasticité cérébrale, ce qui signifie que votre cerveau ne peut pas s’adapter aux stimuli comme il le devrait. Cela nous ramène au lien entre la santé mentale et le sommeil. Lorsque votre cerveau ne peut pas solidifier des souvenirs ou apprendre de nouvelles choses, vous ne vous sentez pas bien mentalement.

Six façons dont la privation de sommeil affecte la santé mentale

Examinons les façons spécifiques dont le manque de sommeil se traduit par des problèmes de santé mentale.

1. Les sautes d’humeur

Une privation de sommeil prolongée nuit à votre capacité à réguler ses émotions. Vous avez peut-être vécu le scénario suivant : vous avez très mal dormi la nuit précédente et le lendemain, vous avez l’impression que vous pourriez pleurer ou avoir une crise de colère.

Des études montrent que le manque de sommeil a un impact négatif sur notre humeur. Cela peut vous rendre plus sujet à la colère et émotionnellement réactif en général. Ces changements d’humeur ne vous font pas seulement vous sentir décalé au cours de votre journée. Ils peuvent avoir un impact sur votre capacité de décisionaussi.

Une étude de 2017 ont constaté que la privation de sommeil nous rend plus sensibles aux stimuli stressants et émotionnellement excités. Le sommeil fait partie intégrante de notre capacité à gérer nos émotions et les facteurs de stress quotidiens.

2. Perception du monde

Lorsque vous n’obtenez pas le sommeil dont vous avez besoin, interagir avec le monde semble plus difficile – parce que c’est le cas. Passez trop de temps sans dormir et vous pouvez même commencer hallucinant. Les nuits blanches ont un impact direct sur la façon dont vous percevez ce qui se passe autour de vous. Le manque de sommeil peut changer votre façon d’interpréter les situations et, par conséquent, la façon dont vous y réagissez.

Le sommeil a également un impact sur la façon dont nous voyons le monde. Une étude a montré que ne pas dormir suffisamment peut changer comment nous voyons la couleur.

3. Faire face au stress

Le sommeil et le stress ont une relation intéressante. Être stressé peut rendre plus difficile l’obtention d’un sommeil de qualité. Mais un manque de sommeil peut vous rendre plus stressé.

Dans une enquête récente, l’American Psychological Association a constaté que 21% des adultes ont signalé une augmentation de leur niveau de stress lorsqu’ils ne dormaient pas suffisamment. Si vous êtes déjà stressé, le problème s’aggrave. Un énorme 45% des personnes qui ont déclaré des niveaux de stress élevés lors de l’enquête ont déclaré que le manque de sommeil augmentait encore plus leur stress.

De nombreux répondants ont signalé d’autres effets indésirables stressants du mauvais sommeil, notamment :

Lenteur (53%)

Irritabilité (38%)

Problème de concentration (29 %)

Manque de motivation (25%)

4. Concentration et brouillard cérébral

Privation de sommeil rend plus difficile pour que votre cerveau forme des souvenirs, reste concentré et apprenne de nouvelles choses. Cette sensation de fatigue qui accompagne un manque de sommeil se traduit souvent par un brouillard cérébral qui peut interrompre votre journée.

En fait, si vous avez du mal à vous concentrer, vérifiez vos habitudes de sommeil. Des études montrent que la privation de sommeil peut allonger votre temps de réaction et rendre votre attention plus difficile.

Le manque de sommeil est également associé à déficit de l’attention/hyperactivité désordre. La relation entre le TDAH et le sommeil est assez complexe et bidirectionnelle : les personnes atteintes de TDAH peuvent éprouver des troubles du sommeil, et celles qui luttent pour obtenir un sommeil de qualité peuvent présenter des symptômes de TDAH.

5. Perturbation hormonale

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le sommeil ne signifie pas nécessairement que votre corps et votre cerveau sont en panne. En fait, votre système utilise le temps pendant lequel vous dormez pour effectuer un travail critique. Cela inclut certains processus hormonaux clés.

Plus précisément, toutes ces hormones aller au travail pendant que vous dormez:

Hormones de croissance

Mélatonine (contrôle votre cycle veille-sommeil)

Hormone stimulant la thyroïde

Cortisol (une hormone du stress)

Les hormones qui affectent votre appétit

Étant donné que vos hormones contrôlent un large éventail de choses dans votre corps – dont beaucoup ont un impact direct sur ce que vous ressentez – cela compte à la fois pour votre bien-être mental et physique.

Le revers de la médaille est également vrai. Un déséquilibre hormonal peut causer des problèmes de sommeil, un problème particulièrement fréquent chez les femmes passer par la ménopause. Si vous souffrez d’insomnie persistante, parlez-en à votre médecin. Dans certains cas, la correction d’un déséquilibre hormonal déverrouille un sommeil constant et de haute qualité.

6. Contribuer et amplifier la maladie mentale

Il existe un lien évident entre le manque de sommeil et la santé mentale. Mais si vous souffrez déjà d’une maladie mentale – ou même si vous traitez certains des symptômes d’une maladie mentale – le sommeil devient très important.

Pourquoi? Examinons la relation circulaire entre le sommeil et quelques maladies mentales spécifiques :

Anxiété: Vous ne pouvez pas se débarrasser de l’anxiété en dormant suffisamment, mais le repos compte certainement. L’insomnie peut gâchette symptômes anxieux. À son tour, l’anxiété peut rendre plus difficile s’endormir.

Vous ne pouvez pas en dormant suffisamment, mais le repos compte certainement. L’insomnie peut symptômes anxieux. À son tour, l’anxiété peut rendre plus difficile s’endormir. La dépression: Les troubles du sommeil sont un symptôme caractéristique du trouble dépressif majeur, tandis que l’insomnie peut augmenter votre risque de dépression.

Les troubles du sommeil sont un symptôme caractéristique du trouble dépressif majeur, tandis que l’insomnie peut augmenter votre risque de dépression. Trouble affectif saisonnier: TRISTE fait que la plupart des gens ressentent des symptômes dépressifs en hiver (bien que certains les ressentent à différentes saisons). Lorsque les professionnels de la santé diagnostiquent une personne atteinte de TAS, ils vérifient problèmes de sommeil parce qu’ils sont un symptôme primaire.

fait que la plupart des gens ressentent des symptômes dépressifs en hiver (bien que certains les ressentent à différentes saisons). Lorsque les professionnels de la santé diagnostiquent une personne atteinte de TAS, ils vérifient problèmes de sommeil parce qu’ils sont un symptôme primaire. Trouble bipolaire: son état peut faire des ravages sur vos cycles de sommeil, que vous ayez un épisode maniaque ou dépressif. C’est particulièrement grave, car les troubles du sommeil peuvent rendre vos symptômes pire.

son état peut faire des ravages sur vos cycles de sommeil, que vous ayez un épisode maniaque ou dépressif. C’est particulièrement grave, car les troubles du sommeil peuvent rendre vos symptômes pire. Trouble de la personnalité limite: Travailler sur votre sommeil devient très important lorsque vous avez TPL parce que cette condition vous rend plus susceptible d’avoir des problèmes de sommeil, mais la privation de sommeil aggrave également vos symptômes.

Si vous avez des problèmes de sommeil persistants associés aux symptômes d’un problème de santé mentale, parlez-en à un professionnel.

