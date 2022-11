Vous voulez avoir l’air plus confiant ? Abandonnez ces 10 phrases qui vous donnent l’air “précaire” et “arrogant” : Experts Word

Nous sommes tous passés par là : vous voulez que les gens pensent que vous êtes confiant et capable, mais d’une manière ou d’une autre, vous finissez par dire les mauvaises choses qui créent un sentiment d’arrogance, qui est enraciné dans l’insécurité. En tant qu’experts des mots et animateurs du podcast primé de NPR “Vous le dites mal” nous avons trouvé des moyens de vous aider à franchir cette ligne de démarcation entre avoir l’air confiant et avoir l’air arrogant et peu sûr de vous. Voici 10 phrases à abandonner si vous voulez avoir l’air plus sûr de vous et sympathique, selon des experts du comportement et des psychologues:

1. “Je ne veux pas me vanter, mais…”

Vous ne voulez pas vous vanter ? Alors non. Les personnes qui créent une déclaration avec cette phrase signalent automatiquement qu’elles sont sur le point de, oui, se vanter, ce qui décourage les auditeurs. De plus, puisque la vantardise est l’une des caractéristiques du comportement narcissique, vous ne semblez pas aussi confiant, mais juste plein de vous-même.

2. “Je savais déjà que…” (ou “Est-ce que tout le monde ne le sait pas ?”)

Le scénario : un collègue vous explique quelque chose et vous répondez : “Bien sûr. Je le savais déjà.” Vous pourriez penser que cette réponse vous fait paraître bien informé, mais cela semble en fait dédaigneux et arrogant. Un simple “merci” ou “oui” est une meilleure façon de répondre à l’explication de quelqu’un.

3. “Je suis à peu près sûr que …”

C’est bien d’être sûr de certaines choses, mais n’en faites pas trop, surtout si vous n’êtes vraiment pas sûr. Rechercher montre que les narcissiques utilisent rarement des mots comme “peut-être”, “deviner” ou “peut-être”. Être suffisamment confiant pour dire que vous ne savez pas quelque chose peut être le meilleur moyen d’instaurer la confiance dans votre jugement. Cela permet également aux autres de se sentir habilités à vous expliquer les choses.

4. “Pas d’offense, mais ….”

Cela met immédiatement en place une conversation contradictoire : vous indiquez ouvertement que vous êtes sur le point de dire quelque chose qui pourrait – et probablement – ​​offensera quelqu’un. Donner l’impression que vous pensez avoir le pouvoir de critiquer les autres ne vous fera pas gagner d’amis. Pour aggraver les choses, c’est aussi un comportement passif-agressif classique.

5. Surutiliser “je” (ou “moi)

Lorsque les gens entendent beaucoup de “je” et de “moi”, il y a de fortes chances qu’ils vous considèrent comme égocentrique ou narcissique. Rechercher montre que les gens se sentent plus positifs envers les autres qui utilisent des mots inclusifs comme « nous » et « notre équipe ». Lorsque vous rédigez des e-mails ou des SMS, vérifiez combien de vos phrases commencent par un “I”. Il y a des chances qu’il y en ait plus que vous ne le pensez.

6. “Oh, je plaisante !”

C’est une manière passive-agressive d’indiquer que vous pensez que vous savez mieux. Lorsque vous faites suivre un commentaire ou une critique d’un “je plaisante” dans le but d’en atténuer l’effet, vous ne trompez personne. Vous insultez simplement l’autre personne. Il vaut mieux simplement ne rien dire qui doive faire rire en premier lieu.

7. « Vous ne le savez probablement pas, mais… »

Cette phrase est pratiquement garantie d’irriter l’auditeur. Encore une fois, vous méprisez les connaissances ou les capacités de l’autre personne. Si vous souhaitez partager des informations, partagez-les sans la clause de non-responsabilité désagréable.

8. “Je suis surpris que tu aies des problèmes avec ça. C’est si facile !”

Peut-être que vous vraiment sommes surpris que quelqu’un ne puisse pas faire ou comprendre quelque chose, et peut-être pensez-vous vraiment que c’est si facile. Mais le dire à haute voix ne fait que vous faire passer pour un je-sais-tout. C’est la même chose avec des phrases comme “Vous n’avez pas compris ? C’est juste du bon sens !” C’est du bon sens de ne pas dire des phrases comme celle-ci.

9. “Vous ne comprenez tout simplement pas.”

Certaines personnes utilisent cette expression lorsqu’elles ont esquissé une idée ou un plan, mais leur collègue dit que cela ne fonctionnera pas ou que ce n’est pas génial. Études montrez que les narcissiques admettent rarement que leurs idées ne sont peut-être pas la bonne chose à faire, et ce genre de déclaration pourrait faire en sorte que les gens soupçonnent que vous en êtes une.

Il s’agit d’une autre phrase « je sais mieux », qui peut vous faire passer pour arrogant au lieu d’être utile. Si vous souhaitez donner un conseil, reformulez-le pour le soutenir – plutôt que de le juger – en posant des questions telles que « Avez-vous essayé… ? » ou “Qu’en est-il de … ?

