Vous voulez apprendre un nouvel ensemble de compétences? Voici comment, sans salle de classe requise.

Beaucoup de gens considèrent l’apprentissage comme une entreprise active, qui se déroule dans une salle de classe avec un enseignant, des devoirs et des tests. Cette forme intentionnelle d’éducation n’est qu’une façon d’acquérir des connaissances. En fait, nous absorbons chaque jour de nouvelles informations, souvent involontairement : la meilleure façon de conserver les tomates, le moyen le plus rapide de se rendre au travail, le jouet à mâcher préféré du chien. « Il est vraiment important de nous attribuer le mérite de l’énorme quantité d’informations que nous apprenons sans nous en rendre compte », déclare la scientifique cognitive Pooja Agarwal, professeure adjointe au Berklee College of Music.

Il y a une distinction entre mémoriser des faits et apprentissage. La mémoire fait référence à la rétention d’informations, tandis que l’apprentissage est l’acquisition à long terme de connaissances ou de compétences par l’expérience, explique Hadley Bergstrom, professeur agrégé de sciences psychologiques au Vassar College. Nous pouvons mémoriser des mots de vocabulaire, mais nous apprenons à parler une langue.

L’apprentissage change le cerveau : les liens existants entre les neurones – les cellules nerveuses qui envoient des messages signalant tout, de la respiration à la pensée – sont renforcés ; de nouvelles voies entre les neurones sont développées. L’exposition répétée à une activité, comme tricoter ou conduire une voiture, renforce ces connexions, et ainsi, nous apprenons. Au fil du temps, le rappel de ces compétences ou souvenirs devient plus facile.

À mesure que nous vieillissons et que nous ne sommes plus exposés à des environnements de classe organisés, l’acquisition de nouvelles connaissances a de la valeur. Des études ont suggéré qu’apprendre plus tard dans la vie peut préserver la fonction cognitive – qui fait référence à la capacité d’acquérir des connaissances, de raisonner et de manipuler des informations – et ceux qui ont terminé leurs études universitaires avaient des niveaux de fonction cognitive plus élevés dans la cinquantaine que ceux qui ne l’ont pas fait. « Je pense que vous pouvez dire en gros », dit Bergstrom, « que de nouveaux apprentissages sur de longues périodes vont probablement améliorer la cognition à mesure que vous vieillissez. »

L’apprentissage de nouvelles compétences de vie dans un monde basé sur la technologie aide les gens à rester indépendants, explique Rachel Wu, professeure agrégée de psychologie à l’Université de Californie à Riverside. « Si vous ne savez pas comment effectuer des opérations bancaires en ligne et que vous n’habitez pas près d’une banque », dit-elle, « vous devez compter sur quelqu’un d’autre pour gérer votre argent à votre place. Si vous ne savez pas comment utiliser un smartphone, de nombreuses options vous sont fermées, comme les applications de covoiturage. »

Bien que l’apprentissage présente des avantages considérables, il peut être intimidant de s’aventurer un jour à acquérir une nouvelle compétence. Quels sont les meilleurs moyens d’apprendre ? Combien ça coûtera? Et si je suis nul pour ça ? Il existe des moyens peu coûteux et sans frais pour faciliter l’apprentissage dans votre vie quotidienne – aucune salle de classe n’est nécessaire.

L’apprentissage n’a pas besoin de se faire dans un cadre organisé

Regardez à l’extérieur des salles de classe et des amphithéâtres pour trouver des opportunités d’apprentissage. Alors que l’éducation peut avoir lieu et a lieu dans ces lieux, l’apprentissage peut avoir lieu n’importe où : en lisant une page Wikipedia sur votre téléphone, en regardant une vidéo YouTube sur la façon de construire une table, après avoir suivi un livre pour les guitaristes débutants. Assurez-vous de contrôler les créateurs des ressources que vous utilisez. L’auteur a-t-il une expertise dans son sujet? Le YouTuber tente-t-il de pousser les téléspectateurs à payer pour un cours où ils peuvent apprendre à gagner des milliers de dollars en revenus passifs ? De nombreuses personnes en ligne prétendent être des experts, mais assurez-vous qu’elles disposent des informations d’identification nécessaires pour étayer leur réputation.

À l’âge adulte, les gens ont généralement une idée de comment et où ils apprennent le mieux, dit Wu. Repensez à votre scolarité ou à vos passe-temps antérieurs. Appréhendez-vous les concepts par essais et erreurs ? Avez-vous ressenti une maîtrise sur un sujet lorsque vous avez pu l’expliquer aux autres ? Peut-être préférez-vous apprendre à votre rythme avec beaucoup de pratique en cours de route. Pensez à ce qui vous motivera le plus, dit Agarwal : apprendre seul ou avec un instructeur. Certaines personnes préfèrent l’instruction autoguidée à leur propre rythme; d’autres sont inspirés lorsqu’ils sont entourés de camarades.

Pour des possibilités d’éducation à faible coût et à faible effort, tournez-vous vers votre famille ou les membres de votre communauté. Votre voisin est peut-être un maître jardinier et, en retour, vous pouvez lui apprendre à faire des boulettes. Si vous manquez de temps à consacrer à un cours de céramique, essayez d’apprendre aux côtés de vos enfants lors de leurs diverses activités, explique Allyson Mackey, professeure agrégée de psychologie à l’Université de Pennsylvanie. Bien que considérablement plus élevé en coût et en temps, Mackey dit également que voyager dans des endroits avec des cultures différentes de la vôtre est une autre façon d’apprendre en dehors d’une salle de classe.

