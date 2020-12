Plus d’un mois après les élections, les principaux républicains ont finalement reconnu Joe Biden comme le prochain président américain, un effondrement de la résistance du GOP aux millions d’électeurs qui ont choisi de manière décisive le démocrate. Des dirigeants étrangers ont également rejoint le défilé, y compris le russe Vladimir Poutine.

S’exprimant mardi depuis le parquet du Sénat américain où Biden a passé 36 ans de sa carrière, le chef de la majorité Mitch McConnell a félicité son ancien collègue en tant que président élu. Les deux hommes ont parlé plus tard dans la journée.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo, quant à lui, devait rencontrer son probable successeur dans la nouvelle administration, Antony Blinken. Et le sénateur du GOP Lindsey Graham de Caroline du Sud, l’un des alliés les plus proches du président Donald Trump, a déclaré qu’il s’était entretenu avec certains des choix du Cabinet de Biden.

Un changement similaire s’est produit dans les capitales du monde entier, où des dirigeants tels que le russe Poutine et le mexicain Andrés Manuel López Obrador ont reconnu la victoire de Biden.

Cette décision est intervenue un jour après que les électeurs du pays ont officiellement voté pour affirmer la victoire de Biden à l’élection présidentielle du mois dernier. Et bien que cela ouvre une voie plus stable à Biden pour assumer la présidence, cela n’empêche pas Trump de continuer à essayer de saper la confiance dans les résultats avec des allégations sans fondement qui ont été rejetées par des juges de tous les horizons politiques.

Alors que les républicains ont commencé à discuter plus ouvertement d’une présidence de Biden mardi, Trump s’est toujours engagé à faire avancer avec des options juridiques presque inexistantes.

«D’énormes preuves affluent sur la fraude électorale. Il n’y a jamais rien eu de tel dans notre pays! Trump a tweeté au moment où les membres de son parti reconnaissaient publiquement la victoire de Biden.

La reconnaissance croissante de la réalité à Washington a été déclenchée par le vote officiel du Collège électoral lundi pour sceller la victoire de Biden avec 306 voix contre 232 pour Trump, la même marge que Trump a dégagée il y a quatre ans. La cérémonie politique normalement banale n’a pas changé les faits de l’élection mais a néanmoins été utilisée comme couverture politique par les principaux républicains.

«Beaucoup d’entre nous espéraient que l’élection présidentielle donnerait un résultat différent», a déclaré McConnell. «Mais notre système de gouvernement a les processus pour déterminer qui sera assermenté le 20 janvier. Le Collège électoral a pris la parole.

La transition bureaucratique du gouvernement Trump vers celui de Biden a en fait commencé il y a des semaines, malgré les contestations judiciaires du président. Pourtant, la position soudainement conciliante de nombreux républicains pourrait dégeler le gel politique profond qui a saisi Washington ces derniers temps.

Biden a essayé de créer une dynamique alors qu’il se prépare à assumer la présidence tout en faisant face au défi historique de vacciner des centaines de millions d’Américains contre le coronavirus. Dans certaines de ses remarques les plus énergiques depuis l’élection, Biden appelle à l’unité mais qualifie également les attaques de Trump contre le processus de vote d ‘«inacceptables» et insiste sur le fait qu’il est temps de «tourner la page».

« Nous devons travailler ensemble, nous donner une chance et baisser la température », a déclaré Biden dans un discours prononcé lundi.

Pourtant, le changement intervenu si tard dans le ton des républicains a laissé au président élu à peine un mois pour terminer la construction des éléments clés de son nouveau gouvernement. Certains disent que la volte-face du GOP ne signifiera pas grand-chose à ce stade.

«Même eux qui le font maintenant, le mal a été fait parce qu’ils ont bloqué, ils ont interrompu», a déclaré Anthony Robinson, un ancien membre de l’administration Obama qui a occupé plusieurs rôles dans la politique de sécurité nationale, y compris lors de la transition vers l’administration Trump en 2016. .

« Je ne veux pas dire: » Qui s’en soucie? « , Mais cela ne symbolise certainement pas une transition en douceur », a déclaré Robinson, qui est maintenant directeur politique du Comité national de formation démocratique, qui forme des candidats et des membres du personnel de campagne partout. le pays.

La première priorité de Biden sera la distribution équitable et efficace des vaccins contre le virus. Le président élu a déclaré mardi qu’il suivrait les conseils du Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, qui a déclaré que faire vacciner le président élu lui-même le plus tôt possible est une question de sécurité nationale.

«Le Dr Fauci recommande que je reçoive le vaccin le plus tôt possible. Je veux m’assurer que nous le faisons en chiffres », a déclaré Biden, ajoutant qu’il serait vacciné publiquement, ce qui pourrait aider à renforcer la confiance du public dans le vaccin.

L’opposition continue de Trump à Biden, quant à elle, peut encore présenter des barrages routiers, en particulier à la Chambre des États-Unis, où les républicains, la semaine dernière, ont introduit une législation pour punir les membres de leur parti qui pourraient être considérés comme exhortant Trump à «concéder prématurément». D’autres hauts responsables du cabinet de l’administration Trump n’ont pas encore suivi l’exemple de Pompeo, qui prévoit de rencontrer jeudi Blinken, le candidat au secrétaire d’État de Biden.

« Le président est toujours impliqué dans un litige en cours lié à l’élection », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany, appelant le vote du collège électoral « à une étape du processus constitutionnel ».

Rick Tyler, un agent républicain et féroce critique de Trump, a déclaré qu’il semblait au début que « le Collège électoral avait brisé le sort maléfique que Trump avait jeté à travers le Parti républicain. »

Mais il a déclaré que les attaques contre le système électoral que Trump continue de mener poussent beaucoup de ses partisans à remettre en question la démocratie américaine elle-même – et que cela ne se dissipera pas rapidement simplement parce que certains républicains et dirigeants mondiaux sont maintenant prêts à dire des choses conciliantes.

«Il y a vraiment plus de 50 millions de personnes qui n’ont plus confiance en notre système, et c’est une chose dangereuse», a déclaré Tyler. Il a déclaré que Biden doit « trouver un moyen de restaurer cette confiance. Et il ne peut pas s’agir simplement d’une attaque partisane contre les républicains pour, franchement, être stupide. »

Le Sénat américain divisé, où le contrôle de la majorité dépendra du résultat de deux élections spéciales en Géorgie le 5 janvier, est également imminent. À moins que les démocrates ne remportent ces deux courses, les républicains du Sénat auront le pouvoir de bloquer de nombreuses nominations au Cabinet de Biden, non pour mentionner contrecarrer ses initiatives politiques.

Soulignant l’urgence à cet égard, Biden s’est rendu mardi en Géorgie, son premier voyage au-delà du Delaware et du sud-est de la Pennsylvanie depuis les élections.

« J’ai besoin de deux sénateurs de cet état qui veulent faire quelque chose, pas seulement me gêner », a déclaré Biden lors d’un rassemblement au volant à Atlanta.