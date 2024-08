Vous visitez Panama City Beach pour le week-end de la fête du Travail ? Conseils de voyage, événements spéciaux et plus encore

PANAMA CITY – L’American Automobile Association (AAA) a publié quelques conseils et tendances de voyage pour ceux qui cherchent à s’évader ce week-end de la fête du Travail.

Les condos Marina Bay photographiés le mardi 21 décembre 2021

Voyagez cet été a battu des records Des millions de personnes partent en vacances pour les fêtes. Les voyages intérieurs ont augmenté de 9 % et le coût des voyages intérieurs a baissé de 2 % ce jour du Travail par rapport à l’année dernière, selon les informations fournies par l’AAA.

Pour ceux qui cherchent à voyager à destination ou en provenance du comté de Bay, les tarifs aériens intérieurs sont 2 % moins chers ce week-end de la fête du Travail, les hôtels sont 7 % plus chers et les locations de voitures sont 16 % moins chères que l’année dernière, selon AAA.

Pour les résidents locaux qui tentent d’échapper à la chaleur, les destinations du nord constituent la majorité des lieux de vacances les plus populaires.

Les meilleures destinations nationales pour la fête du Travail

Seattle

Orlando

Anchorage, Alaska

Ville de New York

Boston

Las Vegas

Denver

Chicago

Juneau, Alaska

San Francisco

Informations pour les automobilistes

Les automobilistes devraient éviter de prendre la route dans l’après-midi et en début de soirée le jeudi ou le vendredi, conseille l’AAA. Les embouteillages peuvent être évités en partant le matin. L’AAA conseille également aux voyageurs de partir le plus tôt possible pour leur voyage de retour.

Les prix de l’essence en Floride sont à leur plus bas niveau depuis deux mois. À Panama City, le prix de l’essence est en moyenne de 3,06 dollars le gallon, l’un des marchés métropolitains les moins chers de l’État.

Pour les visiteurs et les résidents : que se passe-t-il pendant le week-end de vacances à Panama City et Panama City Beach ?

Pour les visiteurs, certains hôtels locaux offrent des réductions pour le week-end prolongé. Pour les résidents qui restent sur place pendant le long week-end, le quartier organise quelques événements.

Des musiciens devraient jouer sur les porches avant et arrière des commerçants de 15h à 18h le samedi 31 août, dans le quartier historique de St. Andrews, un quartier autour du 1107 Beck Ave. à Panama City.

Les food trucks et les vendeurs devraient se rassembler le samedi 31 août entre 10 h et 15 h au 4103 Thomas Drive à Panama City Beach.

Salty Oak Brewing Co célèbre la sortie prochaine du deuxième film « Beetlejuice » avec un concours de costumes, de la nourriture et des festivités le samedi 31 août à 20 heures au 2337 St. Andrews Blvd., Panama City.

423 Productions organise un concert gratuit dont les bénéfices seront reversés à l’Anchorage Children’s Home of Bay County le dimanche 1er septembre, entre 12h et 17h sur Shell Island.

Neons Beach Shack organise une fête sur le thème des années 1980 avec de la musique live et de la danse le vendredi 30 août, entre 21h et 1h du matin au 8501 Thomas Drive, Panama City Beach.

Pour voir plus d’événements ce week-end de la fête du Travail, les lecteurs peuvent consulter la visite Calendrier des événements à Panama City Beachou accédez à la section événements Facebook et définissez l’emplacement sur Panama City.

Cet article a été publié à l’origine sur The News Herald : Panama City Beach, Floride : ce qu’il faut savoir sur le week-end de la fête du Travail 2024