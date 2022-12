Vous souvenez-vous de cette querelle de véhicules électriques avec les États-Unis ? Les Européens fument encore

Pour le Canada, c’est le vieil irritant qui s’est calmé il y a des mois. Pour l’Europe, c’est toujours brûlant et ça fait des sueurs dans ses relations avec les USA

Vous souvenez-vous de ce différend sur les véhicules électriques avec les États-Unis ?

La France oui. Comme le reste de l’Europe et de l’Asie. La visite d’État du président Emmanuel Macron à Washington cette semaine a souligné que ce brouhaha à gros sous reste bien vivant.

En cause, les sommes sans précédent que Washington a injectées dans la production d’énergie propre dans le cadre de la nouvelle loi sur la réduction de l’inflation, dépensant des centaines de milliards pour accélérer la transition vers une technologie à zéro émission.

Le Canada et le Mexique ont échappé à l’une de ses dispositions les plus inquiétantes : une stipulation selon laquelle seuls les véhicules assemblés aux États-Unis étaient admissibles à certains crédits d’impôt.

Il a provoqué des palpitations transfrontalières pendant quelques mois. Les décideurs du nord et du sud des États-Unis ont envisagé la disparition potentielle des emplois manufacturiers de la prochaine génération.

Nous avons attrapé une pause dans la version finale du projet de loi. Il accordait un traitement préférentiel à tous les véhicules nord-américains.

Cette nouvelle fortuite est survenue au milieu d’une séquence fulgurante pour la fabrication automobile canadienne, avec des milliards d’investissements dans de nouvelles usines automobiles, et le Canada s’est hissé au deuxième rang dans Bloomberg. classements mondiaux pour les chaînes d’approvisionnement de batteries électriques.

“Les 18 derniers mois ont été sans précédent. Il n’y a pas eu une autre période comme celle-là, même une période de 10 ans comme celle-là, dans l’histoire du secteur automobile canadien”, a déclaré Flavio Volpe, chef du lobby canadien des pièces automobiles.

“Il y a un an, nous étions confrontés à la perspective d’être exclus du marché américain – du marché qui paie nos factures. … C’est un vrai renversement de table.”

Le Canada et le Mexique, a-t-il dit, sont les deux seules juridictions à l’intérieur de la tente américaine.

Et les pays hors de la tente, comme la France, fument.

C’est parce que seules les voitures fabriquées en Amérique du Nord sont admissibles au crédit d’impôt complet de 7 500 $; Les consommateurs américains obtiennent un remboursement moindre pour l’achat de voitures d’autres pays.

REGARDER | Le Canada soulagé par les modifications apportées aux crédits d’impôt américains pour les véhicules électriques :

Le crédit d’impôt américain pour les véhicules électriques modifie un allégement pour le secteur automobile canadien Les constructeurs automobiles canadiens ont poussé un soupir de soulagement après un projet de loi américain sur le climat qui aurait vu les crédits d’impôt à la consommation pour les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis élargis pour inclure les véhicules électriques, les batteries et les minéraux critiques produits en Amérique du Nord.

Macron aux États-Unis : “Mettez-vous à ma place”

Cette frustration a été soulignée lors de la visite d’État de Macron, la première de la présidence de Joe Biden.

Lors de plusieurs arrêts au cours de sa visite, Macron a qualifié les subventions américaines de “super agressives” ; il a déploré qu’ils pourraient “détruire” de nombreux emplois dans les énergies propres en Europe.

Il a répété ses plaintes lors de sa rencontre avec le président, avec des législateurs américains et avec des citoyens français à Washington.

“Mettez-vous à ma place”, a déclaré Macron au Capitole. “Personne ne m’a contacté lorsque le [Inflation Reduction Act] était en discussion. »

Il a partagé une crainte avec un rassemblement d’expatriés français : que, alors que l’Amérique se prépare à une rivalité à long terme avec la Chine et réorganise frénétiquement ses routes commerciales, elle pourrait oublier ses anciens alliés.

“Ne nous leurrons pas : il y a un risque ici”, a déclaré Macron, s’exprimant en français.

“[That]en quelque sorte, l’Europe, et la France, deviennent des dommages collatéraux.”

Le premier ministre Justin Trudeau s’est alarmé du crédit américain pour les véhicules électriques, ici, lors d’un voyage à Washington en 2021. Des mois plus tard, la politique a été assouplie au profit du Canada et du Mexique. (Jonathan Ernst/Reuters)

L’Europe a des problèmes, bien au-delà de Washington

Ces lignes d’inquiétude sont gravées partout.

De l’Union européenne arpentage constructeurs automobiles pour savoir qui pourrait délocaliser leurs opérations aux États-Unis, aux responsables de Volkswagen suggérer L’Amérique du Nord est une destination d’investissement plus attrayante.

La politique commerciale américaine n’est qu’un des problèmes du secteur automobile européen. Haute énergie les prix en Europe en sont une autre. De même que autre facteurs, y compris le Brexit, qui remontent à des années.

