Vous voulez acheter une maison pas chère dans le Japon rural ? Cet agriculteur millénaire offre ses conseils

« Les piliers sont tous en bois de Sakura, qui est un bois extrêmement dense et dur », a-t-il déclaré à CNBC Make It. « C’est aussi un bâtiment en chaume, ce qui est très rare au Japon maintenant… C’est donc un bâtiment avec une grande valeur historique. »

Après tout, la structure principale de la maison abandonnée avait 300 ans, a déclaré Lee. Mais quand il a regardé de plus près autour de la maison, il a pu dire qu’elle était « correctement construite ».

« Mon intérêt a toujours été l’histoire. Je voulais voir comment les gens de l’époque vivaient sans les engrais chimiques que nous utilisons aujourd’hui. Comment les gens construisaient-ils des maisons avec juste du bois et des menuiseries ? »

Mais contrairement à de nombreux akiya qui sont à vendre, celui-ci était à louer car il se trouve sur un « bon terrain » et il y a deux tombes familiales dans la région, a expliqué Lee. Il a cependant été autorisé par son propriétaire à restaurer les lieux.

Il est rapidement tombé amoureux de Ryujin-mura et a décidé de louer la ferme, avec un autre akiya, qui est maintenant un espace de coworking pour les nomades numériques.

Covid-19 a accéléré les rêves de Lee de vivre dans le Japon rural. Il a lancé sa propre agence de voyages à Kyoto il y a six ans, mais a déménagé dans le village pendant la pandémie alors qu’il n’y avait pas de travail.

Il y a aussi des « attentes sociales » comme l’entretien de l’herbe autour de votre terrain, qui demande plus de temps et d’énergie qu’on ne l’imagine.

« Les agriculteurs sont les gens les plus occupés ici – la seule différence est que vous n’avez pas à vous asseoir devant un bureau », a ajouté Lee, qui a près de 16 heures de longues journées à la ferme.

« Je me suis fait de nombreux amis locaux ici… ce sont les relations humaines que j’ai ici qui sont vraiment inestimables. »

« La partie la plus enrichissante de l’expérience est que lorsque je sers du thé maintenant, c’est mon propre thé que j’ai fait. Lorsque je sers du riz dans ce café, je sais que je n’ai utilisé aucun pesticide », a-t-il déclaré.

Bien que ce soit beaucoup de travail acharné, cela en vaut la peine pour Lee – qui trouve le plus de satisfaction à savoir ce qui se passe dans la nourriture qu’il sert dans son café.

« Je ne peux pas insister sur la quantité de tonte d’herbe car le Japon a beaucoup de pluie et les plantes poussent très bien. Si vous ne l’entretenez pas, cela aura l’air très salissant et vos mauvaises herbes affecteront les cultures des voisins.

Pour la maison d’hôtes de 190 000 pieds carrés, il a dépensé environ 97 000 $ avec deux amis pour l’acheter et la rénover, la majeure partie étant destinée aux rénovations.

« Je pensais pouvoir remplacer le sol [through] Je faisais du bricolage, mais je suis tombé à travers le sol », se souvient Lee. « Ensuite, j’ai juste embauché le menuisier qui habite à environ 10 minutes. »

Cependant, il a averti que les coûts de rénovation pourraient être élevés, selon l’état de l’akiya. Les sols du corps de ferme principal par exemple, ont été fragilisés par l’humidité et les termites.

« J’ai fait mes calculs et j’ai réalisé que si je rénovais bien un endroit, je paierais le même montant que si j’avais vécu à Kyoto pendant cinq ans », a déclaré Lee.

Vivre dans le Japon rural est sans aucun doute moins cher qu’en ville. Lee a déclaré qu’il payait « bien moins » de 750 $ pour la ferme principale et l’espace de coworking, mesurant un total d’environ 100 000 pieds carrés.

« Le coût de la vie est plus bas dans les campagnes japonaises, mais les revenus aussi. »

Lee a dû s’impliquer dans les travaux de démolition – en partie à cause d’une pénurie de main-d’œuvre dans le village.

Un autre 37 000 $ a été dépensé pour transformer la maison principale en un espace de vie pour lui et un café fonctionnel.

Mais l’homme de 33 ans a déclaré qu’il n’était « jamais inquiet », car son expérience en tant que guide touristique depuis 2017 lui a permis de bien comprendre les activités qui attireraient les visiteurs.

« Il va y avoir des ateliers de thé organisés ici pour certains Européens plus tard en octobre. Et cela a été complet en une heure. »

« Il y a eu un intérêt pour cela. Cette année, nous avons eu quelques groupes qui sont venus vivre cette expérience avec moi ici », a déclaré Lee.

Alors que la maison d’hôtes n’ouvrira officiellement qu’en juin, il a déjà reçu quelques réservations. À pleine capacité, il s’attend à gagner environ 7 500 $ par mois grâce au café, à l’espace de coworking, aux visites et à la maison d’hôtes.

« Il y a beaucoup d’intérêt dans ce domaine, en particulier parce que nous sommes à deux heures de l’aéroport le plus proche… Il y a aussi beaucoup de choses culturelles et historiques à voir ici – plus la nature bien sûr », a ajouté Lee.

