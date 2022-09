Vous voulez élever des enfants résilients ? Développez leur cerveau avec des “routines nourricières”, explique un expert en parentalité – voici comment

Études montrent que le fait d’avoir une structure et des rituels familiers enseigne aux enfants comment se gérer de manière constructive et gérer leur environnement.

La résilience est la capacité de relever un défi et de sortir de l’autre côté avec une certaine mesure de croissance et de succès, et il n’y a jamais eu de moment plus important pour les parents d’aider leurs enfants à le construire.

Lorsque les enfants font les choses de la même manière et au même moment, encore et encore, ils savent à quoi s’attendre. Cette prévisibilité crée des sentiments de confort et de sécurité.

En conséquence, ils sont mieux équipés pour faire face à l’inattendu, ce qui est la pierre angulaire de la résilience. La ligne de base est toujours : “Je vais bien.”

Pensez à une routine nourricière comme une couverture de sécurité ou un animal en peluche usé qui offre un environnement calme et aimant dans lequel l’enfant se sent à l’aise d’explorer ses sentiments lors d’un revers ou d’un défi.

Et au fur et à mesure qu’ils commenceront à faire certaines parties de leur routine avec moins de supervision, ils deviendront plus indépendants et plus confiants.

Votre enfant peut avoir une routine matinale qui encourage des comportements sains, comme se brosser les dents et parler de son plan pour la journée, ou une collation végétarienne à midi qui favorise une alimentation nutritive.

Voici quelques conseils à garder à l’esprit lors de la création de ces routines :

1. Encouragez le dialogue pendant la routine.

Les enfants intériorisent le style de communication des parents comme leur propre “discours privé”, de sorte que des invites et des questions calmes et aimantes tout au long de la journée favorisent les compétences de régulation émotionnelle.

Disons qu’ils ont une routine nocturne qui consiste à se brosser les dents et à choisir un pyjama. Encouragez le dialogue en disant : « Regarde-toi, dans tes vêtements confortables et prêt à te brosser les dents ! D’abord, on mouille la brosse à dents. Et ensuite ?

2. Expliquez le “pourquoi” derrière une routine.

Expliquer le Pourquoi derrière une routine aide les enfants à apprendre ce qu’on attend d’eux et à ressentir l’impact positif de la réalisation de la routine.

Par exemple : “Nous nous sommes tellement amusés à construire avec nos blocs, mais il est temps de nettoyer. Les gros blocs vont dans le seau bleu. Où vont les petits blocs ?”

Après qu’ils aient répondu, vous pouvez répondre par : “C’est vrai ! Finissons afin que nous puissions manger une collation pour rester énergique le reste de la journée.”

Cette activité simple les aide à pratiquer leurs compétences linguistiques, à tour de rôle, à parler et à comprendre l’importance de certaines actions.

3. Soyez cohérent.

Rappelez-vous que la résilience ne se développe pas du jour au lendemain. Les enfants ont besoin de rappels réguliers de ce à quoi ressemblent ces compétences, alors commencez tôt et soyez cohérent.

Les journées longues ou difficiles peuvent rendre difficile le respect d’une routine. La parentalité demande de la flexibilité. Parfois, une déclaration réconfortante peut compenser une routine manquée : “Je suis désolé que nous n’ayons pas pu lire une histoire ensemble. Mais je promets que je prendrai le temps demain.”

Enfin, félicitez votre enfant lorsqu’il suit une routine sans aide afin qu’il prenne l’habitude de la faire régulièrement : “Merci d’avoir plié les couvertures ce matin. Bon souvenir !”

Dr Dana Suskind est professeur de chirurgie et de pédiatrie au University of Chicago Medical Center et fondateur et codirecteur du TMW Center for Early Learning + Public Health à l’Université de Chicago. Elle est l’auteur de “Parent Nation : Libérer le potentiel de chaque enfant, tenir la promesse de la société.” Suivez-la sur Twitter @DrDanaSuskind.