Un article de Politico de Berlin a suggéré que les politiciens européens cherchent simplement à utiliser les États-Unis comme un bouc émissaire facile.

C’est un moment particulièrement difficile dans les affaires transatlantiques, car l’économie européenne subit le plus gros de la guerre en Ukraine et les responsables là-bas disent que les subventions américaines sont affaiblissement l’unité transatlantique en cette période périlleuse.

Les Européens espèrent une résolution à l’amiable par le biais d’un accord États-Unis-UE corps qui tient une réunion ministérielle dans quelques jours.

Leurs options sont cependant limitées.

Joe Manchin, le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale, est celui qui a torpillé le projet de loi original Build Back Better l’année dernière. La loi renaît des mois plus tard sous le nom de Loi sur la réduction de l’inflation, avec des modifications qui soulagent le secteur manufacturier canadien. (Sarah Silbiger/Reuters)

Les derniers détails des règles américaines attendus sous peu

La vérité inconfortable est que déposer une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce est un processus lent dans le meilleur des cas et c’est peut-être carrément inutile maintenant ; la procédure de règlement des différends de l’OMC ne fonctionne plus correctement .

Les États-Unis ont boycotté l’organe d’appel de l’organisation après que leurs plaintes de longue date contre l’organisation n’aient pas été résolues.

Il est bien trop tôt pour évaluer l’impact international de la loi sur la réduction de l’inflation, a déclaré un éminent analyste de l’industrie automobile.

Nous n’avons même pas vu les détails en petits caractères du crédit pour véhicule électrique : ils sont toujours en cours de rédaction, bien qu’ils soient censés entrer en vigueur dans quelques semaines.

NOUS les régulateurs recueillent des commentaires pendant qu’ils rédigent les règlements. Sans surprise, les Européens soumettent commentaires alarmés , présentant les crédits-véhicules comme discriminatoires et illégaux ; la Gouvernement canadien la soumission est, sans surprise, plus optimiste.

“Tout le diable dans les détails se passe en ce moment [with the writing of those regulations]”, a déclaré Kristin Dziczek, analyste de l’industrie automobile à la Federal Reserve Bank des États-Unis à Chicago.

“Nous ne savons pas encore comment cela se passe.”

Le Canada s’inquiète de certaines parties de la loi américaine

Elle a également averti que certaines parties de la Loi sur la réduction de l’inflation pourraient également nuire au Canada : par exemple, il y a un le crédit pour les entreprises du bâtiment énergie propre projets, d’une valeur estimée 31 milliards de dollars sur une décennie, et cela ne va qu’aux entreprises américaines.

Elle a dit que cela pourrait valoir des milliers de dollars par véhicule et attirer des investissements d’autres pays, dont le Canada et le Mexique : “C’est difficile de rivaliser avec.”

Reconnaissant cette pression potentielle, le Canada a vient de répondre avec son propre crédit d’impôt pour les fabricants, d’une valeur allant jusqu’à 30 %.

Certains dans le secteur de l’automobile ne sont même pas certains que le crédit à la consommation qui a suscité tant d’allégements au Canada représentera en fait beaucoup, selon leur lecture du langage de la loi.

Ils disent que c’est possible pas de voitures bénéficiera du crédit, du moins pas pour l’instant ; ils disent que cela nécessite un contenu de batterie nord-américain qui n’existe tout simplement pas encore .

REGARDER | Le lobby canadien des pièces automobiles plaide en faveur de la fabrication de véhicules électriques ici :

Le 1er véhicule électrique entièrement canadien partiellement dévoilé au Salon des pièces de Windsor Le président de l’Association des fabricants de pièces automobiles, Flavio Volpe, taquine le véhicule Project Arrow à Windsor.

Pourtant, a déclaré Volpe, il y a une histoire plus vaste ici.

Et c’est que les constructeurs automobiles prennent des décisions à long terme sur l’endroit où construire des véhicules électriques et on vient de leur dire, dans la loi américaine, que s’ils construisent des voitures au Canada et au Mexique, ils auront droit à des crédits à la consommation aux États-Unis colossaux marché.

“Les entreprises ont pour vocation de faire des paris de nombreuses années à l’avance. Il faut autant de temps pour développer un produit”, a déclaré Volpe.

Si vous allez faire un pari, en tant que constructeur automobile, a déclaré Volpe, vous allez parier que le traitement préférentiel pour les voitures nord-américaines durera.

Lui et Dziczek s’entendent pour dire que la proximité du Canada avec les minéraux servant à la fabrication de batteries joue en sa faveur : l’industrie nationale en est encore à ses balbutiements, mais la canadien et Américain les gouvernements cherchent tous deux à financer son développement.

Volpe a déclaré qu’il est tout simplement plus facile de construire près des matières premières. Dziczek, de la Réserve fédérale, a déclaré: “Le Canada a une dotation naturelle qui devrait être un avantage.”