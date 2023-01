Vous souvenez-vous des adolescents amoureux du Nouvel An ? Voici à quoi ils ressemblent maintenant

C’était le film de 2011 qui présentait l’un des castings les plus A-List de l’histoire récente du cinéma grâce à son énorme casting d’ensemble, mais il y avait quelques adolescents amoureux qui ont volé le cœur des fans du film.

Bien qu’il n’ait pas obtenu les meilleures critiques de la part des critiques, le film a tout de même été un succès au box-office et est devenu un favori des Fêtes.

Parmi les membres adultes de la distribution figurent des icônes hollywoodiennes telles que Robert De Niro, Sarah Jessica Parker, Zac Efron, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Halle Berry, Ashton Kutcher, Ludacris et Sarah Paulson pour n’en nommer que quelques-uns.

Cependant, les vraies stars de la comédie romantique étaient les adolescents superstars qui prenaient d’assaut le monde du théâtre et sont depuis devenus des noms encore plus grands.

Le trio d’adolescents comprend Jake T. Austin, Abigail Breslin et Katherine McNamara.

Jetons un coup d’œil à leur apparence maintenant qu’ils ont tous grandi 11 ans après le film et plongeons dans les brillantes carrières qu’ils ont menées…

Jake T.Austin – Seth Anderson

Jake a joué l’adolescent Seth Anderson dans le film emblématique.

L’adolescent au visage frais était déjà un peu star lorsqu’il a endossé le rôle dans le film grâce à sa carrière d’acteur débutant à l’âge de huit ans dans des publicités américaines.

Il est devenu la voix de Diego dans la série animée Dora the Explora et le spin-off Go, Diego, Go avant de devenir une célébrité mondiale dans la série à succès de Disney Wizards of Waverly Place en tant que Max Russo aux côtés de Selena Gomez et David Henrie.

Au moment de son apparition dans le réveillon du Nouvel An, l’adolescent vendait déjà des scripts pour ses propres films qu’il avait écrits et revenait à ses racines de doublage avec le rôle de Fernando dans le classique animé Rio.

Ces jours-ci, la star a vraiment grandi et est totalement déchirée, montrant son impressionnant corps hunky dans un récent cliché Instagram.

L’acteur incroyablement beau partage son année entre New York et Los Angeles et est récemment apparu dans le film Adverse en tant que Lars.

Jake compte actuellement 2,1 millions d’abonnés Instagram qui se tiennent au courant de ses efforts d’acteur, de ses voyages dans le monde et de sa pléthore de selfies torse nu.

Abigail Breslin – Hailey Doyle

Comme Jake, bien qu’elle n’ait que 15 ans lorsqu’elle travaillait sur le film, elle était déjà une actrice établie à part entière et apte à représenter les plus jeunes vedettes de la distribution de classe mondiale.

Abigail a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle à seulement 10 ans pour son rôle dans le film de 2006 Little Miss Sunshine.

Elle a été acclamée par la critique pour son apparition dans le film tragique déchirant My Sister’s Keeper où elle a joué aux côtés de Cameron Diaz et Alec Baldwin.

La star a maintenant grandi et a même révélé plus tôt cette année qu’elle s’était fiancée.

Elle garde ses profils de médias sociaux actifs avec des mises à jour originales et continue d’agir ainsi que de publier de la musique.

Katherine McNamara – Lily Bowman

Katherine a commencé sa carrière sur scène et était initialement le membre le moins connu de la distribution.

Un an avant le film, elle est apparue à Broadway dans A Little Night Music aux côtés de Catherine Zeta-Jones et Angela Lansbury avant de décrocher le rôle dans New Year’s Eve.

Elle a poursuivi sa carrière à l’écran en apparaissant dans la série Disney XD Kickin ‘It et la série comique MTV Happyland.

en 2015, elle décroche le rôle principal de Clary Fray dans la série surnaturelle à succès Shadowhunters, son rôle le plus célèbre à ce jour.

Elle a également joué le rôle de Mia Smoak dans le programme Arrow et a joué cette année le rôle principal dans la série télévisée Walker: Independence.

Katherine a grandi devant le monde et enchante maintenant les fans avec ses mèches blondes et sa silhouette incroyable.

Elle publie des mises à jour régulières sur les réseaux sociaux où elle montre son look glamour combiné à sa personnalité contagieuse et a même partagé des photos de retrouvailles avec ses co-stars, dont Matthew Daddiro de Shadowhunters.

