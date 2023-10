Dans leur premier épisode, le couple est allé droit au but dans le titre : « L’Amérique peut-elle être sauvée ? » Au cours de l’épisode de 35 minutes, Mike et Kelly Johnson donnent une interprétation mi-guindée, mi-scénarisée de la thèse de leur émission.

Kelly lance à son mari : « Pourquoi sommes-nous la nation la plus libre, la plus puissante, la plus prospère et la plus bienveillante de l’histoire du monde, et pourquoi toutes les autres nations de la planète se tournent-elles vers nous pour leur leadership et l’attendent-elles même de nous ? » elle demande.

Mike répond en expliquant que l’Amérique est le seul pays au monde fondé sur un credo ou une « déclaration de foi religieuse » et dit dans l’épisode que « nous passerons en revue les événements actuels à travers le prisme de la vérité éternelle. … La parole de Dieu est, bien entendu, la source ultime de toute vérité.

Les autres titres des épisodes incluent « La position chrétienne sur la sécurité des frontières et l’immigration » et « La lutte pour les droits parentaux (discussions avec Charlie Kirk et Martha McCallum) ».

Si tout cela ressemble à une émission de radio évangélique du sud de l’ère Bush – pleine de réflexions sur le mariage homosexuel, l’avortement et les valeurs familiales traditionnelles – c’est exprès. Le premier contact de Johnson avec les médias nationaux remonte à 2005, lorsque lui et Kelly ont participé à « Good Morning America » pour défendre la loi sur le mariage, alors récemment adoptée en Louisiane, qui rend plus difficile le divorce. Le couple a lui-même opté pour un mariage par alliance en 1999.

Tony Perkins est un paratonnerre en raison d’arguments tels que son insistance sur le fait que les catastrophes naturelles sont des punitions divines pour l’homosexualité. | José Luis Magana/AP

Environ 10 ans après leur apparition sur ABC, Johnson a été élu au Congrès – mais pas avant d’avoir établi une relation importante avec Tony Perkins, président du Family Research Council, une organisation évangélique influente. Johnson a animé l’émission de radio nationale de Perkins, « Washington Watch », et a obtenu critiques positives pour sa performance auprès des médias locaux.

Perkins est un paratonnerre en raison d’arguments tels que son insistance sur le fait que les catastrophes naturelles sont des punitions divines pour l’homosexualité ; Les convictions politiques et religieuses de Johnson concordent avec les vues de Perkins.

Après avoir atteint le Congrès, Johnson a continué à être un invité régulier de l’émission de Perkins. Mais d’ici 2022, il était prêt à apporter sa pensée culturellement conservatrice directement au peuple, sans intermédiaire. Maintenant, si vous cherchez à analyser son parcours, c’est devenu un document essentiel pour comprendre ses priorités et ses perspectives politiques.

Pour ceux qui tentent de mieux comprendre le rôle de premier plan joué par Johnson dans la tentative d’annulation des résultats des élections de 2020, le législateur de Louisiane offre un aperçu.

« La raison pour laquelle moi et un grand nombre de mes collègues avons voté en faveur du maintien des objections est très simple. Les listes électorales ont été produites par un processus clairement inconstitutionnel, point final », a-t-il déclaré à propos de son objection aux listes électorales.

“Dans [Arizona and Pennsylvania], des règles bien établies pour l’administration des élections ont été modifiées dans les mois précédant l’élection par des individus qui n’avaient manifestement aucune autorité constitutionnelle pour le faire. La violence n’a jamais modifié le texte clair et direct de la constitution elle-même, ni notre obligation d’y adhérer.

Sur l’avortement, les opinions de Johnson ne laissent aucune place à des interprétations erronées.

“Si vous avez moins de 50 ans, votre promotion dans votre lycée aurait dû être presque un tiers plus nombreuse qu’elle ne l’était”, a-t-il déclaré au micro quelques jours après. Roe c.Wade a été renversé.

« Mais un certain nombre de vos camarades de classe n’ont pas été autorisés à naître et à vous rejoindre – à traverser cette scène – à cause de Roe c.Wade. C’est juste une profonde tragédie. … Beaucoup d’entre nous ont travaillé toute leur vie pour cette journée.

Qu’en est-il de Jim Jordan, dont la candidature au poste de conférencier a échoué et qui était autrefois invité sur le podcast de Johnson ?

