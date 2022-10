Vous souvenez-vous du premier Faith Dingle d’Emmerdale ? Voici ce qu’elle fait jusqu’à 18 ans après la mort du personnage

ITV a diffusé un au revoir émouvant à l’actrice Sally Dexter alors que son personnage à l’écran Faith Dingle est décédé la nuit dernière.

La mort a marqué la fin d’une époque puisque le personnage d’Emmerdale a été présenté pour la première fois il y a 20 ans par l’actrice Gillian Jephcott.

Les dernières scènes de Faith Dingle ont été diffusées le jeudi 13 octobre[/caption]

Sally Dexter incarne Faith Dingle depuis 2017[/caption]

Mais saviez-vous que le personnage était à l’origine interprété par Gillian Jephcott ?[/caption]

L’actrice a été vue dans les Dales de 2000 à 2004[/caption]

La star du West End, Sally Dexter, s’est retirée du feuilleton ITV alors que Faith Dingle a mis fin à ses jours à ses propres conditions jeudi soir.

Son fils à l’écran Cain, interprété par Jeff Hordley, l’a rejointe après avoir réalisé ce qu’elle avait l’intention de faire et l’épisode s’est terminé par des flots de larmes.

Sally Dexter est un visage familier dans les Dales depuis 2017, reprenant le rôle de Gillian Jephcott qui a été initialement choisie pour le personnage de 2000 à 2004.

Tout comme son ancien alter ego à l’écran, Gillian est restée occupée depuis son départ du village titulaire, il y a 18 ans – et est aux antipodes du Yorkshire et du Woolpack.

Au cours de son passage de quatre ans dans le feuilleton, l’actrice est apparue dans le programme rival Coronation Street.

Elle a été vue dans les pavés en août 2001, se glissant dans l’uniforme de l’officier de prison dur et indifférent Carol Glover qui était chargée de prendre soin de Hayley Cropper, incarcérée pour avoir kidnappé l’enfant adoptif maltraité Wayne Hayes.

Une fois qu’elle a dit au revoir aux Dales, Gillian a continué à apparaître dans d’autres émissions de télévision populaires comme Doctors, Cutting It et Heartbeat.

Elle a ravivé le genre du drame médical en 2011, car ses crédits incluent également un épisode de Monroe.





Bien que sa carrière sur la boîte comporte de nombreux rôles, Gillian est également une actrice de théâtre à succès et une personnalité de la radio.

Elle a joué dans une production sur scène intitulée I Want That Hair, qui a suivi la vie de trois amis dans un salon de coiffure.

Les deux actrices de Faith Dingle se sont retrouvées face à face lors d’un quiz sur le savon en 2021 et, selon The Mirror, Gillian a plaisanté avec Sally : “Eh bien, tu sais si jamais tu es malade, je suis là. En cours d’étude.”

Cependant, Gillian a plus ou moins gardé un profil bas tandis que Sally Dexter, 62 ans, a mentionné à quel point elle aime dépeindre Faith in Emmerdale.

Lors d’une apparition sur Lorraine, en 2021, l’actrice a déclaré que Faith “me remonte le moral même à mes heures les plus sombres”.

“Je regarde le scénario de Faith et elle me remonte le moral et c’est ce que j’espère qui sera également transmis au public”, a déclaré Sally à propos de son personnage audacieux et effronté.

Sally avait aussi parlé des tenues de Faith, un autre délice pour elle.

“Je n’ai absolument aucun sens vestimentaire moi-même, donc c’est fantastique d’entrer et de voir ces vêtements incroyables alignés sur le rack là-bas – c’est génial.”

Sally, une brune, a également plaisanté en disant qu’elle avait toujours voulu se voir en blonde, un peu comme Gillian.

Mais quelle est la prochaine étape pour Faith alors qu’elle continue de cacher son cancer à ses enfants Chas et Cain ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine sur ITV.

Gillian a quitté les Dales en 2004, permettant à Sally Dexter de reprendre son rôle 13 ans plus tard[/caption]

