Vous voulez être juge, vous adapter à la technologie, déclare SC | Dernières nouvelles Inde

Chaque juge en Inde doit s’adapter à la technologie, tout comme une personne a besoin d’un permis pour conduire une voiture, a déclaré vendredi la Cour suprême en ordonnant aux 25 tribunaux supérieurs du pays de disposer d’installations de vidéoconférence (VC) dans deux semaines pour mener leurs affaires. audiences et a rappelé aux juges de la Cour constitutionnelle que leur aversion personnelle à l’égard de l’utilisation de la technologie ne peut pas rétrograder la poussée numérique dans le système judiciaire.

La Cour suprême ordonne aux juges d’être plus à l’écoute de la technologie. (ANI)

« La question n’est pas de savoir si un juge en particulier est à l’aise avec la technologie ou non. Si vous voulez devenir juge dans ce pays, vous devez être à l’aise avec la technologie… connaître la technologie. Il n’y a pas de choix. C’est comme si vous ne pouviez pas dire en tant que juge que je ne sais pas ce qu’est l’autorité de la chose jugée ou ce que signifie l’interprétation des lois. C’est comme si vous deviez conduire une voiture sur la route, vous devez avoir un permis », a déclaré un tribunal dirigé par le juge en chef indien Dhananjaya Y Chandrachud.

Enjoignant aux hautes cours de mettre en place les infrastructures nécessaires, y compris un accès Internet pour les avocats et les plaideurs comparaissant en personne, la magistrature, qui comprenait également les juges JB Pardiwala et Manoj Misra, a ajouté : « La technologie n’est plus une question de choix et tous les juges doivent réalisez-le. Cela fait autant partie de notre système juridique et de nos ressources que le sont les livres de droit. Sans technologie, comment fonctionnez-vous ? Chaque juge du système doit être formé.

Le tribunal s’est dit « affligé » d’apprendre que de nombreuses hautes cours ont démantelé leurs installations de capital-risque et abandonné leurs écrans d’ordinateurs à un moment où le gouvernement de l’Union a autorisé l’injection d’un énorme corpus d’informations. ₹7 210 crore pour la troisième phase de la mission eCourts.

La mission vise à renforcer l’infrastructure numérique des tribunaux en créant 2 500 nouveaux tribunaux modernes et virtuels, en créant 1 150 tribunaux virtuels et 4 400 kendras eSewa dans tous les complexes judiciaires d’où les citoyens qui ne sont pas familiarisés avec la technologie peuvent accéder aux tribunaux virtuels. une multitude de services judiciaires en ligne, notamment le dépôt électronique et le paiement électronique des frais de justice.

Le CJI a souligné que plusieurs juges de la Cour suprême se sont manifestés et ont suivi les modules de formation pour en savoir plus sur la technologie et son utilisation dans les procédures judiciaires après que la plus haute juridiction a commencé à utiliser largement les plateformes numériques.

« Pourquoi les juges de la Haute Cour devraient-ils être si réticents à l’égard de la technologie alors que les juges de ce niveau (Cour suprême) ont été si réceptifs ? Pourquoi les tribunaux supérieurs doivent-ils être si rétrogrades ? Chaque haute cour doit prévoir des audiences en ligne et aucun juge ne refusera une demande d’audience VC. Nous allons le dire dans notre ordonnance », a déclaré la magistrature aux avocats représentant le Centre, les États, les hautes cours et divers autres tribunaux.

Le 15 septembre, la magistrature avait demandé des réponses au gouvernement de l’Union et aux 25 hautes cours concernant la poursuite des audiences hybrides, la qualifiant de « question importante » qui, selon elle, justifie des directives appropriées pour garantir que l’argent public soit dépensé pour créer une infrastructure pour la vidéo. les installations de conférence ne sont pas gaspillées.

La décision de faire le point sur l’utilisation de la technologie en tant que catalyseur de la philosophie de la publicité des tribunaux et de l’accès à la justice faisait suite à une requête déposée par Sarvesh Mathur, un résident de Gurugram dans l’Haryana, qui se plaignait que la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana avait arrêté le VC. facilité.

Au cours de l’audience de vendredi, la magistrature a déploré que plusieurs hautes cours, dont Allahabad et Bombay, aient cessé d’utiliser les installations du VC. Il a ensuite décidé d’émettre des directives pertinentes pour toutes les cours et tribunaux supérieurs du pays afin de s’assurer qu’ils mettent les services de VC à la disposition des avocats et des plaideurs comparaissant en personne, en plus de fournir une couverture Internet appropriée et de publier des liens pour VC dans leurs listes de causes.

«Après un délai de deux semaines suivant cette ordonnance, aucune haute juridiction ne pourra refuser l’accès aux installations de VC ou l’audience en mode hybride à tout membre du barreau ou à un plaideur souhaitant bénéficier de ces installations. Tous les gouvernements des États doivent fournir les fonds nécessaires aux tribunaux supérieurs pour qu’ils mettent en place les installations requises dans les délais indiqués ci-dessus. Les hautes cours doivent veiller à ce qu’un accès Internet et WiFi adéquat soit disponible gratuitement à tous les membres du barreau et aux plaideurs comparaissant en personne devant la Haute Cour », indique l’ordonnance du tribunal.

Il a ajouté que des liens permettant d’accéder à VC seraient disponibles dans les listes de causes et qu’il ne serait pas nécessaire de présenter une demande préalable. Le tribunal a demandé au juge de la Haute Cour de Delhi, Rajiv Shakdher, de préparer un modèle de procédure opérationnelle standard (SOP), avec l’aide des avocats Gaurav Agrawal et K Parameshwar, qui ont été nommés amicus curiae dans l’affaire. « Cette SOP doit être distribuée à toutes les hautes cours pour adoption de SOP uniformes », ajoute la directive.

Même pour les tribunaux, la Cour a ordonné que l’option d’audience hybride soit offerte aux avocats dans un délai de quatre semaines et a demandé au Centre de rencontrer les présidents de ces tribunaux, y compris les tribunaux du droit des sociétés, pour garantir que les fonds nécessaires à l’infrastructure soient versés. disponible.

En février, CJI Chandrachud, alors qu’il entendait une série distincte de pétitions demandant l’accès à la justice via des tribunaux virtuels comme une question de droit fondamental pour les justiciables, avait observé que la technologie « est là pour rester » et ne peut pas dépendre du goût de la Haute Cour. juges en chef.