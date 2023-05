Vous trouverez de l’art, des lames de rasage vintage et 10 000 autres articles lors de cette énorme vente immobilière du Nouveau-Brunswick

Avec des murmures d’une mort mystérieuse et des pierres tombales dans le sous-sol, ce n’est pas une vente de domaine ordinaire.

Mais comme souvent dans les petites villes, la légende prend le pas sur la réalité.

Cela semble certainement s’être produit à Moores Mills, une petite communauté du Nouveau-Brunswick près de St. Stephen, qui doit son nom aux scieries dirigées par la famille au cœur de cette histoire.

Graydon Mitchell a grandi à Moores Mills et a écrit un livre sur l’histoire de la région. Il a également un lien avec la maison elle-même, ayant livré des courses et puisé de l’eau potable dans un puits à souhaits pour la maîtresse de maison.

Selon d’anciens articles de journaux que Graydon Mitchell a recueillis, la statue a été créée à l’hiver 1941 et exposée ce printemps-là. (Mike Heenan/CBC)

Mitchell a entendu certaines des traditions locales. Par exemple, comment une statue nue sur la pelouse ressemble à une femme qui est tombée et est morte dans la maison – et que c’est sa pierre tombale qui a été retrouvée au sous-sol.

Intéressant bien sûr, mais probablement pas vrai, dit Mitchell, et probablement juste une ressemblance avec une femme qui n’est pas liée à l’histoire de la maison.

Le matériau semblable au marbre qui entoure la cheminée est en fait du bois peint pour ressembler à du marbre. La photo montre également la murale des quatre saisons au-dessus du manteau. (Mike Heenan/CBC)

Karena Graca, propriétaire de Twist of Fate Estate Sales à Fredericton, s’occupe de la vente du domaine.

Bien qu’il existe un certain nombre d’objets et de collections étranges, elle a déclaré que le volume considérable d’objets est ce qui distingue vraiment la vente aux enchères.

« Je n’ai jamais vu une maison comme celle-ci auparavant », a-t-elle déclaré.

« Tout d’abord, elle fait 8 000 pieds carrés et regorge d’antiquités d’époque. Et cette maison a été construite en 1886. »

MONTRE | Faites le tour d’une maison qui est le « paradis » des chasseurs de trésors : Entrez dans une maison néo-brunswickoise pleine de trésors et d’histoire Une statue fantasmagorique, des colonnes marbrées et pas moins de 750 mètres carrés de trésors « fantaisistes » datant des années 1800 ont suscité l’intérêt de la population locale pour cette maison fascinante de Moore’s Mills, au Nouveau-Brunswick.

En plus de la partie principale de la maison, il y avait trois garages et deux greniers remplis jusqu’aux chevrons, a déclaré Graca. De manière conservatrice, a-t-elle dit, il y avait plus de 10 000 articles et au moins 90% d’entre eux ont plus de 100 ans.

Il a fallu deux semaines pour mettre en scène la maison pour la vente de plusieurs jours. Il y avait des dizaines de tasses à thé, une salle entière pleine de décorations de Noël, d’œuvres d’art et de meubles. Fondamentalement, si vous le nommez, il était là – et souvent 10 fois plus.

Elle a dit qu’il y avait environ 1 000 pièces liées aux salons de coiffure, dont 150 rasoirs droits et 125 tasses à raser.

L’une des nombreuses peintures murales peintes par un ancien propriétaire de la propriété Moores Mills. (Mike Heenan/CBC)

« Nous nous sommes sentis comme des chasseurs de trésors pendant tout le temps où nous avons travaillé ici », a déclaré Graca.

« Certains meubles sont tout simplement spectaculaires et ils sont tous fabriqués à la main dans les années 1800. Pour les chasseurs de trésors et les amateurs d’antiquités, c’est un paradis. »

Elle a dit que son équipe avait sorti des objets du sous-sol pendant deux semaines et avait finalement cessé d’être surprise de ce qu’ils avaient trouvé, dont trois pierres tombales.

