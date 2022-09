Vous souhaitez prendre votre retraite plus tôt ? Répondez d’abord à 1 question

“Certaines personnes veulent passer plus de temps avec leur famille ou se concentrer sur la santé et le bien-être. Certaines veulent poursuivre des projets passionnés. Certaines veulent pouvoir refuser des promotions ou démarrer une entreprise”, dit-il. “Il ne s’agit pas toujours de ne pas travailler.”

Ceux qui poursuivent FIRE – abréviation de “l’indépendance financière, prendre une retraite anticipée” – visent à renverser les règles traditionnelles des finances personnelles. Économisez et investissez une grande partie de votre revenu maintenant, pense-t-on, et vous pourrez prendre votre retraite dans la quarantaine, la trentaine ou même la vingtaine.

Sauf si vous frappez le Powerball, amasser les économies nécessaires pour prendre une retraite anticipée exigera des sacrifices. Cela pourrait signifier ne pas manger au restaurant dans l’intérêt d’économiser de l’argent, ou brûler la chandelle par les deux bouts afin de maximiser vos revenus.

“Tout s’accompagne de coûts d’opportunité et de compromis”, déclare Crider. “Si vous pouvez exprimer clairement ce qui est important pour vous, votre vision est claire. Vous pouvez dépenser de l’argent de la manière la plus efficace. Vous pouvez faire en sorte que les choses qui sont les plus importantes pour vous se produisent de manière plus grande et plus grandiose.”

Afin de maximiser l’efficacité financière de ses clients, Crider a établi un cadre en quatre parties pour les décisions concernant l’argent.

1. Valeurs

C’est votre “pourquoi”. Pour en arriver là, Crider pose à ses clients des questions comme : « Si votre médecin vous disait qu’il vous reste cinq ans à vivre, que changeriez-vous ? » et « Si vous appreniez qu’il vous restait 24 heures à vivre, que regretteriez-vous de ne pas avoir fait ou de ne pas être devenu ?

Les réponses ici pourraient inclure vouloir utiliser votre argent pour maximiser le temps de qualité avec votre famille. Ou peut-être avez-vous toujours voulu être votre propre patron. Idéalement, toutes vos décisions financières découlent de ces valeurs fondamentales, dit Crider.

2. Objectifs

Alors que vos valeurs ont tendance à rester statiques, vos objectifs sont susceptibles de changer avec le temps, dit Crider.

Si passer du temps en famille et être à l’extérieur font partie de vos valeurs, l’un de vos objectifs est peut-être de faire des randonnées avec vos enfants ou d’acheter une maison de montagne. “Les objectifs ne doivent pas nécessairement être financiers”, déclare Crider.

3. Décisions

C’est là que vous devez commencer à faire des compromis. L’examen de vos valeurs et de vos objectifs peut vous aider à être décisif quant à la maximisation des dépenses et à l’épargne pour les choses qui vous tiennent à cœur et à la réduction des dépenses pour les choses qui ne vous intéressent pas.

Crider recommande un “pre-mortem”, dans lequel vous imaginez votre futur moi. Si vous vivez votre vie parfaite, quelles sont les choses que vous avez bien faites ? Et inversement, si à l’avenir vous travaillez toujours bien après 65 ans et n’avez pas atteint vos objectifs, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?

« Les coupables les plus courants sont : « Nous avons continué à dépenser pour des choses qui n’étaient pas importantes » et « J’avais trop peur de prendre un risque et de quitter ma zone de confort. » », explique Crider.

4. Mesures

Le but des trois premiers niveaux est que vous n’ayez pas à hésiter à agir lorsque des décisions délicates se présentent. Si votre future maison de montagne dépend du fait que vous évitiez de manger au restaurant pour le moment, il est théoriquement plus facile de résister au service au volant la prochaine fois que ces affres se présenteront.

“Quand ces choses arriveront – et elles arriveront – ce n’est pas moi qui vous dis de ne pas manger Chick-fil-A”, dit Crider. “Tu es.”

