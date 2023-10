Le temps et l’argent que vous consacrez au streaming TV s’additionnent, n’est-ce pas ? Ce n’est pas surprenant, compte tenu de la gamme infinie d’émissions de télévision et de films disponibles à portée de main. Les coûts mensuels de votre service de streaming pourraient être de 100 $ ou plus, en particulier avec les frais de membre supplémentaires de Netflix et les hausses de prix sur Peacock, Disney Plus, Hulu et d’autres plateformes. Mais ne vous inquiétez pas, il existe une solution pour garder votre budget intact.

Vous en avez assez de payer pour plusieurs abonnements que vous utilisez pour seulement une poignée d’émissions ? Vaut-il la peine de garder tous ces comptes actifs si vous n’y regardez rien ? Je ne pense pas.

Découvrez cette approche pour réduire vos coûts de télévision en streaming.

Faites pivoter tous vos abonnements à des services de streaming



Pour coupe-cordons, passer du câble au streaming peut être une sage décision financière. Parce que vous pouvez souscrire à des forfaits mensuels, il est facile de se lancer dans un service de streaming et de s’en sortir lorsque les prix augmentent ou que le contenu devient ennuyeux. Mais d’après Rapport sur les tendances des médias 2023 de Deloitte, les principales raisons pour lesquelles les gens annulent leurs abonnements au streaming sont dues aux pressions économiques et au manque de nouveaux contenus. Les sociétés de médias appellent ce comportement « désabonnement ». Nous appelons cela la méthode de rotation, et vous devriez l’essayer.

L’incitation ? Vous économisez votre pièce et évitez les sécheresses de contenu. Disons qu’une série comme The Crown ou Loki devrait être diffusée en première sur un service de streaming. Recherchez le nombre total d’épisodes et attendez qu’ils soient tous disponibles en même temps sur une plateforme. Vous annulez Netflix, Hulu, Disney Plus ou autre service puis, une fois tous les épisodes disponibles, vous vous réabonnez pour rattraper votre retard. Alternativement, vous pouvez commencer à diffuser une émission à mi-saison pour réduire les coûts. Mon guide mensuel sur les services de streaming à annuler peut vous aider à suivre.

Le mauvais côté? Vous n’aurez pas un accès immédiat à toutes les émissions que vous souhaitez regarder et devrez attendre la diffusion de la saison complète. Et comme de nombreux services de streaming publient de nouveaux épisodes chaque semaine, vous ne serez peut-être pas rattrapé en même temps que vos amis. Si vous préférez regarder les épisodes immédiatement après leur sortie, vous pouvez décider que cela vaut la peine d’avoir plusieurs abonnements à la fois. Cependant, si vous faites preuve de patience, vous pouvez économiser de l’argent.

La stratégie peut également fonctionner si vous avez un service de streaming TV en direct pour regarder un sport particulier ou un événement majeur comme les World Series. Une fois la saison terminée, annulez le service ou passez à une plate-forme moins chère avec moins de chaînes, comme Sling TV.

Besoin d’aide pour déterminer la meilleure façon de faire une rotation ? Suivez les conseils ci-dessous pour savoir comment gérer les plateformes de streaming jusqu’à ce que votre portefeuille soit satisfait.

Conseil n°1 : Annulez votre abonnement avant d’être facturé

Définissez des rappels de calendrier pour votre cycle de facturation et les dates de sortie des émissions de télévision ou des films à venir. Donnez-vous suffisamment d’avertissement pour commencer ou mettre fin à un abonnement. Des applications telles que JustWatch, TV Time et Hobi vous aident à savoir quand et où les émissions de télévision et les films apparaissent sur un service de streaming. Et JustWatch a ajouté un tracker spécifiquement pour le sport. Si vous possédez un appareil domestique intelligent de Google ou d’Amazon, vous pouvez définir des rappels pour des dates spécifiques et permettre à un assistant vocal comme Alexa de vous informer d’une facture à venir ou d’une date de sortie en streaming.

Conseil n°2 : Inscrivez-vous aux offres de services de streaming

Chercher réductions sur le streaming prestations de service. Par exemple, Starz propose régulièrement des offres d’un mois qui réduisent son prix de 10 $ par mois. Vous pouvez également profiter du Disney Bundle, qui donne accès à Disney Plus, Hulu et ESPN Plus dans un seul forfait à un prix réduit. Et les abonnés Hulu éligibles peuvent ajoutez Disney Plus pour 2 $. Enfin, assurez-vous de rechercher des réductions pour étudiants et de vérifier auprès de votre opérateur de téléphonie mobile pour savoir lesquels proposent des abonnements de streaming gratuits.

Conseil n°3 : Choisissez un ou deux services de streaming par défaut

Abonnez-vous à un ou deux services incontournables pour l’année et sélectionnez seulement une ou deux options supplémentaires en fonction de votre budget mensuel. Faites pivoter le(s) service(s) bonus en fonction de ce que vous souhaitez regarder, en vous assurant de ne pas manquer vos émissions préférées tout en respectant votre plafond de dépenses mensuel.

Conseil n°4 : utilisez uniquement la facturation mensuelle

Évitez les abonnements annuels et faites attention à vos dates de paiement de renouvellement automatique, quitte à utiliser l’une de ces applications de suivi. Votre cycle de facturation peut vous aider à déterminer le meilleur moment pour quitter un service, même si vous ne vous êtes inscrit que pour un essai gratuit. Le seul avantage de souscrire à un forfait annuel est que le prix est considérablement réduit.

Conseil n°5 : ne résiliez pas votre abonnement, mettez-le en pause

Hulu vous permet de suspendre votre abonnement jusqu’à 12 semaines, et Sling propose une option similaire avec des stipulations. Vérifiez auprès de votre fournisseur de streaming si vous pouvez faire une pause temporaire sans annuler.

Essayez-le, et si vous ne l’aimez pas, vous pouvez toujours vous réabonner. Pour d’autres excellents conseils sur la télévision en streaming, consultez ce guide pour Les astuces cachées de Netflix et nos conseils sur le meilleurs VPN.