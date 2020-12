Vous venez donc d’avoir un haut-parleur intelligent comme cadeau de vacances. Toutes nos félicitations. Maintenant que faire avec eux?

Vous êtes arrivé au bon endroit. Nous sommes heureux de vous aider.

Bien que l’Amazon Echo, Google Nest Audio et Nest Mini et Apple HomePod aient des caractéristiques et des fonctionnalités différentes, tous peuvent faire ces mêmes fonctions de base:

La musique

Sur commande, en disant «Hey Siri» pour le HomePod, «Hey Google» pour Nest Audio ou «Alexa» sur les enceintes Echo, vous pouvez leur demander de lire la musique de votre choix, via un service d’abonnement ou plus de manière générique, dans le cadre d’une radio à thème via le service Pandora. Les haut-parleurs d’Amazon diffusent de la musique à partir d’Amazon Music, Spotify, Apple Music, Pandora et iHeartRadio, tandis qu’Apple joue uniquement à partir d’Apple Music et de Pandora. Les haut-parleurs de Google lisent YouTube Music, Pandora, Apple Music et Spotify.

Utilitaires

Demandez une mise à jour météo, programmez des informations qui peuvent commencer votre journée, réglez des minuteries, jouez à des jeux tels que «Jeopardy» sur les haut-parleurs Echo et contrôlez votre maison intelligente. Les trois appareils vous permettent d’allumer et d’éteindre vos lumières vocalement, de verrouiller les portes et plus encore, en fonction des unités de maison intelligente que vous possédez.

Interphone

Si vous possédez deux haut-parleurs de la même marque, ils peuvent servir d’interphone. Avec Google, la commande s’appelle « Broadcast », alors qu’elle est « Announce » pour les haut-parleurs Echo et « intercom » avec les HomePods. Par exemple, « Hey Siri, interphone » Il est temps de se réveiller. » Chez moi, nous sommes fans de « Alexa, annonce que le dîner est prêt ».

Son TV

L’une de mes fonctionnalités préférées avec les haut-parleurs est de les configurer pour abandonner la barre de son et les utiliser comme haut-parleurs gauche et droit du téléviseur. (Ceci est préférable si vous avez deux haut-parleurs.) Avantage: pas de fils ou pendant à l’arrière du téléviseur. Et ils sonnent bien. Mais vous aurez besoin d’un accessoire supplémentaire. Pour les HomePods, vous devez également posséder la boîte de streaming Apple TV (qui se vend à 149 $ ou 179 $) pour coupler les haut-parleurs avec votre téléviseur. Les enceintes Amazon ont un moyen plus abordable de le faire. Vous aurez besoin du périphérique de streaming Fire TV Stick, qui commence à 17,99 $, ou du Fire TV Cube, qui est un lecteur de streaming combiné et une unité pour contrôler la voix de votre téléviseur, les mains libres. Cela se vend 99,99 $. (Si vous avez un téléviseur de marque Amazon, cela ne fonctionnera pas. Désolé les gens.) Avec les lecteurs de streaming branchés, vous accédez au menu de la section audio de votre téléviseur et associez les haut-parleurs.

Pour les haut-parleurs Echo, accédez à l’application Alexa pour configurer cela. Sélectionnez l’onglet Périphériques en bas de l’écran.

Sélectionnez l’onglet + sur le robinet, puis «Configurer le système audio», au bas de la page, puis «Cinéma maison».

Vous êtes ensuite invité à sélectionner votre appareil Fire TV (Streaming Stick, Cube), puis les deux haut-parleurs Echo «compatibles» que vous souhaitez coupler et associer comme haut-parleurs TV.

Affiche

Peut-être avez-vous l’une des versions d’affichage vidéo d’Amazon Echo ou de Nest Hub Max de Google. Celles-ci vous permettent d’utiliser toutes les fonctionnalités utilitaires, de maison intelligente et de musique dont nous avons parlé, ainsi que de regarder des clips vidéo de votre star YouTube préférée, ou même des réseaux de télévision par câble sur le Nest Hub, si vous vous abonnez à YouTubeTV ou Sling TV.

Une nouvelle fonctionnalité pour 2020 est la possibilité de faire des appels Zoom sur les appareils, mais une alerte en petits caractères: Google l’a présentée, mais uniquement à un public de prévisualisation sélectionné, vous ne le ferez donc pas avant 2021. Amazon vient de l’ajouter, mais uniquement pour l’Echo Show 8, l’un des trois appareils Echo actuellement disponibles. Pour vous joindre à la fête, dites «Alexa, rejoignez une réunion», puis annoncez l’ID et / ou le mot de passe. Mieux, synchronisez votre calendrier dans l’application Alexa et vous n’aurez pas à annoncer ces ID embêtants.

Autre option: le portail de Facebook, conçu à l’origine comme une unité pour les appels vidéo en famille, fonctionne désormais également avec Zoom. Les unités commencent à 120 $ avec le Portal Mini.

Pour plus de conseils, les entreprises proposent divers outils ici:

Amazon: https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=17934671011

Google: https://assistant.google.com/

Apple: https://support.apple.com/siri

