Vous voulez avoir l’air plus affirmé ? Abandonnez ces 4 phrases qui vous donnent l’air “faible ou timide”: Experts Word

Nous avons tous des compétences, des opinions et des idées sur lesquelles nous nous sentons confiants. Mais que d’autres personnes – un patron, un collègue, un ami, un partenaire ou une nouvelle connaissance – ressentent la même chose dépend de la façon dont vous communiquez.

Êtes-vous passif et laissez-vous les autres vous écraser ? Êtes-vous agressif et vous faites-vous des ennemis au lieu d’amis ? Ou êtes-vous passif-agressif et irritez-vous les autres en n’étant pas clair ? Aucune de ces qualités ne vous aidera à paraître confiant.

La clé est de s’affirmer sans être trop agressif, et vous pouvez le faire en évitant ces quatre phrases qui vous font paraître faible ou timide :