« Vous êtes le quart-arrière des conservateurs au Capitole. … Vous avez été un guide pour moi.

Johnson est assez représentatif idéologiquement de la majorité républicaine de la Chambre. Son score nominé par DW, un système qui suit et cartographie l’idéologie du Congrès sur la base de ses résultats électoraux, place Johnson parmi les plus conservateurs que 63 pour cent des républicains de la Chambre. Mais il est également le législateur le plus conservateur sur le plan culturel à accéder à la présidence depuis des décennies, voire plus.

Bien que son podcast ait une connotation plus directement politique que la plupart des radios chrétiennes évangéliques, il utilise toujours sa foi comme un prisme à travers lequel il envisage toute sa politique, d’une manière qui pourrait s’avérer déconcertante pour les membres des districts swing ou d’une communauté plus laïque. orientation. À un moment donné, au cours d’un discours enregistré pour le podcast, il dit aux auditeurs : « Je suis sur le point d’avoir tous les prédicateurs baptistes du Sud sur vous » dans une réplique destinée à jouer pour rire.

Johnson inclut une analyse politique directe dans un épisode consacré aux élections de mi-mandat de 2022 : « Le Parti démocrate a très bien réussi dans ses tactiques de peur. Ils ont fait peur à beaucoup de jeunes femmes célibataires [on the issue of abortion],” il dit. Mais il a aussi un épisode consacré à « protéger nos enfants des ténèbres de la culture » à « l’occasion d’Halloween ».

Ses plaintes à l’égard de la gauche portent souvent sur ce qu’il considère comme des distorsions ou des interprétations erronées des Écritures. Dans un épisode théoriquement dédié à la sécurité des frontières, il déclare : « La gauche utilise la Bible, la citant hors de son contexte, pour discréditer les gens qui en réalité. croire en la Bible. … Ils nous ont spécifiquement ciblés dans leurs attaques.»

Désormais, les invocations des collègues de Mike Johnson seront dirigées vers lui. | Francis Chung/POLITIQUE

Au centre du podcast – et par extension, de l’idéologie de Johnson – se trouve un engagement en faveur d’un conservatisme culturel qui, selon lui, dérive d’une puissance supérieure. C’est une perspective qui ne se prête pas naturellement à la négociation d’accords avec l’autre partie ou au maintien d’une faible majorité en proie à des ressentiments internes bouillants.

C’est aussi une façon de penser qui peut paraître étrange aux non-évangéliques. En 2022, Johnson a publié un article devenu semi-viral sur Facebook à propos d’une publicité pour la série animée Disney/FXX. Petit démon qui a joué pendant une pause dans l’action d’un match de football LSU.

“Je n’ai pas pu accéder à la télécommande assez rapidement pour protéger mon enfant de 11 ans de l’avant-première, et je me demande combien d’autres enfants y ont été exposés”, a-t-il écrit. « Cette culture est devenue extrêmement sombre et désensibilisée et ce n’est pas un jeu. Disney et FX (sic) ont décidé d’adopter et de commercialiser ce qui est clairement maléfique. RESTEZ LOIN DE CELA.

Petit démon est une comédie d’horreur pour adultes dans laquelle l’acteur Danny DeVito joue Satan et a un enfant antichrist avec une femme humaine. Sur le podcast, Johnson double la mise avec La véhémence de la dame de l’église, disant : « Il contient toutes sortes de violences misérables, des grossièretés, tout le reste. … Nous sommes grandement encouragés par le fait que des millions de familles ont pris position à ce sujet et que d’innombrables personnes se sont d’ailleurs engagées à se séparer des sociétés responsables de cette nouvelle série. (Plus d’un an après sa création, Petit démon n’a toujours pas été renouvelé pour une deuxième saison.)

Il reste à voir comment il tentera de traduire sa politique évangélique sur la grande scène. Au milieu des 15 scrutins nécessaires pour élire le président du représentant Kevin McCarthy (Républicain de Californie) en janvier, Johnson a raconté dans une émission du FRC qu’il s’est mis à genoux sur le sol de la Chambre et a prié avec un groupe de membres“se repentir[ing] au Seigneur pour nos transgressions individuelles et celles collectives en tant que corps législatif. Désormais, les invocations des collègues de Johnson seront dirigées vers lui ; lorsque la représentante Elise Stefanik (RN.Y.) l’a nommé conférencierelle a invoqué un passage de la Bible.