L’ancien propriétaire Herman Wilck a peint cette bordure d’un pied de haut autour de toute la cuisine. (Mike Heenan/CBC)

« Des choses que nous n’avons jamais vues auparavant. Des choses que vous ne vous attendriez jamais à trouver. Et je suis sûr qu’il y en avait beaucoup ici avant que les propriétaires actuels n’achètent la maison. »

Mitchell a déclaré que beaucoup de choses remonteraient aux propriétaires d’origine, qui ont laissé la maison à leur fille. Puis, à sa mort en 1931, son veuf a vendu la maison avec presque tout intact, puisqu’il a emménagé dans une chambre individuelle dans une maison de retraite.

Un homme du Cap-Breton s’est rendu en voiture à Moores Mills pour acheter ce buffet et cette huche en chêne antique juste d’après une photo, a déclaré Karena Graca. (Soumis par Karena Graca)

Il a dit que les propriétaires les plus récents, les Hoopers, étaient des collectionneurs d’antiquités et auraient ajouté à la collection croissante d’objets au fil des ans.

George et Charlotte Moore – tous deux nés en 1824 – étaient les premiers propriétaires, et leur fille Eva et son mari Frank Libby ont repris la maison en 1911, a déclaré Mitchell.

Après la mort d’Eva, Frank l’a vendu à Herman Wilck, un artiste allemand, en 1936.

C’est à ce moment-là que les choses sont devenues vraiment intéressantes, a déclaré Mitchell.

Le propriétaire Herman Wilck a peint cette peinture murale de Jésus dans ce qui était son atelier. (Mike Heenan/CBC)

La maison est passée de « pittoresque et charmante » et même « austère » à l’intérieur, à vraiment développer une personnalité « pas tout à fait folklorique », a-t-il déclaré.

Wilck, déjà un artiste de renom, a peint des fresques dans toutes les pièces de la maison. La chambre a une grande peinture de Jésus sur le mur.

Dans la cuisine – bien avant que les bordures de papier peint ne soient populaires, a déclaré Mitchell – Wilck a peint une bordure d’un pied de large d’un paysage hollandais autour de toute la pièce.

Cette photo a été prise lorsque les moulins de Moores Mills étaient en plein essor. En haut à droite, au-dessus du toit du moulin, se trouve la partie supérieure de la maison Moore-Libby-Wilck-Hooper. (Soumis par Graydon Mitchell)

La cheminée du salon formel est en fait en bois et peinte pour ressembler à du marbre, ce que Wilck a largement utilisé dans son travail de peinture d’intérieurs d’églises. Au-dessus de la cheminée se trouve une murale d’une campagne du Nouveau-Brunswick au cours des quatre saisons, peinte directement sur le mur.

Et puis il y a les personnages sculptés – le plus important étant la femme nue sur la pelouse, en béton et recouverte d’une couche de peinture blanche.

« Personne ne sait qui est la statue », a déclaré Mitchell, mais il existe depuis longtemps un folklore à son sujet.

Il a dit que ce n’était probablement pas la femme dont la pierre tombale a été retrouvée au sous-sol.

Cette photo aurait été prise peu après l’installation de la statue, selon Graydon Mitchell. (Soumis par Graydon Mitchell)

Il a des photos de la façade de la maison avant et après que la famille Wilck l’ait achetée dans les années 1930. Ce n’était pas là avant que Wilck, qui était aussi sculpteur, achète la maison.

Et la pierre tombale porte le nom de Kezia, 20 ans, fille de Tristram et Thankfull Moore, décédée en 1828.

Graca a organisé deux week-ends de ventes de type matériel avant le début de la vente principale du domaine le week-end dernier. Elle a dit qu’il y avait 700 portes flambant neuves à elles seules. Les deux derniers jours sont vendredi et samedi et Graca a déclaré que la famille conserverait tous les articles qui ne se vendent pas.

Et au cas où vous seriez à la recherche d’une grande statue de femme nue, elle ne fait pas partie de la vente immobilière et restera avec la maison, a déclaré Graca.