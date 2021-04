Samsung cherche à renforcer l’engagement autour de sa prochaine annonce Unpacked, qui devrait, selon nous, se concentrer sur les ordinateurs portables de marque Galaxy. Pour ce faire, il propose à toute personne qui s’inscrit aux mises à jour concernant l’événement du 28 avril 30 $ de rabais lorsque vous pré-commandez le «Galaxy le plus puissant» de l’entreprise, l’appareil qui devrait être annoncé.

Nous ne pouvons pas vous dire à quel point 30 $ de réduction sur un produit mystère sont avantageux, et cela n’a vraiment d’importance que si vous avez envie d’acheter un nouvel ordinateur portable, vraisemblablement alimenté par Windows. Les dernières informations suggèrent que nous pouvons nous attendre au Galaxy Book Pro et au Galaxy Book Pro 360, un design 2-en-1 capable de plier et de prendre en charge un stylet. Si vous aimez Samsung et les ordinateurs portables Windows, ils valent le coup d’œil.

Si vous voulez que 30 $ de réduction, suivez le lien ci-dessous.