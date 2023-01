Vous souvenez-vous de l'”appel de rupture” de Vanshika qui est devenu viral ? Voici la vérité derrière ça

L’appel viral de rupture de Vanshika a suscité des mèmes pendant des jours et Internet a fustigé l’amie sur “ce qu’elle a fait” à Vanshika pendant sa période de vulnérabilité. Étiez-vous l’équipe Vanshika ou l’équipe Akaash (le gars qui a apparemment rompu avec elle) ? , vous avez été pris pour un tour, à moins que vous ne fassiez partie de ceux qui ont supposé que tout cela n’était qu’une publicité Myntra.

Publié par le compte Twitter @hajarkagalwa en décembre dernier, l’appel a fait pleurer Vanshika et se plaindre de tous ses efforts vains alors que son petit ami Aakash voulait “ralentir les choses”. Vous pouvez regarder la vidéo virale ici si vous êtes flou sur le des détails.

Cet appel Vanshika est-il une mise en scène ? annonce de vente Myntra quelqu’un a dit? Parce que sinon, c’est une terrible violation de la vie privée de quelqu’un.— Sohini M. (@Mittermaniac) 9 décembre 2022

Vanshika, pendant la durée de son appel qui a duré plus de deux minutes, a glissé une mention de la vente à venir de Myntra. Cela a stimulé de nombreux mèmes et a également amené les gens à deviner si tout cela avait été une publicité. Plus tard, Myntra a également déclaré qu’ils cherchaient Vanshika et que toute sa garde-robe serait sur eux. ” Vanshika, si vous écoutez, toute votre garde-robe est sur nous. Notre vente a commencé. Aidez-nous à vous trouver !” avait écrit la marque dans un tweet.

Il a été confirmé qu’une agence appelée Youngun, fondée par Saksham Jadon, était responsable de la campagne de marketing meme impliquant le personnage de Vanshika dans un rapport Moneycontrol Storyboard 18. Vous vous interrogez maintenant sur votre réalité ? Vous devez boucler votre ceinture, car ils étaient également l’agence derrière un autre échange viral sur Twitter. Le suivant.

Eh bien, au moins maintenant vous savez que Vanshika n’a pas le cœur brisé. Si elle existe, c’est ça.