Mettez-vous constamment au défi

Au fur et à mesure que vous vous installez dans une routine de la vie, « vous avez construit ce cerveau parfait pour votre environnement et pour les types de tâches que vous effectuez », déclare Mackey. Vous êtes habile et efficace dans les tâches et les passe-temps que vous accomplissez chaque jour. Pour acquérir de nouvelles compétences ou connaissances, il faut se challenger. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas apprécier ce que vous apprenez, mais vous devez constamment progresser. Une fois que vous maîtrisez une chanson particulière au piano, par exemple, vous voudrez passer à une autre pièce ou pratiquer des progressions d’accords plus complexes.

Pour cette raison, les chercheurs sont enclins à assimiler l’apprentissage à l’exercice. « Ce qui est fondamental dans l’exercice des muscles, c’est que vous ne faites pas la même chose tous les jours », déclare Bergstrom. Apprendre une nouvelle compétence ou un nouveau passe-temps, ou rendre votre passe-temps actuel plus difficile, « pourrait potentiellement ralentir le vieillissement cognitif », poursuit Bergstrom, « par opposition à faire [something] répétitives, comme les mots croisés. C’est un peu la même chose tous les jours. »

Une façon de vous assurer que vous progressez est par le biais de commentaires. Un instructeur peut corriger votre prononciation; un tuteur peut vous montrer où vous vous êtes trompé sur un problème de mathématiques. Même l’apprentissage autoguidé intègre un retour d’information, déclare Wu : Si vous commencez l’apiculture avec l’aide de YouTube, mais que vous ne produisez pas de miel, c’est un signe clair que quelque chose a mal tourné. « Même avec des essais et des erreurs par vous-même », dit Wu, « vous obtiendrez toujours des commentaires. C’est juste à cause de l’environnement et un peu plus lent que les commentaires d’un instructeur. Les luttes, les erreurs et les « échecs » sont des éléments essentiels du processus d’apprentissage, dit Wu. Ces faux pas sont des formes précieuses de rétroaction dont vous pouvez tirer des leçons. En retour, vous améliorerez vos performances ultérieures – et cela s’apprend. « L’apprentissage, en général, se produit », dit Wu, « lorsque vous faites une erreur, puis vous modifiez votre comportement pour vous y adapter. »

Capitalisez sur les compétences que vous avez déjà

Apprendre à l’âge adulte signifie s’appuyer sur des compétences que vous avez acquises dans le passé. Par exemple, si vous apprenez une nouvelle langue, vous n’avez pas besoin de réapprendre les concepts de mots, de phrases et de grammaire comme le ferait un tout-petit lorsqu’il babille ses premières phrases. « Si vous savez déjà jouer du violon, jouer du piano pourrait être un peu plus facile », dit Wu, « parce que vous pouvez traduire d’un instrument à l’autre. »

Parce que chaque tâche ou passe-temps a ses complexités, vous trébucherez si vos anciennes compétences ne se traduisent pas parfaitement dans votre nouveau métier. Encore une fois, lorsque vous utilisez vos connaissances du violon pour apprendre à jouer du piano, vous pourriez être confus en lisant deux lignes de musique au lieu d’une. Même si ce n’est pas vraiment facile, essayez de ne pas vous prendre la tête et d’être flexible lorsque vous acquérez de nouvelles compétences, dit Wu.

Sortez les informations de votre tête

Au lieu d’essayer d’entasser des connaissances, concentrez-vous sur la verbalisation de ce que vous avez appris, dit Agarwal. Connue sous le nom de pratique de récupération, le simple fait de se rappeler et de réfléchir aux informations peut vous aider à conserver ces détails. Repenser à ce que vous avez lu dans un livre hier, raconter à un ami quelque chose de drôle que vous avez entendu sur un podcast, mentionner ce que vous avez mangé au petit-déjeuner – c’est une pratique de récupération. Un moyen facile de mettre en pratique la récupération est d’écrire – ou de dire à votre partenaire ou colocataire – une chose que vous avez apprise à la fin de chaque journée. « Cela stimulera votre mémoire et votre apprentissage à long terme », déclare Agarwal, « sans prendre plus de 30 secondes et sans aucun coût. »

Même si vous pensez que vous n’avez rien appris ce jour-là, vous l’avez probablement fait, dit Agarwal : comment se rendre au travail depuis votre appartement sans utiliser de GPS, dans quelle allée vous pouvez trouver de l’huile d’olive à l’épicerie, comment mettre en place un projecteur.

Enseigner ce que vous venez d’apprendre à quelqu’un d’autre est également un moyen efficace d’apprendre, dit Mackey. Organiser des pensées connexes dans un récit qui a du sens pour vous est plus facile à retenir.

« Parfois, nous nous concentrons sur l’obtention d’informations dans nos têtes, comme regarder des vidéos, assister à des conférences », explique Agarwal. « Là où la magie opère avec l’apprentissage, c’est de sortir des informations de nos têtes. »