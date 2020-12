Cela a été une fonctionnalité très demandée et elle est peut-être en train d’arriver assez tôt à WhatsApp sur votre ordinateur Windows 10 PC ou Mac. Il semble qu’une nouvelle version bêta de WhatsApp Desktop fasse des tours qui incluent la possibilité de faire des appels vocaux WhatsApp et des appels vidéo WhatsApp à partir de l’application de bureau. Comme pour la plupart des choses WhatsApp Beta, personne ne sait si et quand les nouvelles fonctionnalités seront déployées pour l’application de bureau, mais le fait même qu’elle soit activement testée signifie des progrès.

Les captures d’écran de l’application WhatsApp Desktop, y compris les fonctionnalités d’appel vocal et vidéo, ont été partagées par Alex Hern de The Guardian, sur Twitter, le support de choix de la plupart des mises à jour de ces jours. Il n’est pas clair pour le moment si le déploiement aura lieu en même temps pour Windows et Mac, voire pas du tout. Il n’est pas non plus clair si la version du navigateur Web de WhatsApp ajoutera également la fonction d’appels vocaux et d’appels vidéo. C’était en octobre lorsque les bonnes personnes de WABetaInfo nous avaient parlé pour la première fois de la fonctionnalité d’appels vocaux et vidéo en cours de test pour les applications de bureau WhatsApp. On pense que les appels vocaux et vidéo de groupe seront également inclus dans la fonctionnalité, lorsqu’elle sera enfin déployée.