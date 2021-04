Les règles du ministère de l’Intérieur s’appliquent même à ceux qui travaillent à domicile et prennent des appels vidéo, une décision que les syndicats considèrent comme un coup dur pour les travailleurs qui ont survécu à la pandémie de coronavirus sans climatisation dans leurs maisons. Mercredi, Fair Work Australia, un tribunal indépendant du lieu de travail, a statué que le ministère aurait dû consulter ses employés sur les changements.

Le document sur le code vestimentaire, consulté par le Washington Post, citait des shorts de toute sorte, y compris des shorts habillés, des shorts cargo, des shorts hawaïens, de sport ou de planche, comme une tenue de travail inappropriée. Les vêtements de sport, y compris les survêtements, les vêtements de sport et les shorts cyclistes, ainsi que les t-shirts, les polos et les débardeurs, ont également été étiquetés comme inappropriés pour les réunions d’affaires, que ce soit en personne ou en ligne.

«Notre image publique est un élément essentiel pour maintenir le respect du gouvernement australien et de la communauté australienne et leur confiance en notre intégrité et notre professionnalisme», déclare la politique.

Pourtant, les dirigeants du pays ne sont pas toujours connus pour leurs choix vestimentaires. Le Premier ministre Scott Morrison, travaillant depuis sa résidence officielle à Canberra en novembre alors qu’il était en quarantaine après un voyage à l’étranger, a été photographié par son photographe vêtu d’une tenue professionnelle sur le dessus – une chemise d’affaires rose à col ouvert et une veste bleu marine – associée à un short de bain bleu pâle et des tongs blanches.

L’un de ses prédécesseurs, Tony Abbott, était souvent vu au Parlement en short cycliste et autres vêtements de sport, et avait un penchant pour les Speedos, connus familièrement en Australie sous le nom de «trafiquants de perruches».

John Howard, l’un des plus anciens dirigeants d’Australie, portait un survêtement vert et or – Les couleurs nationales de l’Australie – lors de promenades quotidiennes où il se mêlait aux fonctionnaires et aux électeurs.

Brooke Muscat, vice-présidente nationale de l’Union de la communauté et du secteur public, qui a porté l’affaire devant le tribunal, a déclaré que qualifier les robes et chemisiers sans manches de vêtements de travail inappropriés était un «changement de politique ridicule». Le libellé de la politique avait des implications claires en matière de genre et ciblait les femmes, a déclaré le syndicat.

