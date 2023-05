Lorsque Harman Baweja a fait ses débuts à Bollywood en 2008, il a été qualifié de « sosie » de Hrithik Roshan. Le jeune Harman avait une ressemblance frappante avec son aîné et pouvait presque aussi bien danser. Les comparaisons ont suivi Harman tout au long de sa carrière cinématographique. Maintenant, après un congé sabbatique, Harman est sur le point de revenir à l’écran dans la prochaine série Web Scoop de Hansal Mehta, où il joue un flic.

Alors que le réalisateur partageait un regard sur le personnage de Harman sur ses réseaux sociaux jeudi, les fans ont été choqués de voir à quel point l’acteur était différent. Beaucoup ont remarqué le passage du temps tandis que d’autres estimaient que l’acteur « n’avait jamais reçu son dû » de l’industrie. Jeudi, Hansal Mehta a profité de ses poignées de médias sociaux pour partager une affiche de Scoop mettant en vedette Harman dans son look de JCP Shroff, son personnage dans la série. « Les mains de JCP Shroff sont liées, mais cela conduira-t-il à un déni de justice ? Attrapez #HarmanBaweja dans #Scoop », a-t-il écrit à côté.





La photo a rapidement été largement partagée sur les plateformes de médias sociaux et est devenue virale avec des fans commentant le nouveau look de Harman. « Kaafi badal gaya yeh to (Il a beaucoup changé) », a écrit l’un d’eux. Un autre a commenté: « Je ne pouvais pas le reconnaître seul. » De nombreux autres fans ont déclaré que le fait d’être qualifié de sosie de Hrithik était allé à l’encontre de Harman. « Humshaqal hona bhi ek dand hai (c’est un crime d’être un sosie) », a déclaré l’un d’eux. Un autre a fait remarquer: « Harman ko uska due nahin mila j’espère que usko Scoop web show se success miley (Harman n’a jamais eu son dû. J’espère que grâce à Scoop, il obtiendra le succès). »

Harman Baweja, fils du producteur Harry Baweja, a fait ses débuts à Bollywood avec Love Story 2050, une histoire d’amour de science-fiction mettant également en vedette Priyanka Chopra. Il a ensuite joué dans Victory, What’s Your Raashee et Dishkiyaoon avant de faire une pause. Harman est revenu au théâtre en 2020 avec C’est ma vie et est maintenant prêt à faire ses débuts OTT avec Scoop.

Créé par Hansal Mehta, Scoop est en partie basé sur le meurtre du journaliste J Dey, pour lequel un autre journaliste Jigna Vora a été arrêté puis acquitté. Scoop, qui met en vedette Karishma Tanna, Prosenjit Chatterjee, Mohammed Zeeshan Ayyub, Harman Baweja et Tannishtha Chatterjee, sera diffusé sur Netflix à partir du 2 juin.