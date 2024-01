Vous voulez aider les Buffalo Bills à atteindre le Super Bowl ? Prenez une pelle.

Lorsque les Bills savent que la charge de travail sera trop lourde pour leur personnel régulier, ils lancent un appel à l’aide.

Mme Chazen s’est dite « perplexe » que l’organisation n’ait pas élaboré de plan impliquant les employés réguliers. Mais même si les Bills pourraient embaucher une aide professionnelle supplémentaire, ils pourraient passer à côté d’autre chose.

“La mafia des Bills à la maison va toujours vous donner encore plus d’élan, surtout s’ils pelletent de la neige deux jours avant pour 20 $ de plus de l’heure”, a déclaré l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce, utilisant le terme que les fans des Bills ont adopté. pour eux-mêmes, sur son podcast « New Heights » avant son match contre les Bills dimanche.