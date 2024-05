Vous venez de découvrir que votre adolescent a des relations sexuelles. Maintenant quoi?

Récemment, j’ai reçu un appel d’un de mes amis. Elle avait vu des messages sur le téléphone de sa fille révélant que l’adolescente sortait avec un garçon de l’école, et mon amie voulait des conseils.

Je suis éducatrice en santé et sexualité (et maman de trois enfants), donc je reçois des appels comme celui-ci de temps en temps.

Dans ce cas, mon ami s’inquiétait de plusieurs choses. Elle s’inquiétait de l’expérience physique et émotionnelle de sa fille. Elle était inquiète du fait qu’elle n’avait jamais entendu parler de ce garçon auparavant. Et elle craignait de soulever le problème puisqu’elle regardait secrètement le téléphone de son enfant.

J’ai suggéré que, tout d’abord, elle reconnaisse sa surveillance. Les enfants méritent de l’intimité, mais si un parent souhaite maintenir la confiance et une communication ouverte à l’avenir, il est crucial de reconnaître qu’ils ont vérifié l’appareil de leur enfant et de le laisser se mettre en colère contre la violation des limites.

Mais qu’en est-il des autres préoccupations de mon ami ? Il y a beaucoup de bruit à propos du sexe chez les adolescents, donc séparer les faits des fictions peut être utile pour tout parent qui navigue sur ce terrain.

La grande image

Malgré ce que beaucoup de gens pensent, les adolescents sont généralement moins actif sexuellement qu’ils ne l’étaient avant la pandémie de COVID-19. Et ils ont certainement moins de relations sexuelles que les adolescents lorsque la plupart d’entre nous, parents, allions au lycée.

Le déclin de l’activité sexuelle des adolescents est identifié depuis au moins les années 90. Ces dernières années, divers facteurs ont contribué à cette tendance. L’essor de la technologie servant à la fois de divertissement et d’outil social a joué un rôle important. De plus, les effets durables des confinements dus au COVID-19 ont conduit à une diminution des interactions en personne entre amis. Préoccupations économiques sont également apparus comme un facteur de report de nombreux comportements des jeunes adultes (notamment le sexe, mais aussi l’obtention d’un permis de conduire, l’obtention d’un premier emploi et le déménagement).

Dans ce qui, selon moi, est une pièce du puzzle plus porteuse d’espoir, il y a aussi le fait que nous constatons sensibilisation et éducation accrues les questions entourant le consentement et les limites personnelles, qui ont de plus en plus permis aux adolescents de se retirer des situations sexuelles avec lesquelles ils ne sont pas à l’aise ou pour lesquels ils ne sont pas préparés.

Cette prise de conscience a également entraîné un changement dans ce qui est considéré comme acceptable dans certaines communautés. Par exemple, un adolescent auquel j’enseigne m’a récemment dit que lui et ses amis masculins ne buvaient pas lors des fêtes et n’envisageraient pas de sortir avec une fille qui l’a été. Mais dans l’ensemble, ce n’est pas toujours le cas. D’après le plus récent Enquête sur les comportements à risque chez les jeunes des Centers for Disease Control and Prevention, environ 20 % des adolescents ont déclaré avoir bu de l’alcool ou consommé des drogues avant leur dernière expérience sexuelle. Et les violences sexuelles reste une réalité pour beaucoup trop d’adolescents de tous genres.

Il est également important que les adultes comprennent que même si l’intimité sexuelle peut être une expérience positive et adaptée au développement pour les adolescents plus âgés avec des partenaires attentionnés, Les adolescents américains sont confrontés à de multiples obstacles pour atteindre une santé sexuelle optimale.

Image ouverte modale Prenez un média Pix via Getty Images Les adolescents sont généralement moins actifs sexuellement aujourd’hui qu’avant la pandémie de COVID-19, mais ils se heurtent à des obstacles pour atteindre une santé sexuelle optimale. C’est là qu’intervient un adulte de confiance.

Ces inclure un « manque d’accès aux services vitaux de soins de santé sexuelle ; le manque de programmes d’études et de programmes complets d’éducation en matière de santé sexuelle ; stigmatisation autour des IST [sexually transmitted infection] prévention, dépistage et traitement ; et le manque de soutien d’un adulte de confiance et attentionné », a déclaré Jerrica Davis, cadre supérieur chez Réseau d’adolescents en santéqui vise à soutenir les jeunes dans des domaines comme la santé sexuelle, la grossesse et la parentalité, entre autres.

En effet, de nombreux pays dont le profil social et économique est similaire à celui des États-Unis connaissent des taux d’activité sexuelle chez les adolescents comparables, mais des taux d’activité sexuelle plus faibles. grossesse chez les adolescentes et les infections.

