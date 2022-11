Vous voulez devenir propriétaire d’un village ? Le Salto de Castro espagnol est en vente pour Rs. 2.1 Crore

Un village espagnol inhabité depuis plus de 30 ans est à vendre pour un peu plus de Rs 2 Crores. Salto de Castro est situé à la frontière avec le Portugal dans la province de Zamora. Il se trouve à trois heures de route de Madrid, en Espagne. Aussi, il comprend 44 logements, un hôtel, une église, une école, une piscine municipale et un bâtiment de caserne qui abritait la garde civile, rapporte la BBC. Le village est situé sur une colline surplombant le parc naturel des Arribes del Duero.

Le village a été construit dans les années 1950 par une société de production d’électricité dans le but de loger les familles des ouvriers du barrage voisin. Cependant, il a été complètement abandonné dans les années 1980.

Ronnie Rodriguez, qui travaille pour Royal Invest, la société représentant le propriétaire, s’est entretenu avec la BBC. Il a déclaré: «Le propriétaire rêvait d’avoir un hôtel ici, mais tout a été mis en attente. Il aimerait quand même que le projet se réalise.

Pendant ce temps, plus tôt, une île écossaise entière a été mise en vente pour Rs 3 crore. Les îles Pladda sont situées au sud de la côte d’Arran, s’étendent sur 28 acres et comportent une gamme de bâtiments, a rapporté The Sun. L’île est complétée par un immense phare et l’ancienne maison du gardien du phare. La maison sur l’île dispose de cinq grandes chambres qui n’ont pas été utilisées depuis un certain temps et ne sont donc pas habitables actuellement. Parmi les autres caractéristiques de l’île, il y a un vaste jardin clos s’étendant sur 2,5 acres, un héliport et une jetée en pierre. Il y a un twoy avec une chambre double et un coin cuisine. Le phare est actuellement surveillé à distance depuis Édimbourg.

En outre, l’île offre des vues sur diverses côtes et même sur l’Irlande du Nord. Tout cela peut être acheté pour moins que ce qu’il en coûte pour acheter un appartement dans le West End de Glasgow. C’est aussi un refuge pour les oiseaux et les animaux. Il était auparavant proche des dauphins, des phoques et des requins pèlerins. Plus de 100 espèces d’oiseaux ont été observées sur l’île au fil des ans.

