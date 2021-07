Vous voulez acheter une PlayStation 5 ? Liez-vous d’amitié avec un bot.

En conséquence, lorsque la nouvelle PlayStation apparaît en ligne sur des sites comme Amazon, Target et Best Buy, elle se vend en quelques minutes, parfois en quelques secondes. Sony a déclaré que la demande pour la PlayStation 5 est sans précédent et que les contraintes d’approvisionnement pourraient se poursuivre jusqu’à l’année prochaine. Cela rend les chances d’acheter la console aussi aléatoires que de gagner à la loterie.

Ce mois-ci, j’ai rejoint le club. Je me suis porté volontaire pour aider un ami qui essayait d’acheter une PlayStation depuis six mois. Après avoir configuré plusieurs robots Twitter pour envoyer des alertes sur mon téléphone lorsque de nouvelles consoles étaient stockées, j’ai réussi à en attraper un en une semaine. Ce n’était pas facile – j’ai échoué trois fois sur le site Web de Best Buy et j’ai finalement réussi avec GameStop. Mais les bots m’ont donné un avantage nécessaire pour battre des milliers d’autres en actualisant furieusement leurs navigateurs Web.

Vous ne pouvez pas choisir n’importe quel bot et vous attendre à atterrir sur l’appareil. J’ai interviewé plusieurs créateurs d’outils automatisés qui ont aidé les gens à marquer des PlayStations. Ils ont dit qu’il y avait des pièges à éviter, comme des robots frauduleux prétendant vendre des consoles. Il existe également des astuces cachées pour accélérer les commandes. Voici ce que vous devez savoir.

Les bots peuvent être vos amis…

Des dizaines de robots en ligne publient un message sur Twitter chaque fois qu’un détaillant actualise son inventaire avec plus de PlayStations. Ils fonctionnent tous généralement de la même manière : ils recherchent dans le code Web d’une boutique en ligne un signal – comme un bouton « Ajouter au panier » – indiquant que la PlayStation est de nouveau en stock. Dès qu’ils détectent que la console est disponible, ils publient une alerte sur Twitter.

La première étape consiste à suivre des bots dignes de confiance. Voici quelques comptes Twitter fiables que j’ai vérifiés :

@PS5StockAlerts, qui tweete lorsque les consoles sont disponibles chez Best Buy, Sam’s Club et Walmart, entre autres.

@mattswider, qui s’appuyait initialement sur les informations des bots pour les mises à jour de réapprovisionnement, mais est désormais entièrement organisé par Matt Swider, le rédacteur en chef du blog TechRadar. M. Swider reçoit un avis de sources chez les détaillants à grande surface et dans certains magasins indépendants avant de rafraîchir l’inventaire PlayStation, a-t-il déclaré.

@ps5_inde, le compte géré par SV Yesvanth, a un petit nombre d’adeptes concentrés sur l’obtention d’une PlayStation en Inde, où il a été particulièrement difficile d’acheter la console.

@iloveps_5, un bot hébergé par Kevin Hirczy, un développeur de logiciels en Autriche. Le bot de M. Hirczy se concentre sur la disponibilité de PlayStation en Europe.

Vous pouvez scanner votre flux Twitter pour les alertes en stock de ces comptes. Mais un itinéraire plus efficace consiste à configurer des notifications pour qu’elles s’affichent sur votre téléphone chaque fois que les comptes tweetent. Pour ce faire, téléchargez l’application mobile Twitter et autorisez-la à envoyer des notifications sur votre téléphone. Alors suivez Twitter instructions pour définir des comptes spécifiques pour envoyer des notifications à votre téléphone quand ils tweetent.

Une fois que vous voyez que les consoles sont de retour en stock, n’hésitez pas : cliquez dessus et ajoutez l’article au panier le plus rapidement possible.