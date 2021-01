Alors que la pandémie limitait les interactions sociales régulières et que le fait de rester à la maison était devenu la nouvelle norme, les gens ont adopté différentes façons d’élever et de remonter le moral. Parmi les nombreuses choses qui ont culminé pendant le verrouillage, il y avait la possession et l’adoption d’animaux de compagnie.

Alors que les gens se tournaient vers les animaux de compagnie pour atténuer la peur, l’anxiété et la solitude, cela est devenu l’une des principales choses. Même les influenceurs et les célébrités ont soutenu l’initiative et n’ont pas hésité à présenter et à promouvoir la parentalité et l’adoption d’animaux de compagnie sur leurs réseaux sociaux.

Mais les animaux domestiques ont leurs propres responsabilités. Nous devons prendre soin d’eux comme nous prenons soin de nous-mêmes ou de tout autre membre de la famille, en assurant une alimentation saine, des promenades en temps opportun, des heures de jeu, une bonne santé et, surtout, un environnement de vie hygiénique. Le maintien des animaux de compagnie et un environnement domestique propre, simultanément, comporte ses propres défis.

Pour de nombreux propriétaires d’animaux, la frustration de nettoyer constamment les poils est un problème quotidien, d’autant plus que l’on a commencé à passer plus de temps à l’intérieur. Mais repérer les cheveux est la moitié de la bataille. Au-delà des mèches laissées derrière, se trouve un monde de désordre microscopique composé de peau, de cheveux et de saleté.

Pourquoi les poils d’animaux sont-ils un si gros problème?

Les poils d’animaux cessent de pousser dès qu’ils atteignent une certaine longueur et perdent pour être remplacés par de nouveaux poils. Fréquemment, les poils d’animaux s’enroulent dans les surfaces recouvertes de tapis ou «adhèrent» électrostatiquement à un sol dur. Au-delà des poils et de la nourriture des animaux, il y a une foule de vie microscopique que les animaux apportent avec eux qui sont invisibles à l’œil nu. Les squames d’animaux ne sont qu’une de ces choses. Composé de minuscules particules de peau microscopiques rejetées par les animaux domestiques avec de la fourrure ou des plumes Il peut être répandu sur des surfaces ou transporté dans l’air dans la poussière domestique. Une fois en suspension dans l’air, les squames et les acariens qui y vivent peuvent être inhalés, ce qui déclenche des allergies. En plus des acariens et des flocons de peau, la salive séchée, l’urine ou les matières fécales contenant des allergènes peuvent s’écailler de la fourrure d’un animal et devenir en suspension dans l’air, où il peut être ingéré. Tout comme la poussière, les squames s’accumulent dans les tissus d’ameublement tels que les tapis, les matelas et les oreillers et sont la source de nourriture des acariens.

Pour s’assurer que les cheveux sont ramassés, une agitation est nécessaire pour les «décoller» de la surface, ce qui se fait soit par le flux d’air de la machine (passive), soit par les poils en nylon de la barre de brosse, une forme d’agitation «active».

Comment pouvez-vous résoudre ce problème?

«Une maison avec des animaux domestiques contient non seulement des poils d’animaux, mais aussi toute une série de dégâts liés aux animaux. Nous voulons nous assurer que nos aspirateurs fonctionneront efficacement dans de vraies maisons, où qu’ils soient dans le monde», déclare James McCrea, Senior Ingénieur mécanique chez Dyson.

Chez Dyson, lors de la conception d’aspirateurs, l’entreprise a trouvé des matières organiques, comme des poils d’animaux et des squames, dans la poussière domestique. «Dans le développement de nos aspirateurs, nous faisons des efforts extraordinaires pour nous assurer que notre technologie fonctionnera efficacement pour nos propriétaires. Dans notre laboratoire de ramassage, nous testons l’efficacité de nos machines pour éliminer les poils d’animaux de différents types de sols – de des tapis standard de l’industrie, jusqu’aux tapis de tatami que l’on trouve couramment au Japon », ajoute-t-il.

Vous pouvez suivre ces conseils simples, organisés par l’ingénieur Dyson, pour gérer les poils d’animaux et assurer une maison propre et saine.

1. Nettoyez la source du problème

Les animaux de compagnie perdent beaucoup plus régulièrement que les humains, donc le toilettage fréquent de votre animal évitera le dépôt de poils dans votre maison. Soignez votre animal dans la même zone et nettoyez-le avec un aspirateur lent à l’aide d’un outil mini-motorisé, conçu avec des poils en nylon pour éliminer les poils et les squames d’animaux incrustés.

2. Nettoyez de haut en bas

Tout comme la poussière, les poils d’animaux et les squames peuvent prendre l’air lorsqu’ils sont dérangés et tomber sur les surfaces inférieures, alors commencez à nettoyer en hauteur et terminez vos planchers. Ne manquez pas les fauteuils et le canapé, surtout si votre animal y passe du temps.

3. Lavez les couvertures pour animaux et enlevez les couvertures

Le lavage des couvertures, des coussins et de la literie, là où vos animaux passent le plus de temps, à 60 degrés Celsius aidera à décomposer les allergènes et à réduire la quantité de squames microscopiques dont les acariens se nourrissent. À la fin du lavage, assurez-vous de retirer les poils d’animaux du tambour.

4. Passez l’aspirateur lentement et dans différentes directions

Passer l’aspirateur lentement donne au flux d’air et à la barre de brosse plus de temps pour «agiter» les poils d’animaux et les retirer de la surface. Passez plusieurs fois sur le tapis dans des directions alternées pour ramasser plus de poils d’animaux et agitez certains de ceux incrustés. Mais n’oubliez pas, pas plus de deux ou trois fois donne une augmentation minimale selon nos recherches.

5. Passez l’aspirateur peu et souvent

Les poils d’animaux de compagnie sont plus susceptibles de s’agglutiner sur les tapis ou de former de la chrysomèle sur les sols durs que les cheveux humains. Passer l’aspirateur moins et empêche souvent l’accumulation excessive de poils d’animaux.