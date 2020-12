Apple n’a rien dit officiellement à ce sujet et cela ne figurait pas non plus dans les notes de publication, mais il s’avère qu’avec la sortie d’iOS 14.2 il y a quelques jours, les anciens iPhones ont reçu une mise à jour sérieuse en ce qui concerne les appels vidéo FaceTime. Ce changement couvre la majeure partie de la gamme qui comprend l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus, l’iPhone X, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max, l’iPhone XR, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 Pro Max et l’iPhone SE 2020. signifie que tous les iPhones qui étaient jusqu’à présent limités aux vidéos HD 720p pour les appels FaceTime pourront désormais faire des appels FaceTime Full HD 1080p. Tant que vous êtes sur le Wi-Fi.

Les appels FaceTime effectués sur les réseaux 3G ou 4G seront toujours limités à 720p, peut-être pour une meilleure stabilité de ce qui peut être une bande passante fluctuante. Ces changements ont été remarqués par les bonnes personnes de MacMagazine, qui notent également que la série iPhone 12 a déjà des appels FaceTime 1080p. Pour que la mise à niveau soit visible, vous aurez besoin des deux parties lors de l’appel FaceTime sur Wi-Fi pour exécuter la mise à jour iOS 14.2 sur leur iPhone. Des différences seront là, car certains iPhones ont un matériel de caméra frontale différent de celui d’autres – par exemple, un iPhone 8 a un appareil photo FaceTime de 7 mégapixels tandis que l’iPhone 11 a un appareil photo FaceTime de 12 mégapixels.