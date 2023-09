Vous voulez acheter le nouvel iPhone 15 rose dans les magasins aujourd’hui ? Cela dépend du téléphone que vous choisissez

L’iPhone 15 est disponible en magasin dès aujourd’hui. Que vous souhaitiez l’iPhone 15 de base ou l’iPhone 15 Plus, ou si vous envisagez d’acheter l’iPhone 15 Pro ou Pro Max haut de gamme, sachez que les couleurs parmi lesquelles vous pouvez choisir ne sont pas les mêmes dans tous les domaines.

Vous cherchez toujours à savoir quel modèle vous convient le mieux ? CNET a ce qu’il vous faut. Nos tests des iPhone 15 et 15 Plus passent en revue toutes les nouvelles fonctionnalités, notamment le nouvel îlot dynamique, le chargement USB-C et la qualité améliorée de l’appareil photo. L’expert mobile de CNET, Patrick Holland, a essayé les iPhone 15 Pro et Pro Max, et son avis explique pourquoi il pense qu’il s’agit de « l’une des versions les plus convaincantes d’Apple depuis des années ».

Une fois que vous savez quel modèle vous convient le mieux, voici dans quelles couleurs ils sont disponibles.

Le nouvel arc-en-ciel de couleurs de l’iPhone 15 a une palette pastel distincte. Apple/Gif par Arielle Burton/CNET

Les nouveaux iPhone 15 et 15 Plus seront disponibles en rose, jaune, vert, bleu et noir.

Le nouvel iPhone 15 Pro sera également disponible en quatre options de titane texturé : noir, blanc, bleu et naturel. Le Pro Max reçoit également le traitement titane quatre couleurs.

Les nouvelles couleurs titane de l’iPhone 15 Pro, de gauche à droite : Noir, blanc, bleu et naturel. Apple/Capture d’écran de James Martin/CNET

Apple a annoncé les nouveaux modèles lors de son événement « Wonderlust » du 12 septembre. Apple a déclaré que le nouvel iPhone 15 est le premier smartphone à avoir ses couleurs « intégrées dans une seule pièce de verre durable infusé de couleurs ». L’utilisation par l’entreprise d’ions métalliques lui permet de contrôler la saturation de la couleur du dos en verre, créant ainsi cette nouvelle liste de couleurs, a déclaré Apple. Les modèles d’iPhone 15 ont une finition mate, les modèles Titanium 15 Pro et Pro Max étant dotés d’une finition mate texturée.

La nouvelle histoire d’amour rose d’Apple : l’iPhone 15 rose et l’Apple Watch

Si vous aviez l’ambiance Barbie tout au long de l’événement Wonderlust d’Apple, vous n’étiez pas seul.

Les deux domaines prioritaires d’Apple pour l’événement de cette semaine étaient les iPhones et les montres Apple, et pour ces deux segments de sa présentation, le rose était partout. Dans les premiers instants de l’introduction de l’iPhone 15 au monde, la vidéo a commencé dans une brume rose. Nous tourbillonnons à travers ce monde métallique rose, jusqu’à ce que l’iPhone 15 rose soit révélé, dominonant ensuite les autres couleurs.

La nouvelle Apple Watch Series 9 est dotée d’une nouvelle fonctionnalité de double pression facile à utiliser. Apple/Gif par Arielle Burton/CNET

Pendant les segments Apple Watch, le rose était littéralement au premier plan. La nouvelle Apple Watch Series 9 présente son nouveau modèle rose, et nous voyons les nouveaux modèles voler suivis d’une traînée électrique de rayons roses.

Tout cela soulève donc la question suivante : quelle est la motivation d’Apple derrière cette nouvelle histoire d’amour rose ? Pour tous ceux qui ont été en ligne – ou à proximité d’une salle de cinéma – cet été, le phénomène culturel qu’est le film Barbie semble être une réponse évidente. Comme Greta Gerwig et Margot Robbie l’ont fait dominé le box-office, le battage médiatique culturel entourant le film a pris le ton rose emblématique de Mattel. De la vaste campagne marketing du film aux fans «Barbie-core» En réaction, le rose a gagné en popularité.

Les nouveaux produits Apple ne sont pas exactement la nuance de rose Barbie à laquelle nous nous sommes habitués ces derniers mois, et nous ne savons pas avec certitude que Barbie a inspiré la nouvelle couleur. Mais c’est le moment idéal pour sortir un nouvel iPhone rose.

Tonalités titane : couleurs iPhone 15 Pro et Pro Max

Le titane a également dominé les annonces de nouveaux produits d’Apple. Des rumeurs circulaient dans les jours précédant l’événement selon lesquelles les teintes plus sombres du logo Wonderlust seraient visibles dans les nouvelles couleurs de l’iPhone. Nous savons désormais que les modèles iPhone 15 Pro et Pro Max sont ceux qui seront disponibles dans ces couleurs texturées et plus sombres.

Semblables aux noms de base des couleurs de l’iPhone 15, les noms de la gamme de teintes titane sont simples : titane noir, titane blanc, titane bleu et titane naturel.

Ces modèles contrastent fortement avec la sensation légère et printanière de l’iPhone 15s. Les couleurs Pro et Pro Max sont sombres, avec des taches métalliques subtiles mais toujours accrocheuses. Les iPhone 15 Pro et Pro Max sont les Oppenheimer de la Barbie de l’iPhone 15.

Les couleurs du modèle Pro correspondent davantage à ce qu’Apple a historiquement créé pour son téléphone. Lorsque l’iPhone 14 a été lancé en septembre dernier, il était disponible en bleu, violet, minuit, starlight et Product Red. Apple a ensuite surpris les utilisateurs en mars de l’année suivante en annonçant que les 14 et 14 Plus seraient également disponibles dans une nouvelle couleur, un jaune pastel. Apple pourrait avoir des projets similaires pour le nouvel iPhone 15 – peut-être une autre nouveauté printanière ? Nous devrons attendre et voir.