Vous voulez des dents plus blanches en 2023 ? Les produits Colgate sont jusqu’à 49% de réduction sur Amazon

Vendredi noir n’est qu’à quelques heures de là, mais premières offres sur Amazon continuez à impressionner – et ce ne sont pas seulement les haut-parleurs Alexa et les streamers Fire TV. Par exemple, brosses à dents électriques peut être une mise à niveau coûteuse par rapport aux brosses manuelles traditionnelles, mais vous pouvez en trouver bon marché si vous magasinez, et en ce moment Amazon a sur les produits Colgate sur Amazon, y compris les brosses à dents électriques, les kits de blanchiment, le dentifrice et plus encore. Que vous souhaitiez offrir à vos proches un cadeau qu’ils peuvent utiliser chaque jour ou simplement profiter de certaines de ces offres pour vous-même, tout le monde peut bénéficier de dents et de gencives plus saines.

Notre brosse à dents électrique préférée de l’année, Hum de Colgate, propose trois modes de brossage : normal, sensible et nettoyage en profondeur. Il dispose également d’une minuterie de deux minutes qui émet des impulsions toutes les 30 secondes afin que vous vous brossiez pendant la durée totale recommandée par l’ADA. La batterie rechargeable peut durer jusqu’à 10 jours par charge et la tête de brosse à dents est remplaçable. De plus, lorsque vous utilisez l’application, vous obtenez des données sur la façon dont vous vous brossez les dents afin de mieux cibler les endroits que vous manquez généralement, ce qui facilite le maintien de votre santé bucco-dentaire. En ce moment, vous pouvez accrocher ceci avec un chargeur et une tête de rechange supplémentaire, ainsi qu’un étui de voyage pratique pour seulement 42 $ – c’est une économie de 38 $.

Et si vous voulez économiser un peu plus d’argent, vous pouvez accrocher le au lieu de cela pour seulement 21 $. Il a moins de fonctionnalités, comme seulement deux niveaux de vibration, mais il est assez comparable en termes d’informations sur les applications et de fonction de minuterie.

Pour ceux qui veulent un sourire plus blanc, Colgate’s est également en vente. C’est 47% de réduction, ce qui porte le prix à seulement 42 $, et le kit comprend un stylo de blanchiment des dents et un plateau à LED. Il est sûr à utiliser et n’endommagera pas l’émail de vos dents, en plus il est conçu pour ne pas gâcher. Appliquez simplement le stylo blanchissant après le brossage, puis insérez le plateau LED pendant 10 minutes avant de vous coucher. Selon Colgate, vous devriez voir des dents plus blanches en 10 jours.

Et si vous êtes à la recherche d’un bas de Noël à bas prix, Colgate’s est une brosse écologique avec une poignée en aluminium réutilisable qui utilise 80 % moins de plastique que les conceptions manuelles traditionnelles et est conçue pour que vous puissiez remplacer la tête facilement — il y a même deux têtes de brosse incluses avec votre achat — pour aider à couper vers le bas sur les déchets. À 49 % de réduction en ce moment, vous ne paierez que 5 $ pour cette brosse à dents.

Il existe de nombreuses autres offres sur les brosses à dents, les détachants, les bains de bouche et plus encore, alors assurez-vous de consulter les sur Amazon et faites le plein de tout ce dont vous et votre famille avez besoin pour rester au top de votre santé et de votre hygiène bucco-dentaire.