Vous souvenez-vous du garçon dans Indiana Jones et le Temple Maudit ? Voici à quoi il ressemble maintenant

JUSTE plus de 32 ans après la sortie du classique de Steven Spielberg, nous examinons ce qui est arrivé à l’acolyte d’Indy.

Si vous avez grandi dans les années 80, vous vous souviendrez probablement de Short Round comme du fidèle acolyte d’Indiana Jones et du Temple maudit, mais à quoi ressemble-t-il maintenant ?

Getty Images

Collection Everett

Il est revenu au jeu dans Tout partout, tout à la fois[/caption]

L’acteur Jonathan Ke Quan, aujourd’hui âgé de 51 ans, a fait un retour sensationnel au jeu plus tôt cette année, après des années derrière la caméra.

Après avoir trouvé la gloire dans Indiana Jones And The Temple Of Doom (1984), Jonathan est apparu dans The Goonies.

Il a joué le génie des sciences, Data, dans le classique de Steven Spielberg.

Au fil des ans, il s’est tourné vers le rôle de coordinateur de cascades.

Aucune donnée disponible

Son travail cinématographique comprend The X Men.

En 2021, il a fait un retour au jeu d’acteur en jouant le rôle de George phan dans le film Finding ‘Ohana.

En 2022, il a reçu sa première nomination aux Golden Globes pour le film Tout partout d’un coup.

Jonathan a conquis le cœur de nombreuses personnes avec des lignes réconfortantes comme « Indy, je t’aime… Réveille-toi, Indy ! Tu es mon meilleur ami! Réveille-toi, Indy ! et sans oublier son esprit vif.

Mais en 1995, neuf ans seulement après la sortie d’Indian Jones, Jonathan a décidé de quitter le grand écran pour poursuivre une carrière de chanteur solo en Australie avant d’abandonner complètement la célébrité.

Il a déclaré à People.com : “C’était difficile, j’attendais que le téléphone sonne, et c’était rarement le cas.”

Après avoir fréquenté l’USC’s School of Cinematic Arts et l’Université de Manchester, Jonathan a décidé de travailler dans les arts martiaux, après avoir appris le taekwondo dans son enfance.

Et il s’avère qu’il est en fait un expert, car il travaille maintenant comme coordinateur de cascades dans les coulisses pour des blockbusters hollywoodiens comme X-men.

Il a également travaillé avec le célèbre chorégraphe de combat de Hong Kong Corey Yuen dans le célèbre film The One de Jet Li.

Parlant de sa décision de revenir devant la caméra, Jonathan a déclaré qu’il avait été inspiré par le succès de Crazy Rich Asians en 2018.

Il a déclaré: «J’étais heureux de travailler derrière la caméra mais j’avais un sérieux FOMO. Je voulais être là-haut avec mes collègues acteurs asiatiques !

Jonathan a remporté le premier rôle pour lequel il a auditionné, dans le fantasme acclamé par la critique Everything Everywhere All at Once face à Michelle Yeoh, et le voit jouer trois versions d’un personnage.

Il a déclaré: “Quand j’ai lu le scénario, j’ai pensé qu’il avait été écrit pour moi parce qu’ils sont moi. J’ai compris chacun d’entre eux.

“Je ne pense pas que j’aurais pu jouer Waymond si vous m’aviez donné le rôle il y a 10, 15 ans.

“En regardant en arrière sur ma vie, tous les hauts et les bas, j’ai atteint le plus profond de moi pour consacrer toute ma vie à ces trois personnages différents.”

Indiana Jones and the Temple of Doom est diffusé le soir du Nouvel An sur Channel 4 à 18h40.