Comment être un adulte accessible

Certains parents pourraient croire à tort qu’ils sont des adultes confiants et attentionnés envers leurs enfants en matière de sexualité. Ana Ramos, qui dirige une organisation bilingue anglais et espagnol appelée Familiar des discussions sexuellesmet en garde les parents contre le fait de s’attendre à ce que leurs adolescents entament des discussions et souligne la nécessité d’un dialogue continu.

« Ne vous attendez pas à ce que votre adolescent vienne vers vous et vous pose des questions sur le sexe », a déclaré Ramos. « Et ne vous attendez pas à avoir une seule discussion et à en finir. »

La communication ne doit pas toujours nécessairement prendre la forme d’une conversation. « Vous pouvez partager des livres sur le sexe avec votre adolescent et partager des articles ou des vidéos adaptés à son âge », a déclaré Ramos.

Une idée un peu plus originale ? « Vous pouvez envoyer des SMS à vos enfants » sur ces sujets, a déclaré Ramos. Bien que la plupart d’entre nous envoyons des SMS sans arrêt à nos adolescents, l’idée d’envoyer des SMS sur quelque chose de sérieux peut faire réfléchir les parents. Mais si envoyer des SMS est le meilleur moyen de communiquer avec votre adolescent, c’est une bien meilleure idée que d’abandonner complètement toute conversation.

Michelle Hope Slaybaugh du Conseil américain d’information et d’éducation sur la sexualité, ou SIÉCUSpense également que les adultes doivent être conscients du rôle que joue la technologie dans les expériences sexuelles des jeunes.

« L’activité sexuelle ne se produit pas exclusivement en personne, il faut donc avoir des conversations sur la cybersécurité », a déclaré Slaybaugh. « Certains des espaces les plus dangereux pour les jeunes enfants, en matière de harcèlement, se trouvent en ligne. »

Les adultes devraient également évaluer l’environnement qu’ils créent à la maison. Demandez-vous si vous avez déjà fait des remarques désobligeantes à l’égard d’adolescents sexuellement actifs, ou si vous avez déjà blâmé la victime de violence sexuelle en disant quelque chose comme : « Eh bien, à quoi s’attendaient-ils après ? [insert any number of behaviors here].»

Et, si vous n’êtes pas vous-même queer, avez-vous clairement fait savoir à votre adolescent que vous soutenez les jeunes LGBTQ+, y compris, potentiellement, les vôtres ? Le ton que vous donnez influence grandement si votre enfant se sentira en sécurité et à l’aise en recherchant vos conseils ou en partageant ses préoccupations avec vous.

Que faire si votre enfant est sexuellement actif

Que votre enfant initie une discussion sur le sexe à l’avance ou que vous preniez conscience d’une situation par la suite, soyez attentif à la façon dont vous abordez la conversation.

« Ne réagissez pas, mais répondez », a déclaré Mackenzie Piper, qui conçoit et anime des formations pour Healthy Teen Network. « Il est normal que lorsqu’un parent/tuteur apprend pour la première fois que son jeune est sexuellement actif, il ressent une réaction émotionnelle accrue. … Les réactions fondées sur la peur ou la colère ne sont cependant pas la recette pour des conversations productives, sûres et propices à la confiance.»

Dans le même temps, les parents et tuteurs peuvent s’efforcer de créer une atmosphère accueillante permettant aux adolescents de passer du temps avec leur partenaire à la maison. Cela peut vous aider à garder un œil sur votre enfant et constitue un excellent moyen de connaître les personnes qui font partie de sa vie. Si possible, envisagez de contacter les parents ou tuteurs du partenaire de votre adolescent pour discuter de votre position sur des sujets tels que les soirées pyjama, les couvre-feux et les règles de base.

Vous devez également faire attention aux comportements préoccupants dans la relation de votre adolescent, tels que les exigences de contrôle constant, les tentatives de limiter les activités sociales à l’extérieur ou les attentes en matière d’accès à l’appareil d’un partenaire. De tels comportements peuvent facilement être normalisés, mais ils constituent des signes avant-coureurs de relations malsaines.

Les parents devraient aussi penser de manière pratique. Si un jeune a des relations sexuelles qui peuvent conduire à une grossesse ou à une IST, il pourrait avoir besoin de votre soutien pour accéder à des choses comme le contrôle des naissances ou pour fixer des rendez-vous avec des soins de santé. Les soignants adultes doivent comprendre le paysage politique dans lequel ils vivent et se familiariser avec l’âge légal du consentement, les lois entourant l’avortement et les politiques concernant l’accès des mineurs aux soins de santé.