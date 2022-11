Vous souvenez-vous de la robe de vengeance de la princesse Diana ?

Écrit par Léa Dolan, CNN

L’été 1994 a été inhabituellement chaud pour la Grande-Bretagne. Des journées chaudes et ensoleillées ont été suivies de nuits serrées et collantes – et à la fin du mois de juin, la pression avait commencé à monter. La dernière semaine du mois a été explosive, tant sur le plan météorologique que culturel. Le vendredi 24 juin, un orage exceptionnellement violent a frappé le sud-est du Royaume-Uni, diffusant tellement de pollen de graminées qu’il a déclenché une épidémie d’asthme soudaine et de courte durée. Deux jours plus tard, et après des années de spéculations croissantes, la presse britannique a annoncé que le prince Charles avait accidentellement révélé son infidélité à la princesse Diana lors d’un documentaire ITN. (Lorsqu’on lui a demandé s’il était resté fidèle à sa femme, le prince de Galles a hoché la tête. “Oui, absolument”, a-t-il dit avant d’ajouter à propos de son mariage “jusqu’à ce qu’il soit irrémédiablement rompu”.)

Le mercredi 29 juin, le jour même où l’émission a été diffusée devant 13 millions de téléspectateurs à travers le pays, Diana a émergé de l’épave émotionnelle pour assister à un gala dans une robe si captivante qu’elle est depuis simplement connue sous le nom de “la robe de la vengeance”.

La princesse Diana portant la robe noire Christina Stambolian lors d’une soirée à la Serpentine Gallery de Londres, juin 1994. Le crédit: Archives de la princesse Diana/Collection Hulton Royals/Getty Images

Noire, épaules dénudées avec un décolleté en cœur et une jupe moulante qui se terminait au-dessus du genou, la robe de cocktail – conçue par Christina Stambolian – ne ressemblait à rien de ce que Diana, ou tout autre royal, avait jamais porté en public. “Diana voulait avoir l’air d’un million de dollars”, a déclaré l’ancienne styliste de la princesse Anna Harvey dans “Princess Diana’s Dresses: The Auction”, un documentaire de Channel 4 de 2013. “Et elle l’a fait.”

Le lendemain matin, des photos de sa tenue incendiaire ont fait la une des tabloïds britanniques : “La vengeance, c’est chic”, écrit le Sun. “Di hier soir a montré à Charles ce qu’il manquait.”

Près de trente ans plus tard, la robe – et le moment d’autonomisation qu’elle signifie – reste l’un des moments les plus indélébiles de la culture pop de l’histoire. Et il gagnera probablement un nouveau public, grâce à la cinquième saison du drame historique de Netflix “The Crown”, diffusée le 9 novembre. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, l’actrice Elizabeth Debicki — qui reprendra le rôle de Diana d’Emma Corrin – a mis en évidence la robe stambolienne comme clé pour comprendre le personnage de Diana. “Cela a provoqué quelque chose en moi en tant qu’acteur”, a-t-elle déclaré. “Je ne peux pas vraiment l’expliquer. C’est assez incroyable qu’une robe représente un moment de l’histoire, ou que la vie de cet humain représente tant et devienne si emblématique. C’était donc un grand jour sur le plateau pour moi !”

Elizabeth Debicki, photographiée ici, incarnera la princesse Diana dans la nouvelle saison de “The Crown”, recréant le moment légendaire à l’écran. Le crédit: Keith Bernstein/Netflix

Après l’annonce de son casting, Debicki a déclaré à EW que la robe sacrée était parmi les premières questions sur de nombreuses lèvres. “Cela m’a fascinée de voir à quel point les gens étaient fascinés par cette robe”, a-t-elle déclaré. “Quand on a su que j’avais le rôle, j’ai reçu ces SMS de félicitations, (mais) il y avait aussi une énorme quantité de SMS à propos de la Revenge Dress. ‘Est-ce que vous portez la Revenge Dress ?’ ‘Oh mon Dieu, tu peux porter la Revenge Dress !'”

La décision de Diana de porter la robe ce soir-là était apparemment impulsive. Selon “Princess Diana’s Dresses: The Auction”, il était resté dans son placard pendant trois ans avant sa sortie fatidique, de peur qu’il ne soit “trop ​​​​audacieux”, a déclaré le designer Stambolian. Au lieu de cela, le Telegraph a rapporté que Diana avait été équipée pour une robe Valentino – mais un communiqué de presse prématuré envoyé par la maison de couture alertant les journalistes de l’ensemble l’a découragée. Mais même s’il s’agissait peut-être d’un jugement instantané, la robe de vengeance a créé un héritage qui durera près de trois décennies, et ce n’est pas fini. C’était un moment d’autonomie vestimentaire : une rébellion contre les codes vestimentaires royaux et les notions imposées de chasteté et de conformité. Au lieu de se soumettre à la honte ou au mépris du public, Diana a dit au monde qu’elle n’irait pas tranquillement.