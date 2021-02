Vous voulez acheter un masque de chouchou? Génial. Mais oubliez ça N95.

Les expériences de M. Castle avec Facebook font écho à celles d’autres petits producteurs de masques qui ont récemment commencé à fabriquer des N95 et d’autres masques de qualité médicale. Largement exclus par les réseaux hospitaliers, ils espéraient vendre leurs produits à haute filtration en ligne, là où les Américains font une grande partie de leurs achats. Mais les géants de la technologie n’ont pas facilité la tâche, alors même que les scientifiques ont exhorté le public à mettre à niveau leurs revêtements faciaux pour ceux qui peuvent bloquer les minuscules agents pathogènes qui causent l’infection.

Mais il n’a pas été en mesure de vendre ses marchandises sur Facebook depuis août, lorsque la société a brusquement bloqué ses publicités, invoquant une politique visant à garantir que les masques de qualité médicale soient réservés aux travailleurs de la santé. Depuis lors, a-t-il dit, les ventes ont chuté de 40 000 $ à 5 000 $ par jour. Et pourtant, il voit tout le temps des publicités pour des masques de qualité non médicale.

Sa compagnie, ChâteauGrade , fabrique un masque facial réutilisable à haute filtration qui a été populaire parmi les dentistes, les enseignants et ceux qui travaillent à proximité des autres – et prêts à payer 44,99 $.

«Même si des cas se réduisent en ce moment, nous avons besoin que les gens portent des masques à haute filtration pour éviter toute sorte de résurgences super étendues, en particulier avec ces nouvelles variantes», a déclaré le Dr Abraar Karan, chercheur à l’hôpital Brigham and Women’s. Harvard Medical School qui a été poussant pour un programme national de subvention et de distribution de masques à haute filtration au public.

Mais certains experts en santé publique et fabricants de masques affirment que ces règles sont dépassées, en particulier compte tenu de la propagation de variantes de coronavirus plus infectieuses et de l’abondance de masques fabriqués dans le pays qui recueillent la poussière dans les entrepôts à travers le pays. Les restrictions, disent-ils, peuvent entraver la capacité du pays à limiter les nouvelles infections dans les mois avant que les vaccinations ne deviennent plus largement disponibles.

Google et Facebook interdisent la vente de masques de qualité médicale, et Amazon limite leur disponibilité aux acheteurs individuels – des politiques nées au cours des premiers mois de la pandémie, lorsque les hôpitaux se démenaient pour obtenir des équipements de protection.

Les plateformes de commerce électronique disent s’inspirer des Centers for Disease Control and Prevention, qui continue de recommander que les N95 soient prioritaires pour le personnel médical dans un contexte de pénurie nationale.

Mais les géants de la fabrication de masques comme 3M et Honeywell ont considérablement augmenté la production pour répondre aux besoins des travailleurs médicaux, et la Chine, qui a brusquement interrompu les exportations dans les premiers mois de la pandémie, inonde une fois de plus les États-Unis de N95 moins chers.

«Je serais heureux de vendre mes masques aux travailleurs de la santé, mais pour le moment, les hôpitaux ne frappent pas exactement à ma porte», a déclaré Brian Wolin, directeur général de Équipement de protection de la santé, une entreprise d’un an à Paterson, NJ, qui a un demi-million de masques N95 invendus dans son usine.

Facebook et Instagram interdisent les publicités pour les masques de qualité médicale, mais autorisent un large éventail d’équipements de protection classés dans la catégorie non médicale, y compris les ajustements lâches. écrans faciaux en plastique et des revêtements faciaux en textiles japonais carrés de poche pour le consommateur de luxe. De tels produits, a déclaré M. Castle, sembleraient enfreindre les notions de base du contrôle des infections à coronavirus.

«C’est décourageant parce que nous jouons selon les règles et que nous ne pouvons pas faire une pause», a-t-il déclaré. «Mais c’est particulièrement bouleversant car, dans ce cas, des vies sont en jeu.»

Dans un communiqué, Facebook, propriétaire d’Instagram, a déclaré que ses interdictions de vente de masques médicaux étaient fondées sur les conseils des autorités sanitaires fédérales et sur la nécessité de freiner la vente de masques contrefaits. «Nous évaluons régulièrement nos politiques tout en équilibrant notre travail pour aider les petites et moyennes marques à développer leur activité», a déclaré la société.

De nombreuses start-ups de masques ont été particulièrement frustrées par Amazon. Contrairement aux interdictions générales imposées par Facebook et Google, Amazon autorise la vente d’un large éventail de masques sur son site, mais les algorithmes de l’entreprise combinés à ses politiques apparemment contradictoires peuvent s’avérer vexants pour les acheteurs et les vendeurs.

Les masques contrefaits restent également un problème sur la plate-forme, bien qu’Amazon ait déclaré qu’il s’efforçait d’éliminer les fausses versions.