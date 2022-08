Vous voulez combattre le gouvernement – ​​obtenez des F-15, dit Biden aux opposants

Le président fait pression pour interdire les armes mêmes qui, selon lui, seraient inutiles contre le gouvernement fédéral

Dans un discours sur le contrôle des armes à feu, le président Joe Biden s’est moqué des « courageux Américains de droite », leur disant que s’ils veulent se défendre contre le gouvernement, ils “besoin d’un F-15.” Biden a été désigné par ses détracteurs, qui ont fait valoir que les talibans se sont parfaitement bien comportés contre les États-Unis sans de telles armes.

S’adressant à des partisans en Pennsylvanie, Biden a promis d’interdire “armes d’assaut,” un terme mal défini qui, selon les démocrates du Congrès, couvre la majorité des fusils et pistolets semi-automatiques vendus aux États-Unis.

S’adressant aux critiques de son projet d’interdiction, Biden a ridiculisé l’argument selon lequel leurs armes à feu servent de dernière ligne de défense contre les excès du gouvernement.

“Et pour ces braves Américains de droite qui disent qu’il s’agit de garder l’Amérique… indépendante et sûre : si vous voulez vous battre contre un pays, vous avez besoin d’un F-15”, Biden a déclaré. “Vous avez besoin de quelque chose d’un peu plus qu’une arme à feu.”

Biden : “Pour ces courageux Américains de droite qui disent [the 2nd amendment] est de garder l’Amérique indépendante et sûre, si vous voulez vous battre contre le pays, vous avez besoin d’un F-15. Vous avez besoin de quelque chose de plus qu’une arme à feu.” pic.twitter.com/Kz8e62vR8E – Prix Greg (@greg_price11) 30 août 2022

Les républicains ont réagi avec indignation. “Le fait que Joe Biden plaisante avec désinvolture sur l’emploi d’une force meurtrière contre les citoyens des États-Unis est l’argument le plus fort pour s’opposer à tout contrôle des armes à feu”, avocat Matthew Kolken tweeté. “Ainsi,” Safer America “signifie, … vérifie les notes: un gouvernement menace ses citoyens avec des F-15”, journaliste Margot Cleveland plaisanté.

D’autres ont souligné que, malgré l’énorme avantage de puissance de feu de l’armée américaine et les dizaines de milliards de dollars dépensés pour équiper l’armée afghane, les talibans ont réussi à prendre le contrôle de l’Afghanistan l’année dernière avec à peine plus que des armes légères et des explosifs.

Les talibans n’avaient pas de F-15 et Joe Biden leur a cédé l’Afghanistan il y a 1 an https://t.co/3QTpI2hgXo – Alec Sears (@alec_sears) 30 août 2022

Le président le dit depuis des années, mais cela correspond de moins en moins à la façon dont même sa propre administration s’est déroulée. Combien de F-15 possédaient les talibans lorsque Biden a décidé de leur livrer l’Afghanistan ? https://t.co/2wK1idyQyS – Stephen Gutowski (@StephenGutowski) 30 août 2022

Les propos de Biden ont fait écho à ceux du membre du Congrès Eric Swalwell (D-Californie), qui en 2018 a averti les opposants à son projet de programme obligatoire de rachat d’armes à feu que tout “guerre” entre les propriétaires d’armes à feu et le gouvernement “serait une courte guerre” comme “le gouvernement a des armes nucléaires.”